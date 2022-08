Salman Rushdie, la terapie intensivă, după ce a fost înjunghiat

Salman Rushdie este internat în continuare la secția de terapie intensivă, cu aparate de menținerea funcțiilor vitale.

El are ficatul și nervii afectați, a declarat agentul său, după ce a fost atacat în timp ce se pregătea să țină o conferință în zona rurală a statului New York. Poliția l-a identificat pe bărbatul care l-ar fi înjunghiat pe Rushdie la 12 august: Hadi Matar, în vârstă de 24 de ani, din New Jersey. El a fost arestat la locul faptei în Chautauqua, New York, de către polițiștii care asigurau securitatea evenimentului. Deocamdată nu au fost formulate acuzații împotriva lui Matar. Poliția le-a spus reporterilor că încă nu a determinat motivul atacului.

Andrew Wylie, reprezentatul lui Rushdie, a declarat că Rushdie a fost supus unei intervenții chirurgicale și că a suferit leziuni la ficat și nervi secționați la braț și că este posibil să își piardă un ochi.

Rushdie, al cărui roman „Versetele satanice” a atras amenințări cu moartea din partea liderului Iranului în anii 1980, a petrecut ani de zile în clandestinitate. El fost înjunghiat chiar înainte de a ține o conferință la Chautauqua Institution, un centru de reculegere spirituală, într-un colț rural din sud-vestul statului New York. Centrul este cunoscut pentru seria sa de conferințe de vară, unde Rushdie a mai vorbit.

Suspectul s-a urcat pe scenă în timp ce Rushdie era prezentat publicului și l-a atacat pe acesta și pe moderatorul Henry Reese, a declarat poliția statului New York într-un comunicat. „Rushdie a suferit o plagă înjunghiată la nivelul gâtului și a fost transportat cu elicopterul la un spital din zonă. Starea sa nu este încă cunoscută", se arată în comunicat.

Martorii oculari au declarat că atacul nu a durat mai mult de 20 de secunde, Hatar ar fi continuat să îl lovească și să îl înjunghie pe Rushdie chiar și în timp ce spectatorii s-au grăbit să-l imobilizeze. Reese a suferit o rană minoră la cap. O știre anterioară a inclus un clip video în care se vede cum medicii se grăbesc să-l îngrijească pe Rushdie aflat pe podea.

Romanul „Versetele satanice” a fost interzis în Iran deoarece mulți musulmani îl consideră plin de blasfemii. La un an după ce a fost publicat în 1988, liderul spiritual al Iranului la acea vreme, ayatollahul Ruhollah homeini, a emis o fatwa prin care cerea moartea lui Rushdie. Guvernul iranian s-a distanțat de decretul lui Homeini, dar sentimentul anti-Rushdie a persistat.

În 2012, o fundație religioasă iraniană semioficială a majorat recompensa pentru Rushdie de la 2,8 milioane de dolari la 3,3 milioane de dolari. Rushdie, care a fost nevoit să se ascundă timp de mulți ani din cauza acestei fatwa, a negat această amenințare la momentul respectiv, spunând că nu există nicio dovadă că oamenii ar fi interesați de recompensă.