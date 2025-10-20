România: Curtea Constituțională respinge reforma pensiilor magistraților, punând în pericol guvernarea

Legea respinsă de CC propunea schimbări importante în ce privește statutul magistraților, relatează Europa Liberă România. Printre acestea: vârsta de pensionare ar crește treptat la 65 de ani, cu o perioadă de tranziție de 10 ani, vechimea în muncă necesară pentru pensionare s-ar majora de la 25 la 35 de ani, aliniindu-se la cerințele pentru ceilalți cetățeni, iar mărimea pensiei ar fi plafonată la 70% din ultimul salariu net, față de 100% în prezent.

Proiectul de modificare a sistemului de pensii ale magistraților a fost inițiat de către Guvernul Bolojan, care și-a asumat răspunderea în Parlament pe această lege în 1 septembrie.

„Trebuie să restabilim dreptatea, păstrăm respectul pentru magistrați, dar trebuie să asigurăm o doză de echitate. Magistrații români ies astăzi la pensie la 48-49 de ani, o pensie medie trece de 24.000 de lei, dar numeroase pensii ajung inclusiv la 35.000-40.000 de lei, în mod special pentru magistrații care au avut și funcții de conducere”, declara Bolojan în plenul reunit al Parlamentului, potrivit Hotnews.ro.

Premierul Ilie Bolojan, a cărui prioritate declarată este reducerea deficitului bugetar, a sugerat apoi, la începutul lunii octombrie, că în cazul în care legea nu va trece de Curtea Constituțională, ar putea să își dea demisia.

Bolojan a spus că o decizie împotriva legii ar afecta legitimitatea executivului de a face reforme, dar și primirea unor fonduri de la Uniunea Europeană.

Înalta Curte de Casație și Justiție, care a reclamat legea la CC, spune că ea ar fi un atac la adresa independenței justiției.

Aprobarea la guvern a proiectului de lege privind pensiile magistraților a declanșat aproape imediat proteste în instanțe și parchete din întreaga țară, unde magistrații, care nu au dreptul să facă grevă, și-au suspendat activitatea în dosare, cu excepția cazurilor urgente.

În dosarele penale magistrații judecă doar măsurile preventive, măsurile de siguranță medicală și mandatele de supraveghere. În dosarele civile sunt soluționate doar cazuri precum protecția minorilor, ordinele de protecție, răpirile internaționale de copii, măsurile asiguratorii sau contestațiile la executare.

Magistrații solicită retragerea de urgență a proiectului de lege și spun că guvernul manipulează politic atunci când face legătura între reforma pensiilor magistraților și finanțarea europeană.

