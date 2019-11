Săptămâna politică: schimbări în guvern și lipsa lor la televiziunea publică

Instalarea guvernului Chicu și reconfirmarea vechii conduceri a companiei publice Teleradio Moldova într-o piață mediatică reașezată după schimbările de pe scena politică, dominată acum de Partidul Socialiștilor, sunt evenimentele care au marcat această săptămână.

În mai puțin de o săptămână, politicul moldovenesc dominat de PSRM a atins performanța de a înlătura un guvern și de a instaura altul. Spre deosebire de predecesoarea sa, Maia Sandu, care insista pe deoligarhizare și demonopolizare, noul premier, Ion Chicu, a declarat vineri că programele sociale sunt prioritatea noului cabinet de miniștri.

În opinia analistului politic Ion Tăbîrță, rapiditatea cu care au evoluat lucrurile nu este deloc întâmplătoare și sugerează că, de fapt, planul ar fi fost croit din timp:

„Din primăvară, când se duceau anumite negocieri între PSRM și PDM, până la situația din iulie, anumite persoane pe care le găsim în actualul guvern, inclusiv prim-ministrul, trebuiau să se regăsească în cabinetul de miniștri pe care îl negociau democrații și socialiștii. Cu toate că scenariul era pregătit, s-a căutat un pretext, pretextul s-a găsit – asumarea răspunderii, încălcarea acordului politic și toate aceste narative pe care le vedem în presa afiliată atât socialiștilor, cât și Partidului Democrat.

S-a mers rapid pentru că în spațiul public a început să se contureze un curent de opinie potrivit căruia, după căderea guvernului Sandu, ar fi necesar inițierea unor discuții cel puțin între Partidul Democrat și Blocul ACUM. În această situație, Igor Dodon a jucat la anticipație și, practic, i-a pus pe toți în fața faptului împlinit”.

În timp ce atenția publică era concentrată pe numirea noului cabinet de miniștri, Consiliul de Observatori al companiei publice Teleradio Moldova a reales-o pe Olga Bordeianu în funcția de președintă a instituției. În vara acestui an, deputați din Blocul ACUM au solicitat demisia conducerii companiei Teleradio Moldova, inclusiv a Olgăi Bordeianu, invocând nereguli la capitolul „asigurarea informării corecte”.

În opinia cercetătorului media Victor Gotișan, ultimele evoluții de pe piața mediatică sugerează că instituția publică a audiovizualului riscă să reajungă în mâinile celor de la guvernare, în cazul de față a PSRM, care își consolidează pozițiile pe piața media din Republica Moldova:

„De fapt, trebuie să privim realegerea doamnei Bordeianu – dar și ceea ce se întâmplă în audiovizual în ultimul timp cu accent pe Consiliul Audiovizual (CA) – într-un context mult mai general sau, în special, politic. Avem o reconfigurare în sectorul media din țară. A dispărut un mogul media și apare altul, iar asta nu înseamnă nicidecum asigurarea independenței și depolitizarea sectorului, promisă atât de PSRM, cât și de Blocul ACUM”.

Europa Liberă: Când spuneți că a dispărut un mogul și a apărut altul, la cine vă referiți?

Victor Gotișan: „Este deja clar cine controlează și manevrează lucrurile în sectorul media din țară. PSRM-ul a preluat ștafeta PDM-ului în acest sens. Și, probabil, o parte din vină, trebuie să și-o asume pentru aceasta și guvernul Sandu, care a comis una din cele mai mari greșeli, recunoscută de altfel deja, când a neglijat oarecum sectorul media. Media era, părerea mea, un element la fel de important ca și justiția. De asta a profitat PSRM-ul și cei care dețin instituții media din acest partid, care s-au pricopsit, în primul rând, cu câteva licențe naționale, iar în al doilea rând ușor-ușor și-a subordonat și CA – care ar trebui să fie garantul independenței și asigurării pluralismului media.

Sunt sigur că urmează piața de publicitate, asta pentru a închide cercul. Revenind la TRM și ultimele mutații care au loc în sectorul media, judecând după context, eu, personal, nu am niciun dubiu că TRM va re-deveni o nouă instituție media în mâinile celor de la guvernare și a PSRM-ului, care își consolidează pozițiile pe piața media din Republica Moldova. Am cazul TRM, am revenit în perioada 2001-2009, în cazul sectorului media în general – dezoligarhizarea și depolitizarea se amână”.

Astăzi, unul din cei nouă membri ai Consiliului Audiovizualului, Olga Guțuțui, a demisionat din funcție acuzând instituția în cadrul căreia a activat peste patru ani că „s-a transformat în garant al interesului politic în audiovizual”. De-a lungul anilor, Olga Guțuțui a fost una din puținii membri ai Consiliului Audiovizualului care reprezenta o voce distinctă.