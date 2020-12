Roman Mihăeș: „Avem o confruntare geopolitică clară între Bruxelles și Moscova”

Asistăm la formarea unei majorități în jurul socialiștilor cărora li se alătură deputații partidului Șor și membri ai Partidului Democrat. Au ajuns să aibă o majoritate fragilă dar prin care au impus adoptarea unor legi controversate în ciuda protestelor opoziției și ale străzii. Am stat de vorbă cu comentatorul politic Roman Mihăeș despre regrupările de pe scena politică și semnificațiile acestora.

Roman Mihăeș: „În Parlamentul Republicii Moldova suntem în prezența unei coaliții de stânga - Șor plus Dodon - adică Partidul Socialiștilor plus Partidul „Șor”, la care s-au aliat și câțiva deputați din PD.”

Europa Liberă: Nimeni nu recunoaște din cele două tabere că ar exista această înțelegere.

Roman Mihăeș: „Bine, asta e pură prostie din partea lor, pentru că astăzi în parlament numai ei au rămas și au votat agenda veche. Dacă ieri în parlament au fost asistați de deputați din diverse fracțiuni și cumva puteau să se mai mascheze, greșeala pe care au făcut-o cei din PAS, PDA și PD ieri e că le-au oferit legitimitate, asistând în sală. Astăzi însă decizia de a părăsi sala a fost una corectă și s-a văzut foarte bine că a funcționat ca o coaliție, chiar dacă este neformală, putem s-o numim alianță sau coaliție. În principiu, se numește Șor și Dodon, dacă restul sunt sub conducerea acestor doi politicieni, adică este PSRM, fracțiunea Șor și grupul „Pentru Moldova”.”

Europa Liberă: Și cât ar putea să existe această înțelegere?

Roman Mihăeș: „Eu am văzut că ei au reconfigurat conducerea parlamentului, practic, Partidul „Șor” și „Pentru Moldova” au primit funcții importante: una de vicepreședinte al parlamentului, șefia unor comisii parlamentare etc. Deci, eu cred că ei au o tactică de a spune că vor alegeri anticipate, dar, de fapt, nu vor alegeri. Eu cred că această coaliție este zămislită minimum pe doi ani de zile, până la sfârșitul mandatului acestui parlament, dar ei întotdeauna vor spune că așa se întâmplă până la anticipate. Văd că ei spun în felul următor: lasă să introducă opoziția o moțiune de cenzură și dacă cade guvernul, discutăm despre anticipate. Dar în condițiile actuale, în acest scenariu anticipatele nu sunt posibile, pentru că alianța Șor plus Dodon are minimum 54 de mandate în actualul parlament, ceea ce am văzut eu astăzi la vot. Dacă nu demisionează premierul Chicu în mod asumat, această coaliție poate să meargă bine mersi un an sau doi. Asta este o situație periculoasă pentru democrația moldovenească, pentru că ați văzut comunicatul Uniunii Europene, care a criticat deja această coaliție. Și putem să ne trezim cu o izolare pe plan internațional și a guvernului, și a Republicii Moldova, să pierdem finanțări, deci e o situație periculoasă pentru democrația moldovenească.”

Europa Liberă: Uniunea Europeană spune că la Bruxelles se așteaptă ca toți factorii de decizie din Republica Moldova să respecte statul de drept și să garanteze democrația.

Roman Mihăeș: „De fapt, avem o confruntare geopolitică clară între Bruxelles, pe de o parte, și Moscova, pe de altă parte. După înfrângerea lui Dodon în alegerile prezidențiale, cred că s-a decis la nivel de experți care deservesc partida prorusă să formeze o coaliție neformală și să o ducă cel puțin până la alegerile parlamentare. Am văzut că ei au votat tot felul de legi care anterior erau blocate sau erau înghețate în parlament, privind statutul Găgăuziei, privind Legea limbilor vorbite... Astăzi au votat în prima lectură și modificarea la Codul Audiovizualului referitoare la emisiunile rusești, deci are loc un fel de...”

Europa Liberă: Apropo, Moscova a anunțat că apreciază faptul că socialiștii au votat în parlament proiectul de lege privind statutul special oferit limbii ruse.

Roman Mihăeș: „Bineînțeles că Kremlinul are interesul său național și îl implementează în toate momentele posibile, iar promovarea limbii ruse în fostele republici unionale este una dintre prioritățile Kremlinului. Noi trebuie să înțelegem că noi trebuie să respectăm în Republica Moldova drepturile minorităților naționale, dar nu trebuie să punem limba rusă, care este vorbită de o minoritate națională de maximum 8 la sută conform tuturor recensămintelor, să-i dăm un statut privilegiat. Adică, ea trebuie să fie folosită acolo unde există, de exemplu, niște necesități, dar trebuie să fie conform legislației europene, nu să fie impusă. Eu am înțeles că deja cel puțin 30 la sută din etnicii moldoveni-români nu cunosc limba rusă. Pur și simplu n-au învățat-o sau au învățat-o foarte prost, mai ales în raioane. Eu am cunoscuți din generația născută în anii ‘90-’91 care nu cunosc deloc limba rusă, absolut deloc. Ce facem cu ei? Îi impunem să învețe limba rusă? E clar că e dreptul lor de moldoveni de etnie moldo-română la folosirea limbii lor în țara lor, deci, e o chestie absolut fascinantă.”

Europa Liberă: Între timp, a avut loc un prim dialog între Maia Sandu și Ion Chicu. Maia Sandu insistă că demisia guvernului este cea mai scurtă cale pentru a se ajunge la alegerile parlamentare anticipate. Ce-i drept, și Ion Chicu lăsa să se înțeleagă chiar într-un interviu cu Europa Liberă că alegerile parlamentare anticipate sunt inevitabile. Cum vedeți Dvs. deznodământul – ar putea să fie impus dl Chicu să plece sau ar putea el de bunăvoie să abandoneze funcția?

Roman Mihăeș: „Demisia dlui Chicu ar fi un prim-plan sau benevolă, sau în parlament privind declanșarea alegerilor parlamentare anticipate, însă ceea ce am văzut ieri și azi în parlament e că această nouă majoritate neformală are 54, 55 de mandate. Ei pot să voteze alt guvern, să-l numească guvern de uniune națională sau de tranziție, sau anticriză. Deci, scenariul în care a intrat acum Republica Moldova este foarte periculos pentru democrația moldovenească, pentru că două grupuri mari de deputați – unul în fruntea căruia este Șor și altul în fruntea căruia este Dodon – s-au coalizat și noi nu cunoaștem pentru cât timp s-au coalizat ei, nu cunoaștem care este agenda acestei coaliții. Este netransparență și aici este și o carență legislativă. În Ucraina au avut aceeași problemă ca Republica Moldova și pe urmă au introdus modificări în Constituție că orice guvern trebuie să fie susținut de o majoritate asumată pe hârtie și dacă guvernul pierde majoritatea, el pleacă în demisie. În Republica Moldova se impune această modificare a legislației, pentru că altfel noi putem să ne trezim că o să fim guvernați de majorități netransparente, cu agende ascunse. Depinde foarte mult care va fi opoziția și cât vor fi ei de activi, dacă vor avea susținerea populară pentru a face presiuni pe această guvernare ca să plece, dar repet, situația este una alarmantă.”

Europa Liberă: Vedeți că și scoaterea oamenilor în stradă nu este văzută cu ochi buni, e timp de pandemie, sunt îngrijorări că oamenii în mulțime ar putea să se infecteze și să crească numărul celor infectați cu COVID-19?

Roman Mihăeș: „Dacă toți vor purta măști și vor ține o minimă distanță – nu este pericolul respectiv de contaminare masivă. Problema este complet alta, noi suntem în Republica Moldova în prezența unei situații foarte și foarte periculoase, pentru că dacă acest guvern nu va demisiona, dacă nu se vor declanșa alegeri parlamentare anticipate, nu va avea loc reforma clasei politice și schimbarea calitativă a parlamentului, noi vom fi în situația de a fi guvernați de o guvernare netransparentă, neclară, cu agenda Kremlinului, pentru că deja Kremlinul susține clar această guvernare și vom pierde toate realizările Mișcării de eliberare națională și democratică începând din 1988-‘89, deci și limba de stat, integrarea europeană etc.”

Europa Liberă: Dar dl Dodon a fost cel mai aprig critic al dlui Șor?

Roman Mihăeș: „De fapt, președintele Dodon a făcut anumite mișcări politice în funcție de interesele lui de moment. El a avut un moment de colaborare și cu Plahotniuc, atunci când a fost ales președinte în 2016 cu ajutorul lui Plahotniuc, apoi când a avut nevoie de sprijinul Occidentului a făcut o alianță cu Blocul ACUM împotriva lui Plahotniuc. Astăzi, deja fiind într-o situație complicată după pierderea alegerilor prezidențiale, el a mers la cel mai riscant pas din cariera lui politică, și anume: alianța cu Șor și cu partidul său, ceea ce poate să ducă la o catastrofă pentru politicianul Igor Dodon în perspectivă medie și lungă, cu pierderea tuturor realizărilor pe care le-a avut el în ultima perioadă. Deci, această alianță cu siguranță le va dăuna foarte mult și socialiștilor, dar și personal lui Igor Dodon.”

Europa Liberă: Cunoașteți și declarațiile pe care le făcea dl Șor în adresa dlui Dodon la fel de usturătoare?

Roman Mihăeș: „Trebuie să înțelegem că în politică există doar interese și pentru moment interesele lui Șor și ale lui Dodon coincid. Când Șor, fiind plecat din țară sau fugit din țară, are nevoie de anumite privilegii și de anumite ajustări ale situației lui juridice, Dodon, pierzând alegerile prezidențiale, s-a trezit că PD-ul l-a părăsit de la guvernare și nu mai are majoritate, și unica lui soluție care a gândit că poate să-l salveze este alianța cu Partidul „Șor”. Dar, repet, această alianță cu Partidul „Șor” este una nocivă pentru Republica Moldova și pentru democrația moldovenească - unu la mână. Doi la mână - într-un termen mediu de timp va duce la probleme foarte mari și pentru socialiști, și pentru Igor Dodon. Suntem în prezența unui scenariu care poate deraia într-o confruntare politică de proporții, după instalarea Maiei Sandu la președinție, după validarea mandatului și după preluarea președinției, sigur că pozițiile ei se vor întări, ea este un adversar feroce al acestei alianțe între Șor și Dodon și eu cred că pârghiile pe care le are președintele Republicii Moldova, chiar dacă nu sunt foarte mari, dar sunt suficiente ca să țină în încordare și în șah permanent această nouă coaliție netransparentă și să contribuie la înlăturarea lor de la putere. Deci, poate să dureze mai mult timp, este adevărat că vom avea circa șase luni sau poate chiar un an de incertitudine și de confruntări politice, sperăm ca ele să nu ajungă la niște chestiuni radicale și de luptă de stradă, pe baricade etc. Asta ar fi de dorit să fie evitat, dar fără îndoială că asistăm la începutul unei crize politice de proporții.”

Europa Liberă: Cât de sinceră poate fi invitația pe care o lansează Igor Dodon pentru Maia Sandu ca să discute referitor la provocarea alegerilor parlamentare anticipate?

Dodon și cu Șor, care acum controlează parlamentul, ei nu au interes de anticipate

Roman Mihăeș: „Eu cred că este de preferat un dialog între politicienii de vârf din Republica Moldova privind o agendă comună de provocare a alegerilor anticipate parlamentare, decât confruntări politice periculoase care pot să ducă la vărsări de sânge și la confruntări de stradă. Cea mai simplă cale ar fi ca cineva din partea Maiei Sandu și cineva din partea lui Dodon să se așeze la o masă de discuții, toți șefii de fracțiuni parlamentare, și să stabilească de comun acord un calendar privind provocarea alegerilor parlamentare anticipate. Asta ar fi și civilizat, și caracteristic unei democrații, altfel, dacă înțeleg eu bine situația, Dodon și cu Șor, care acum controlează parlamentul, ei nu au interes de anticipate, ei repetă cam de un an că noi vrem anticipate, dar ei spun în același timp că poftim...”

Europa Liberă: Păi și dacă ziceți că Igor Dodon nu ar avea interes să se ajungă la alegeri parlamentare anticipate, de ce ar trebui să negocieze acest subiect, dacă scopurile sunt altele?

Roman Mihăeș: „Igor Dodon joacă în funcție de conjunctura politică. Atâta timp cât el nu va avea o discuție cu Maia Sandu, direct sau prin intermediari, el se va ține și cu dinții de Șor și va face toate capriciile acestuia, pentru că nu are altă soluție. Trebuie să aibă loc o discuție, cel puțin între intermediari, Dodon l-a propus pe Batrâncea pentru aceste discuții, eu cred că și Maia Sandu trebuie să delege pe cineva la aceste discuții, cel puțin să se convingă dacă intenția lor este una reală sau doar sunt vorbe goale pentru a amăgi opinia publică.”

Europa Liberă: Maia Sandu se întreabă, retoric, ce statut are Igor Dodon ca să se discute cu el?

Roman Mihăeș: „Statutul lui Igor Dodon este de conducător al unei coaliții de 55 de deputați, cel puțin informal acesta e statutul lui, în curând va fi și președintele Partidului Socialiștilor. În politică trebuie uneori să te întâlnești și cu adversarii politici, să discuți în interes național, doar în interes național și doar un singur subiect – declanșarea alegerilor parlamentare anticipate, repet, ca să nu ajungem la confruntări de proporții care ne vor costa foarte mult.”