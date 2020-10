Renato Usatîi (Partidul Nostru): „Primul lucru – câștigăm alegerile prezidențiale; doi – dizolvăm parlamentul”

Renato Usatîi: „Îmi doresc o altă Moldovă, fără ca sute de mii de cetățeni să părăsească țara, așa cum am plecat eu în 2003 la muncă peste hotare. Vreau o Republică Moldova începând cu oamenii de la țară și terminând cu oameni de afaceri din capitală să nu mai meargă cu curcani și cu bani prin judecăți. Îmi doresc o Republică Moldova în care orice cetățean când scoate la o recepție într-un hotel de peste hotare pașaportul cetățeanului Republicii Moldova să fie o atitudine față de el ca și față de ceilalți cetățeni, că astăzi eu am văzut diferența când scoteam într-un hotel din Uniunea Europeană sau Statele Unite pașaportul de cetățean al Republicii Moldova și când îl scoteam pe cel al Federației Ruse, că am dublă cetățenie de când a dispărut Uniunea Sovietică.”

Europa Liberă: Apropo, o să renunțați la cetățenia rusă dacă ajungeți în fruntea Republicii Moldova?

Renato Usatîi: „Da, desigur! Și nu că o să renunț, dar am să-i impun pe toți demnitarii de stat, fie prim-ministru, fie membru al guvernului, fie președintele parlamentului, pentru că, dacă n-au să aibă conducătorii Republicii Moldova pașaportul unui alt stat, apoi n-au să aibă unde să se retragă în cazul în care încalcă legea. Noi am văzut mai multe dosare ce țineau de corupție și omul pleca într-o țară sau alta, fiindcă știa că este protejat de statul a cărui cetățenie o mai deține în afară de cetățenia Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Faptul că sunteți urmărit penal în Federația Rusă ar putea să vă afecteze imaginea în acest scrutin prezidențial?

De când am intrat în ratingul Top-3 am fost acuzat de tentative de omor la comandă angro.

Renato Usatîi: „Eu cred că nu, deoarece în ultimii șase ani, de când m-am implicat în politică, de când am intrat în ratingul Top-3 am fost acuzat de tentative de omor la comandă angro. Am spus de mai multe ori că, dacă mai rămânea Plahotniuc, puteam să-l întrec pe Chikatilo la numărul de omoruri în serie. Și acum, ceea ce se întâmplă în Federația Rusă, toți cetățenii au văzut în campania de la alegerile locale. Atunci încercau să mă bage în dosarele lui Zaharcenko, unui colonel la care i-au găsit apartamentul plin cu bani, pe care nu l-am văzut niciodată în viață și n-am discutat cu el. Și spuneau că Usatîi e cu el, sunt parteneri, fix așa e și cu „laundromatul” acum. Persoanele care mă acuză stau în pușcărie sau sunt sub arest, sau deja unele sunt condamnate, la care le-au spus: „Scrieți că Usatîi e cu Plahotniuc”.”

Europa Liberă: Dar care e lecția „laundromatului”, apropo?

Renato Usatîi: „Cum?...”

Europa Liberă: Lecția pe care trebuie s-o însușească toți cei care au luat cunoștință de acest „laundromat”, de situația care s-a întâmplat cu banii?

Renato Usatîi: „Deci, Republica Moldova a fost o platformă pentru a spăla banii, prin care au trecut miliarde de dolari.”

Europa Liberă: În Rusia operațiunile acestea nu erau cunoscute?

Renato Usatîi: „Operațiunile acestea au fost tot timpul cunoscute și în Federația Rusă, și în Ucraina, și în Republica Moldova, pur și simplu mai mult scandal s-a făcut în ceea ce ține de Republica Moldova, dar banii erau divizați în două părți – o parte mergeau prin Ucraina și ajungeau în statele Uniunii Europene și altă parte de bani treceau prin Republica Moldova.”

Europa Liberă: Credeți că va fi finalizată această anchetă?

Renato Usatîi: „Eu cred că da, deoarece orice tranzacție, orice mișcare oricum lasă urme și dacă într-adevăr se voia, demult era totul descoperit. Problema era că în această schemă era implicat același Plahotniuc, care avea în buzunar și justiția din Republica Moldova, era în parteneriat cu Poroșenko și altă lume.”

Europa Liberă: Vreți să desființați Centrul Național Anticorupție...

Renato Usatîi: „Să-l lichidez...”

Europa Liberă: Se zice că această entitate a ajutat să înflorească corupția. Cum faceți ordine și cum aduceți prosperitate în Republica Moldova?

Avem nevoie de o structură nouă, Poliția economică trebuie să se ocupe cu actele de corupție din țară.

Renato Usatîi: „Tot ce am văzut în perioada activității Centrului Național Anticorupție (CNA), am văzut, în primul rând că au lucrat doar la comandă și, în al doilea rând, găseau vinovați doar profesori, doctori, era un instrument pentru a imita lupta cu corupția și au o mulțime de oameni care se gândesc cum să meargă să scoată bani dintru-un om de afaceri sau altul din Republica Moldova. Asta-i tot cu ce se ocupau ei. Sunt ofițeri buni și în CNA, eu nu vorbesc de conducătorii care îl slujeau pe Plahotniuc și acum îl slujesc pe Dodon, eu vorbesc de ofițeri simpli, băieți capabili, pe care îi cunosc și din MAI, și din SIS, și din procuratură. Avem nevoie de o structură nouă, Poliția economică trebuie să se ocupe cu actele de corupție din țară, dar de la deputat în sus, că-i deputat al parlamentului, că este un judecător. Avem nevoie de o mână de băieți, merge vorba de zeci de persoane, nu de sute, care vor demonstra o luptă reală cu corupția și vor avea rezultate.”

Europa Liberă: Dle Usatîi, justiția e putere separată în stat...

Primul lucru – câștigăm alegerile prezidențiale; doi – dizolvăm parlamentul.

Renato Usatîi: „Așa... Eu doar am spus clar, dna Valentina. Primul lucru – câștigăm alegerile prezidențiale; doi – dizolvăm parlamentul. Astăzi avem cel mai murdar și corupt parlament. Deputații din parlamentul de astăzi sunt deja cu coaliția gata, de-acum s-au împărțit cu Șor, cu Dodon, au decis pe cine să-i ia de la Candu. Deci, Dodon este deja cu coaliția gata, că Partidul „Șor” să-l vedeți cum o să iasă după alegerile prezidențiale pe care le va pierde și o să spună: „Stimați cetățeni, ca să salvăm Republica Moldova, avem nevoie de o nouă majoritate”... Doamne ferește!”

Europa Liberă: Dar nu sunt dovezi concludente că Igor Dodon poate și tacit ar avea o înțelegere cu Ilan Șor, cu Vladimir Plahotniuc?

Renato Usatîi: „Dna Valentina, tot ce am spus eu, mai târziu oricum s-a adeverit. Uitați-vă, când analizăm activitatea lui Dodon de când era ministru al economiei, omul care a avut toată viața doar funcții publice, nu a venit din afaceri, cum am venit eu în politică; omul care a luat mită, nu contează că-i pentru hotelul „Codru”sau pentru altceva, că rudele lui Dodon aveau monopoluri.

Eu, ca om de afaceri, țin minte că tot comerțul cu carne din nordul Moldovei era divizat, era o grupare care controla acest proces la sud și Igor Dodon era cu partea de nord. De asemenea, îmi aduc aminte situația cu embargoul rusesc, unde m-am implicat și eu personal și mergeam la Rogozin ca primar de Bălți, că nu aveam altă funcție, și trebuia să stau prin birouri și să rog și am scos embargoul la vreo 30 de companii, ca pe urmă să aflu că embargoul tot Dodon le-a cerut rușilor să-l pună, ca să aibă mai apoi pe cine salva.

Pentru asta trebuie de băgat la pușcărie, ca și pentru alte acte, de exemplu, cum a fost cu piloții din Afganistan. Eu îi găsesc, strig în gura mare că Dodon cu Plahotniuc au dat ceva ca să fie ținuți până la alegerile din toamnă. Alegerile parlamentare din toamnă s-au mutat spre luna februarie 2019 și Dodon îi întâlnește, pentru asta el o să meargă la pușcărie.”

Europa Liberă: Dvs. i-ați cunoscu bine biografia dlui Dodon și totuși, în 2016, ați chemat alegătorii să sprijine candidatura dlui Dodon.

Renato Usatîi: „Da, sigur, l-am susținut și am explicat public de ce am făcut lucrul acesta.”

Europa Liberă: V-a ademenit atunci prin faptul că vă oferea funcția de premier?

Renato Usatîi: „Nu, Doamne ferește! Dodon a venit la mine la Moscova, erau colegii mei primari din țară în ospeție la mine, că era ziua mea de naștere, 4 noiembrie, înainte de turul doi și dl Dodon a venit cu dna Galina, soția sa, m-au felicitat cu ziua de naștere și în fața la toți Dodon a recunoscut, a spus: „Da, Renato, tu ai dreptate! Eu mă tem de Plahotniuc. Da, Renato, eu nu am tăria ta și nu pot ca tine să mă sui în copac, să mă sui pe o mașină, eu sunt alt om, dar dă-mi maximum 2-3 luni de zile după ce câștig alegerile...” Doar toată țara știa că îl susține pe Plahotniuc, că Plahotniuc imita că o susține pe Maia Sandu, ieșea și spunea că, iată, noi, Partidul Democrat... Ei numai au ieșit în susținerea dnei Maia Sandu ca s-o murdărească prin sprijinul lor, dar în realitate aveau înțelegere cu Dodon și eu, ca omul care cunoaște totul ce se întâmplă în Republica Moldova, eram conștient de faptul acesta.

El pur și simplu mi-a promis în fața la toți colegii că Renato, eu îl vând pe Plahotniuc în maximum câteva luni și după asta de întâlnesc cu 50 de mii de oameni în Aeroportul Internațional Chișinău, strada mai bine ca tine nu o conduce nimeni, s-a văzut la proteste când am fost împreună cu Andrei Năstase și ne ducem cu oamenii și mai departe îl dăm...”

Europa Liberă: Dar ziceam că l-ați cunoscut și până în 2016?

Renato Usatîi: „Da.”

Europa Liberă: Cum v-ați argumentat sprijinul pe care i l-ați oferit?

Renato Usatîi: „În primul rând, eu nu aveam niciun contact cu Maia Sandu. Eu pe dna Maia Sandu o văzusem o dată la un post de televiziune, eu ieșeam de la emisiune și dumneaei intra după mine. Eu nu aveam contact cu nimeni în afară de Igor Dodon și Andrei Năstase. Cu Năstase discutasem că, dacă o să fie el unicul candidat din partea partidelor proeuropene, în turul doi n-o să am probleme să-l susțin, pentru că se făcuseră prieteni mai mulți colegi din „Partidul Nostru” cu cei din Platforma DA pe timpul protestelor. Deci, era OK.”

Europa Liberă: Unele voci spun că, dacă va câștiga al doilea mandat Igor Dodon, ar putea să accepte candidatura dlui Alexandru Slusari pentru funcția de premier.

Renato Usatîi: „Am auzit și eu versiunea asta...”

Europa Liberă: Credeți că e posibil acest scenariu să se întâmple?

Renato Usatîi: „Eu pot să vă spun un singur lucru: noi o să avem probleme și cu cei de la Platforma DA, și cu cei de la PD, și cu cei de la „Pro Moldova” și cu alții. Conform tuturor sondajelor, ei nu vor ajunge în viitorul parlament. Partidele care au un rating de 2, 3, 4% au să caute posibilitatea de a crea o nouă coaliție pentru a supraviețui politic, fiindcă ei mai mult deputați în viață n-au să fie și oricum poate să fie oarecare coaliție, plus eu văd ce se întâmplă în stafful lui Dodon. Stafful lui Dodon a dat indicații clare: nu-l atacați pe Năstase, unde puteți, ajutați-l.”

Europa Liberă: Credeți că ar fi dat asemenea indicații?

Renato Usatîi: „D-apoi, uitați-vă, când consultanții lui Dodon merg pe la televiziuni și spun că putem avea o surpriză, să ajungă Năstase în turul doi... Dna Valentina, eu îi cunosc în țara asta pe toți, începând cu cei care tipăresc ziare și terminând cu posturi de televiziune și restul, eu doar când se dau indicații...”

Europa Liberă: Dl Plahotniuc mai influențează politica moldovenească?

Renato Usatîi: „Cel puțin, acum vrea s-o influențeze.”

Europa Liberă: Poate?

Renato Usatîi: „Cât a stat sub control la americani, sunt sigur că el nu avea această posibilitate, și anume din această cauză el a fugit din Statele Unite și a plecat în Turcia.”

Europa Liberă: Totuși rămâneți la ideea că el a fugit din SUA?

Renato Usatîi: „Declar oficial că Plahotniuc a fugit din SUA.”

Europa Liberă: Din frică?

Renato Usatîi: „Da, din frică, sigur! Din frică a plecat.”

Europa Liberă: Și acum cum se mai poate implica în politica moldovenească?

Declar oficial că Plahotniuc a fugit din SUA.

Renato Usatîi: „Plahotniuc este un om cu sute de milioane de dolari și de euro... Dar cum s-a implicat când procuratura a cerut acum o lună să-i aresteze activele de peste hotare și Judecătoria Ciocana a tărăgănat-o, a tărăgănat-o și până la urmă a refuzat? Asta înseamnă că „kuliokul” lucrează și până în ziua de azi, că este un absurd când vin procurorii cu probe că Plahotniuc a fost implicat, eu am prezentat la o țară întreagă raportul Kroll, unde era scris clar Plahotniuc, Șor și alții și până la urmă Judecătoria Ciocana respinge cererea procuraturii de a-i aresta activele de peste hotare. Asta-i bătaie de joc! Toți acești judecători, iaca, eu când îi aud pe mulți politicieni că vom face reforme în justiție... Cum o să le faceți? Astăzi până nu pui mâna pe hârleț și să-i pui la respect pe toți șmecherii ăștia care-l slujeau pe Plahotniuc și orice persoană care a fost implicată în acte de corupere...”

Europa Liberă: Mai sunt multe asemenea persoane în sistem?

Renato Usatîi: „Majoritatea.”

Europa Liberă: Dl Plahotniuc poate fi adus acasă în cătușe, pentru că procurorul general a spus că este vinovatul principal de furtul miliardului?

Renato Usatîi: „Iaca de asta și am spus că trebuie să creăm un serviciu nou special, că noi o să avem două variante: sau ascultăm poveștile despre azilul politic, căci vă dați seama, bunăoară, după ce au fost extrădați profesorii turci ne-am făcut de râs în toată lumea civilizată. Și astăzi ce, eu să stau și să primesc notele ca președinte de țară că Plahotniuc stă cu o țigaretă pe malul Mării Mediterane și râde de noi? Nu! A plâns o țară întreagă din cauza lor, acum ei au să plângă în fața la toată țara.”

Europa Liberă: Pe ce bani trăiți?

Renato Usatîi: „Eu am declarat toate veniturile mele și mie mi-i rușine astăzi...”

Europa Liberă: Și astăzi la cât ați rămas cu veniturile?

Renato Usatîi: „Suma care mi-a mai rămas este acum de aproximativ 500 mii de dolari, plus am mai vândut niște terenuri în Federația Rusă, că le am în declarație, dar deoarece declarația este până în decembrie 2019, deci o să le arăt, mai am în ruble rusești peste 200 de mii de euro.”

Europa Liberă: Deci până la un milion?

Renato Usatîi: „Eu toată viața am făcut afaceri și o să vedeți rezultatele unei afaceri de-ale lui Usatîi, care o să fie transparentă, am s-o arăt cetățenilor, nu este legată nici cu Republica Moldova...”

Europa Liberă: Cu Estul, cu Vestul?

Renato Usatîi: „Am pregătit un proiect în Uniunea Europeană, dar din cauză că s-a pornit pandemia asta cu coronavirusul n-am finalizat procesul. Eu tot timpul am consultat mai multe companii, pe mine m-a dus capul.”

Europa Liberă: Cum se descurcă un om cu un salariu mic sau cu o pensie mică? Apropo, știți care e mărimea celei mai mici pensii în Moldova?

Republica Moldova nu are un plan de modernizare pe toate ramurile, trebuie să aducem experți internaționali.

Renato Usatîi: „Eu am văzut pensii de 600 de lei, am văzut pensii de 800 de lei, este oribil. Eu am văzut oameni cu mâinile muncite și cu ochii triști acum pe dealuri, când mă întâlnesc cu cetățenii. Este de groază! Republica Moldova nu are un plan de modernizare pe toate ramurile, trebuie să aducem experți internaționali care să spună: „Stimați moldoveni, sunteți bravo că ați crescut până acum mere, porumb, struguri și altele, dar astăzi, dacă vreți să aveți vânzări în statele Uniunii Europene, trebuie să creșteți asta și asta”. Deci, nu este un plan și omul vine de peste hotare cu bani, vede că vecinul a deschis o frizerie sau un bar în sat și deschide și el.”

Europa Liberă: Câte procente contați să obțineți în aceste alegeri din 1 noiembrie?

Renato Usatîi: „A scăzut foarte tare Dodon, cifrele astăzi sunt următoarele: 24, 24 și 16. Deci, mă refer la faptul că Dodon merge acum la egalitate cu Maia Sandu cu câte 24 și eu am 16. Vă spun sincer cât am astăzi.”

Europa Liberă: Ați calculat cât ar costa un vot?

Renato Usatîi: „Eu nu am calculat cât ar costa un vot, eu am calculat altceva, eu iarăși văd în rapoarte la CEC că Usatîi este candidatul care a cheltuit cei mai mulți bani. Eu când văd țara plină de billboard-uri, când văd că unii candidați au cheltuit zero pentru benzină, pe când noi am indicat că am făcut transfer la câteva companii care au benzinării în țară de 400 mii de lei... Dar restul candidaților cum s-au deplasat? Ori îi duce cocostârcul subsuoară? Deci se ascund cheltuielile reale ale concurenților. Iată asta pe mine mă doare.”

Europa Liberă: Cine le ascunde?

Renato Usatîi: „Cum poți să cheltui zero bani când toți merg la întrevederi cu cetățenii? Deci s-a consumat cel puțin benzină, dar asta nu arată nimeni, iar mass-media din Republica Moldova a redat incorect acest subiect, că Usatîi ar fi cheltuit. Nu, nu-i adevărat, situația arată altfel. Spre exemplu, pentru spoturi la televiziune ești obligat să transferi bani în avans, fix așa ca și cu benzina. Deci, noi nu am consumat 400 de mii de lei pe benzină, mult mai puțin, 400 de mii a fost transferul și dacă nu va fi destul vom mai transfera.”

Europa Liberă: Deci, nu ați calculat cât ar putea să vă coste un vot?

Renato Usatîi: „Mă interesează nu cât ar costa un vot, pe mine mă interesează cum să eliberăm Republica Moldova de „kulioace” care ne-au făcut de râs atât la nivel național, cât și la nivel internațional.”

Europa Liberă: Electoratul Dvs. din primul tur va fi același electorat și în turul doi?

Usatîi este unicul candidat care are votanți și pe centru-stânga, și pe centru-dreapta.

Renato Usatîi: „Nu, la mine situația aici e foarte interesantă. Vă spun că Maia Sandu are susținere doar de centru-dreapta, Dodon – de centru-stânga sau mai mult de stânga, de restul nu vreau să discut, dar Usatîi este unicul candidat care are votanți și pe centru-stânga, și pe centru-dreapta. Și iată aici poate să fie interesant, că dezamăgiri sunt foarte multe, peste 40 la sută.”

Europa Liberă: Deci, admiteți că votanții Dvs. în turul doi ar putea să voteze altfel decât în primul tur?

Renato Usatîi: „D-apoi cum?! Votanții pe mine au să mă voteze corect și în primul tur, și în al doilea tur. Eu îi rog pe cetățeni să iasă la vot, numai să nu voteze „kulioace” și restul persoanelor care au fost implicate într-o crimă sau în alta.”

Europa Liberă: Moldovenii aflați în Federația Rusă își vor menține opțiunea pentru care candidat?

Renato Usatîi: „Cei din Rusia au să mă voteze pe mine și pe Dodon, iar cei din Europa au să mă voteze tot pe mine și pe Maia Sandu. Iată aici e interesant, că Dodon n-are să aibă voturi în Uniunea Europeană, iar Maia Sandu n-o să aibă voturi la Moscova, dar eu o să le am peste tot. Iată aici este diferența.”

Europa Liberă: Contați și pe votul alegătorului din stânga Nistrului?

Renato Usatîi: „Sigur că contez, dar sunt oameni care într-adevăr vor să vină să voteze, eu nu mă refer la zeci de mii de oameni pentru care Dodon pregătește autobuze sau restul, aici o să fim foarte duri și o să avem și o altă reacție, dar îl mai lăsăm pe Dodon să se pregătească. Mă pregătesc și eu.”

Europa Liberă: Dar ce reacție ați putea să aveți?

Renato Usatîi: „Dar n-o să-i meargă lui Dodon așa cum și-a planificat el. Iată asta și este diferența între mine și Maia Sandu, că noi avem aceleași scopuri, dar metode diferite.”

Europa Liberă: O să discutați cu Krasnoselski, o să vă înțelegeți cu Sheriff? Ce o să faceți?

Renato Usatîi: „Ei, bună ziua! N-am eu de gând... Pentru mine este important să blochez orice fraudă posibilă și nu contează că vor fi aduși cetățeni organizat din stânga Nistrului sau vor fi organizate fel de fel de caruseluri pe teritoriul Republicii Moldova unde o să avem o problemă mare, eu vă spun, deoarece toți au să fie obligați să intre în secția de votare în mască și ceea ce făcea pe timpuri Plahotniuc, acum lui Dodon o să-i fie mult mai ușor să organizeze, că înainte îi identificai după față, dar acum poți să-i identifici doar când același autobuz o să meargă și ca de la stână o să-i aducă să voteze într-un sat, după asta o să-i ducă în altul ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Deci, admiteți că pot fi fraude?

Renato Usatîi: „Dar nu că admit, dar la Dodon pe frunte scrie fraudă cu literă mare și cu trei semne de exclamare.”

Europa Liberă: Observatorii vor supraveghea scrutinul.

Renato Usatîi: „Corect, dar, spuneți-mi, vă rog, neavând niciun contact observatorii de la secția de votare dintr-un sat cu altul, ei doar nu știu că aceste persoane deja au mai votat în vreo 3 locuri. Iată care-i problema.”

Europa Liberă: Cineva pe Facebook insista să le spuneți totuși dacă cumpărați sau nu informația de care dispuneți.

Renato Usatîi: „Nu! Asta e o aberație. Deci, astăzi sunt mai multe persoane în Republica Moldova care când văd că conducerea lor ascunde ceva îmi transmit informația, cum am prezentat acte cu contrabanda de țigări și altele. Și eu le mulțumesc acestor persoane. Asta înseamnă că sunt subalterni în diferite structuri, nu contează că-i guvern, că-s structuri de forță, care vor o schimbare și nu mai sunt de acord ca să trăim în continuare așa cum am trăit pe timpul lui Plahotniuc și acum trăim pe timpul lui Dodon. Dar când văd că mă acuză deja referitor la ceea ce a fost cu Plahotniuc în Istanbul...”

Europa Liberă: Adică că Dvs. special ați fi dat peste cap operațiunea?

Renato Usatîi: „Nu, nu, că ar fi fost scurgere de informații de la procuratură și MAI, dar și procuratura, și MAI-ul au confirmat că au fost minciuni în declarațiile lui Pavel Voicu. Primul demers la turci MAI-ul l-a trimis pe data de 29 septembrie și procuratura pe 28. Și Procuratura Generală confirmă că ei au trimis doar după demersul lui Renato Usatîi.”

Europa Liberă: Am văzut...

Renato Usatîi: „Ați văzut? Și MAI-ul tot ulterior a confirmat. Mi-am făcut mai multe relații pe tot globul pământesc și cum spuneau rușii: «не имей 100 рублей, а имей 100 друзей» (decât să ai 100 de ruble, mai bine să ai 100 de prieteni). Și încă o dată le mulțumesc la toți care m-au sprijinit și mă sprijină acum în continuare.”

Europa Liberă: V-ați pornit să câștigați această cursă prezidențială. Vă împăcați și cu o înfrângere? Ce faceți în cazul dacă pierdeți?

Renato Usatîi: „Eu astăzi merg în alegeri pentru o schimbare. Nu poate fi o campanie electorală numită dintr-odată înfrângere. S-a exprimat de mai multe ori Churchill despre asta. Deci, pentru mine-i important ca toată viața mea cetățenii să vadă că Usatîi într-adevăr e luptător, nu iese cu declarații de principii și valori, dar Usatîi unde a pus mâna face. Și asta o s-o vadă o țară întreagă și nu contează funcția...”

Europa Liberă: Dvs. spuneți cine vă este adversar. Dar cine ar putea să vă fie aliați din concurenții electorali în continuare?

Renato Usatîi: „La mine îs aliați și-s nacialnici numai cetățenii Republicii Moldova. Eu n-o să merg cu rugatul, fiecare are treaba lui. Problema e că majoritatea fac parte din partide cu un trecut legat de diferite ilegalități, alții sunt curați, dar n-au făcut nimic, spre exemplu, în coaliția cu Dodon anul trecut. Iată, eu îl ascult pe Năstase când spune ce vrea să facă... Dacă mă întrebați: „Usatîi, tu ce ai făcut ca primar de Bălți?”, eu pot să vorbesc cu Dvs. trei ore, dar Andrei să spună: „Fiind ministru de interne, am făcut 1, 2, 3...”, am văzut că activitatea lui la Ministerul de Interne s-a finalizat doar cu faptul că Cavcaliuci lucrau și pe timpul lui, și lucrează și pe timpul lui Dodon.”

Europa Liberă: Deci, rămâneți la ideea că ați putea să obțineți câte procente din sufragii?

Renato Usatîi: „Ce înseamnă?... Cât o să ne spună cetățenii pe data de 1 noiembrie, dar eu, după cum simt când văd că vin sute de oameni la întrevederi, că am susținători, cum îi numesc, și de dreapta, și de stânga...”

Europa Liberă: Și respectați regulile sanitare, măsurile antiepidemice?

Renato Usatîi: „Eu personal le respect, am în fiecare ușă la mașină dezinfectanți și tot ce trebuie.”

Europa Liberă: Dar când sunt 100 de oameni la întâlnire, ce faceți, cum respectați măsurile?

Renato Usatîi: „Dar eu văd că vin sute de oameni la toți. Eu doar nu stau să-i număr.”

Europa Liberă: Totuși cum se respectă aceste reguli?

Renato Usatîi: „Eu rog cetățenii să păstreze distanța socială. Problema e alta. Oamenii, mai ales în sate, sunt atât de săraci, dna Valentina! Eu de multe ori am văzut că-i o singură mască pentru zeci de persoane. Iată asta este grav. Pentru ei a procura o mască este nu că ceva scump, dar foarte scump. Și iată aici e problema.”

Europa Liberă: Pomeni electorale nu oferiți?

Renato Usatîi: „Doamne ferește! Cu pomeni electorale unde o să-i prind, nu contează că-s de la Șor, că-s de la Dodon cu baloane (butelii) cu gaz, că ei au umblat toată viața cu pomeni, eu nu le-am avut și nu le am. Noi am fost foarte tare bătuți pentru ceea ce n-am făcut niciodată. Avem și decizia CEDO unde am fost acuzați că Usatîi, mașini, bani, nu știu ce și nicio probă. Eu astăzi merg curat și faptul că noi demonstrăm, și așa trebuie s-o facă toți cu cheltuielile reale care sunt...”

Europa Liberă: Transparență, să fie cât mai multă transparență.

Renato Usatîi: „Trebuie să fie transparență...”

Europa Liberă: Unii analiști spun că Renato Usatîi își pregătește terenul pentru alegerile parlamentare, pentru că ochește această țintă să ajungă în parlament cu partidul.

Renato Usatîi: „Eu nu am ambiții personale, eu tot timpul am candidat la funcția la care mă delegau cetățenii. Eu am demonstrat că pot lupta cu corupția, eu am demonstrat că, fiind primar de Bălți, rușii îmi spun «завхоз» (administrator), iată, eu am demonstrat cum se repară drumurile pe timpul lui Usatîi, cum s-a făcut regulă în piețe, că avem cel mai frumos bazin și cea mai frumoasă piscină din Republica Moldova. Și e cea mai transparentă pe parcursul la toți anii de mandat asta-i important, că era cea mai coruptă primărie pe. Și cu Grigorișin, cât nu eram în țară, primăria din Bălți era de nota A+.”

Europa Liberă: Așteptăm să vedem care va fi opțiunea alegătorilor.

Renato Usatîi: „Și eu, și cetățenii Republicii Moldova. Sunt sigur că vom câștiga alegerile și vom scăpa de „kulioace”, și nu doar.”