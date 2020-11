Schimbări la Pentagon

La putin timp dupa ce l-a concediat pe Twitter pe ministrul apararii, Mark Esper, si l-a numit in locul lui pe Christopher Miller, directorul Centrului national anti-terorism, au aparut speculatii cu privire la ratiunile acestor schimbari la nivel inalt, in conditiile in care Donald Trump ar mai avea doar circa doua luni pina sa paraseasca Casa Alba.

Idea initiala a fost ca aceasta mutare si altele la Pentagon ar fi fost o consecinta a frictiunilor respectivelor oficialitati cu Casa Alba, in perioada premergatoare scrutinului, si ca ar putea urma si alte mutari similare in aparatul de securitate al tarii.

Dar surse de la Casa Alba au declarat ca schimbarile au legatura cu retragerea planificata a fortelor americane, ramase in Afganistan, pina la sfirsitul anului. Presedintele Trump, care a promis in 2016 ca va retrage forte militare americane, este frustrat de ritmul lent al acestui proces in Orientul Mijlociu si Sudul Asiei.

Noul consilier al ministrului desemnat, colonelul in retragere Douglas Macgregor, a declarat in interviuri, in ultimul an, ca se pronunta pentru retragerea imediata a efectivelor americane din Afganistan, chiar mutarea ambasadei americane de la Kabul si convorbiri cu insurgentii talibani. El doreste de asemenea retragerea fortelor ramase in Siria.

Presedintele Trump refuza dupa cum se stie sa recunoasca rezultatul recentelor alegeri prezidentiale din Statele Unite si, in acest context, el a schimbat conducerea civila a Pentagonului, ministrul si seful consilierilor acestuia, inlocuindu-i cu persoane considerate fidele sefului executivului.

Macgregor este nu doar un militar decorat, dar si o personalitate mediatica la postul conservator de televiziune Fox si a fost acuzat in trecut de retorica considerata extrema la adresa musulmanilor si imigrantilor ilegali. In vara, presedintele Trump l-a nominalizat pentru postul de ambasador in Germania, anterior Macgregor acuzind Uniunea Europeana si Germania ca primesc „invadatori musulmani”. Colonelul in retragere s-a pronuntat de asemenea pentru impunerea legii martiale la frontiera cu Mexicul, aratindu-se adeptul folosirii fortei pentru a descuraja imigratia ilegala.