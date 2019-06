Salariile doctorilor: prioritatea nr.1 a sistemului de sănătate

La plecarea din funcţie a fostului Guvern, ex-prim-ministru Pavel Filip spunea că bani în buget sunt pentru salariile majorate în ajun de alegeri angajaţilor de la stat şi pentru proiectele iniţiate de fosta guvernare. Chiar dacă formal inclusiv bugetarilor din domeniul sănătății le-au fost mărite lefurile, unii dintre ei speră că noua echipă de la Ministerul Sănătăţii va veni cu măsuri suplimentare menite să oprească exodul de doctori peste hotare. Potrivit ministrei Ala Nemerenco, numai anul trecut au părăsit sistemul circa 3000 de doctori. Din ce surse s-ar putea majora din nou salariile în medicină?



Chiar dacă salariile lucrătorilor medicali în ultimii ani au crescut, acestea au fost mai degrabă simbolice, problema nr. 1 a sistemului de sănătate rămânând lefurile mici faţă de alte categorii de angajaţi şi salariul mediu pe economie, spune Grigore Dogaru, un medic tânăr, chirurg-traumatolog la Spitalul de Traumatologie şi Ortopedie din Chişinău. În calitate de măsură de intervenţie urgentă ce ar opri tinerii specialişti să nu mai părăsească ţara el spune că ar trebui cel puţin dublate lefurile.

„S-au deschis multe oportunități peste hotare în ultimii ani, respectiv medicii aleg un trai mai adecvat şi un salariu mai mare. S-a primit un cerc vicios: persoanele pleacă din cauza salariului, deja dacă a plecat unul din colectivul în care a fost format, al doilea de asemenea vrea să ia calea primului şi atunci se distrug colectivele şi ulterior e foarte greu să formezi alt colectiv.”

De unde s-ar putea găsi resurse financiare pentru majorări mai substanțiale în cazul doctorilor? Veaceslav Palii, directorul Spitalului raional din Şoldăneşti, spune că în mod inevitabil se va ajunge la regionalizarea anumitor servicii, o reformă amânată până acum menită să reducă anumite cheltuieli ineficiente astăzi, ce ar trebui să vină la pachet cu creșterea calității serviciilor prestate pacienților. Palii spune că are în prezent secții care provoacă numai pierderi.

„Noi avem secţii în care veniturile de la Companie [Naţională de Asigurări în Medicină – n.r.] nu acoperă cheltuielile. Noi avem nici o naștere pe zi în maternitate. Cota salariilor angajaților din maternitate depășește cu mult banii care vin pentru nașterile pe care le avem. Peste jumătate de milion de lei avem supracheltuieli pentru întreținerea maternității”.

Înainte de a se ajunge la comasări de secții din diferite raioane, această reformă trebuie bine pregătită şi bine organizată, spune directorul Spitalului din Şoldăneşti. În context, Palii a menționat şi investiții mai consistente în infrastructura rutieră, astfel încât salvarea să ajungă în maxim o jumătate de oră din orice comună la centrul regional care va fi la Orhei sau la Rezina, cum se va stabili.

În ceea ce-i privește pe tinerii specialiști, medicul-şef de la Şoldăneşti afirmă că fără 1.000 de euro nu-i poţi opri să nu plece din ţară. Ei nu vor să meargă în centrele raionale, la sate situația e mai proastă, relatează Veaceslav Palii. Spitalul de la Şoldăneşti duce lipsa de ani buni de 9 doctori, deocamdată îşi suplinește deficitul de cadre cu ajutorul specialiștilor de la Râbniţa, de peste Nistru, care fac naveta în fiecare zi.

Datele Sindicatului din domeniu arată că o treime din medici în prezent au vârsta de pensionare. Dacă ar decide într-o zi să se retragă cu toţii, atunci ar provoca o catastrofă în sistem, este de părere Aurel Popovici, preşedintele Sindicatului din sănătate.

Liderul sindical face parte din Consiliul de Administrare a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, ce administrează banii adunați de la angajaţi pentru asigurarea obligatorie în medicină. El spune că acest fond este în creștere de la an la an şi se arată convins că dacă ar fi administrat mai eficient, s-ar găsi şi resurse financiare pentru majorarea lefurilor.

„Este clar că acest potop nu se poate opri într-o zi, două, chiar poate într-un an sau câţiva ani, dar evident trebuie făcuți nişte paşi clari în derecţia aceasta şi evident, în primul şi în primul rând, lucrătorii medicali trebuie să fie stimulați. Doi, lucrătorii medicali au nevoie de condiții normale de muncă. Evident ţara nu are atâţia bani ca să facem totul într-un an, dar trebuie să fie un plan foarte bine gândit”.

Noua ministră a sănătății, Ala Nemerenco, la fel pledează pentru analiza cheltuirii banilor din Fondului de asigurări obligatorii în medicină şi eficientizării acestor resurse.

Un mic ajutor ar putea oferi şi administrațiile publice locale, mai spune Aurel Popovici, preşedintele Sindicatului din sănătate. Acestea, cel puţin pe hârtie, figurează în calitate de fondatori şi ar trebui să contribuie la întreținerea instituțiilor medicale, preluând parte din cheltuieli. Prin urmare, ar exista mai multe resurse interne ce pot fi eficientizate, au spus interlocutorii mei.