Victoria Maiei Sandu în alegerile prezidențiale aduce o gură de aer proaspăt pentru calea democratică a Republicii Moldova. Uniunii Europene îi este mult mai bine cu un președinte pro-occidental în vecinătatea sa estică imediată. UE este pregătită să susțină Republica Moldova și cetățenii ei, a declarat Europei Libere eurodeputatul român Siegfried Muresan, preşedintele Delegaţiei Parlamentului European la Comitetul Parlamentar de Asociere UE – Republica Moldova.

Europa Liberă: Nici nu știu care ar fi prioritatea întrebărilor pe care să vi le adresez: victoria Maiei Sandu sau faptul că a fost blocat bugetul Uniunii Europene și Fondul de redresare post-pandemie. Dar haideți să începem cu victoria Maiei Sandu. Dvs. în ședința grupului PPE din Parlamentul European ați spus că această victorie a Maiei Sandu este importantă și pentru Chișinău, și pentru Bruxelles. Ați vrea să ne deschideți parantezele?

Siegfried Mureșan: „Victoria Maiei Sandu este un lucru extraordinar pentru Republica Moldova. Republica Moldova își schimbă astăzi cu totul direcția - merge spre reforme, merge spre modernizare, merge spre bună guvernare, iese din izolare. Am văzut cu toții săptămâna aceasta reacțiile de la cel mai înalt nivel de la lideri europeni, șefi de state, de guverne, prim-miniștri, președintele Comisiei Europene, al Consiliului European, al Parlamentului European. S-a văzut foarte clar că, începând de săptămâna aceasta, toate ușile pentru Republica Moldova sunt deschise la Bruxelles. De ce? Fiindcă Maia Sandu este un președinte în care liderii europeni au încredere. De ce au încredere? Fiindcă atunci când a avut funcții de răspundere în Republica Moldova, mereu și-a respectat angajamentele, a făcut ceea ce a promis și a reușit să ducă Republica Moldova înainte.

Ce înseamnă asta pentru cetățenii Republicii Moldova? Înseamnă beneficii concrete în viitor. Și nu doar liderii europeni, ci, ați văzut, și toate marile publicații europene au înțeles că în Republica Moldova a câștigat un președinte proeuropean care vrea reforme, care va apropia Republica Moldova de lumea dezvoltată, iar eu, în toate ședințele pe care le-am avut, toate discuțiile săptămâna aceasta la Bruxelles, inclusiv în ședința cu întreg grupul parlamentar al Partidului Popular European, am spus două lucruri: 1. Victoria Maiei Sandu este o schimbare uriașă de direcție pentru Republica Moldova, dar este o veste foarte bună și pentru Uniunea Europeană, fiindcă avem în vecinătatea noastră estică un partener, nu mai avem un șef de stat ostil orientat spre Kremlin, avem un partener, de aceea victoria este foarte importantă și pentru Uniunea Europeană și cel de-al doilea lucru: am rugat toată lumea din Comisia Europeană, din Parlamentul European, din Partidul Popular European să ajutăm Republica Moldova și noul președinte cu tot ce putem în perioada următoare.”

Europa Liberă: Lăsați să se înțeleagă că Maia Sandu nu va fi lăsată singură în acest greu drum pe care și l-a asumat, dar concret ați putea să ne spuneți, când vorbiți despre beneficiile din plin de susținere din partea UE, la ce vă referiți?

Siegfried Mureșan: „În primul rând, pe toate dosarele pe care le cunoaștem până acum: de sprijin financiar, de asistență macrofinanciară, trebuie să lucrăm intens cu președintele Republicii Moldova, în al doilea rând, sprijin imediat acum, în lupta împotriva pandemiei. Și aici vom căuta dialogul cu Maia Sandu, cu președintele ales în următoarele săptămâni pentru a ne spune care sunt exact nevoile Republicii Moldova pentru lupta împotriva pandemiei, unde este nevoie de echipamente, unde este nevoie de tehnologie, de sprijin, de experiența medicilor din alte țări ale Uniunii Europene, unde Republica Moldova dorește să participe la astfel de programe europene care pot duce la medicamente, la tratamente, la achitarea mai rapidă de către cetățenii Republicii Moldova a posibilelor tratamente, a vaccinurilor care vor veni ș.a.m.d. Deci, aici ea însăși trebuie să ne spună, și după aceea, vrem să protejăm fundamental cetățenii Republicii Moldova de dezinformare, de propagandă.

Am văzut cu toții în această campanie cât este de important ca oamenii să fie corect informați. Știm cu toții că riscul de propagandă, de dezinformare în Republica Moldova este foarte mare. Comisia Europeană a lansat deja de trei ani de zile un program de monitorizare a știrilor false, de combatere a propagandei și a dezinformării și cred că în acest domeniu vom putea lucra, de asemenea, mult cu președintele Republicii Moldova împreună cu Uniunea Europeană, să punem la dispoziția Republicii Moldova, autorităților care vor, într-adevăr, să combată dezinformarea în Republica Moldova, să punem la dispoziție informațiile pe care Uniunea Europeană le are, metodele, astfel încât să ne asigurăm că există și în Republica Moldova o luptă hotărâtă împotriva dezinformării.”

Europa Liberă: La Chișinău, cunoașteți că legislativul și executivul ar putea să-i fie ostile dnei Sandu? Și atunci, cum va beneficia din plin de susținerea Uniunii Europene o singură persoană, dna Sandu?

Siegfried Mureșan: „Dar pe multe din domeniile în care cetățenii Republicii Moldova așteaptă progrese, președintele are, conform Constituției, anumite competențe: independența justiției, buna funcționare a instituțiilor statului etc. Aici președintele este, evident, garantul Constituției și un președinte care dorește ca legile să fie respectate, care conduce țara cu legea în mână, care ajută la întărirea instituțiilor statului, ele să fie independente, să își îndeplinească misiunea, poate face foarte multe pentru Republica Moldova și este oricând un partener de dialog pentru partenerii internaționali - unu la mână. Doi la mână - da, aveți dreptate, noul președinte al Republicii Moldova încă nu are o majoritate stabilă în parlament și încă nu există un guvern care să fie doritor cu adevărat să implementeze reforme, dar victoria Maiei Sandu nu trebuie minimizată. Ea este un pas foarte mare înainte pentru Republica Moldova. S-a spus în ultimii ani mereu că Maia Sandu nu poate câștiga, că partidul ei nu are structuri, că este prea inflexibilă, câte și mai câte lucruri nu s-a spus, dar în fiecare etapă a dovedit că poate câștiga. A înregistrat un rezultat excepțional la alegerile prezidențiale în urmă cu patru ani, la ultimele alegeri parlamentare a reușit să obțină poziția de prim-ministru, a dovedit în puține luni, în calitate de prim-ministru, că a adus schimbare în domenii-cheie și acum a reușit să câștige alegerile prezidențiale.

Ca atare, vă spun, victoria este un pas foarte mare înainte și nu trebuie să ne plângem acum că nu există încă o majoritate parlamentară, un guvern care să se reformeze cu adevărat. Trebuie făcute lucrurile pas cu pas, strategia cea mai bună președintele ales al Republicii Moldova o va avea, sunt sigur că va reuși și în etapele următoare, așa cum a reușit și până acum: cu tenacitate, cu perseverență, cu modestie, aproape de oameni, așa trebuie condusă țara. Oamenii au dovedit că au încredere în ea și eu însumi am încredere în ea și voi continua să am încredere. Nu se poate face totul cu un pas, să nu ne lăsăm duși de lucrurile pe care încă n-am reușit să le împlinim în Republica Moldova și să fim conștienți că s-a împlinit un mare lucru, s-a încheiat o epocă în Republica Moldova, există un președinte nou, modern, care guvernează pentru oameni. Republica Moldova a făcut un uriaș pas înainte și de aceea vă spun: haideți să acordăm importanța acestei victorii și să nu ne concentrăm pe lucrurile pe care încă nu le-am reușit, ci pe ceea ce s-a reușit acum - o mare victorie și începutul unei noi epoci pentru Republica Moldova.”

Europa Liberă: Dl Mureșan, Ungaria și Polonia sunt țările care au blocat bugetul Uniunii Europene. Cel mai probabil, și statele Parteneriatului Estic sunt afectate de acest blocaj. Ce va urma?

Siegfried Mureșan: „Dacă Ungaria și Polonia vor continua să blocheze, Uniunea Europeană va avea buget exact la fel ca în anul 2020, când au fost fonduri prevăzute și pentru Republica Moldova. Deci, Republica Moldova nu va rămâne fără fonduri, victimele vor fi noile priorități, dacă nu reușim să ajungem la un acord. Eu sper să reușim. De ce se opun Ungaria și Polonia? Din următorul motiv: Uniunea Europeană va cheltui, începând cu 1 ianuarie, mai mulți bani decât oricând – bugetul deja tradițional al Uniunii Europene, plus Fondul european de relansare economică de 750 de miliarde de euro pe următorii trei ani. Sunt mai mulți bani decât a alocat Uniunea Europeană oricând. Și cu cât plătești mai mult, cu atât trebuie și să controlezi mai bine; cu cât plătești mai mult, cu atât e mai important ca banii să ajungă acolo unde e nevoie, să ai transparență cu privire la beneficiari și să fie respectate regulile și valorile europene, implicit statul de drept. Și fiindcă plătim atât de mulți bani, ne-am înțeles la nivel european să corelăm acordarea fondurilor europene cu statul de drept. Este o condiționalitate...”

Europa Liberă: Da, dar Budapesta și Varșovia au anunțat un veto ca urmare a condiționării fondurilor europene de statul de drept?

Siegfried Mureșan: „Exact! Eu cred că această corelare, condiționare este corectă, fiindcă banii trebuie să ajungă acolo unde e nevoie și nu poți să-i pui la dispoziția unor guverne care atacă statul de drept. La fel cred și 25 din 27 de guverne ale statelor membre ale Uniunii Europene și la fel crede majoritatea membrilor Parlamentului European. Ungaria și Polonia nu pot bloca această condiționare a fondurilor europene de statul de drept, căci ea se adoptă cu majoritate calificată, însă pot bloca bugetul care se adoptă cu unanimitate, dacă doresc acest lucru. Deocamdată au făcut-o. Răspunsul la întrebarea Dvs. referitor la ce se va întâmpla, este următorul: va trebui să discutăm, va trebui să negociem cu ei, dar eu vă spun că nici Parlamentul European și nici 25 din 27 de state membre nu vor renunța la această condiționalitate care e firească, e normală și eu o susțin. Oricine se opune acestei condiționări, are de gând să atace statul de drept.”

Europa Liberă: Și pentru statele membre ale Parteneriatului Estic se pare că în buget ați inclus de la 10 până la 15 miliarde de euro pentru următorii șapte ani. Cum vor fi repartizați acești bani în caz că se adoptă bugetul UE?

Siegfried Mureșan: „Aceste lucruri vor fi hotărâte în următoarele luni, la începutul anului. Eu mi-aș dori să acordăm o parte mare din banii pentru Parteneriatul Estic în mari lucrări de infrastructură care să rămână, adică, în primul rând, interconectarea energetică. S-a făcut progres pe gazoduct, trebuie finalizat gazoductul, e nevoie de interconectare energetică, vreau să reducem dependența energetică a Republicii Moldova de Federația Rusă, să ajutăm că conectăm Republica Moldova de România, de Vest, de Uniunea Europeană, banii să meargă, de asemenea, în mari proiecte de infrastructură rutieră, feroviară, deci în lucruri mari care rămân și care să ajute țara. Acesta e punctul meu de vedere.”