Silvia Radu se declară nevinovată în dosarul de spălare de bani

Fostul primar interimar de Chișinău și ex-ministra sănătății în guvernul Filip, Silvia Radu, bănuită într-un dosar de spălare de bani alături de foști angajați ai Autorității Aviației Civile (AAC), se declară nevinovată.

„Nu cunosc nimic despre tranzacțiile care fac obiectul declarațiilor publice și nu am nici o legătură cu tranzacțiile respective. Nu am semnat contracte. Nu am făcut și nu am primit plăți. Nu am participat nici la frauda bancară și nici la furtul miliardului”, a scris Silvia Radu pe pagina sa de Facebook.

Ea reclamă că îi sunt încălcate drepturile și că îi este lezată imaginea publică, dar se declară deschisă să colaboreze cu anchetatorii.

Luni,15 august, ex-directorul AAC a fost reținut pentru 72 de ore de către procurorii anticorupție și ofițerii CNA. El este bănuit că, împreună cu alți foști angajați și un fost primar al capitalei, ar fi comis infracțiunea de spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Potrivit anchetei, cei patru ar fi activat într-o companie de consultanță în domeniul aeronautic și ar fi semnat mai multe contracte cu entități similare de peste hotare. Banii primiți pentru servicii ar fi intrat în conturile companiei moldovenești, dar și în conturile unor companii offshore. Ulterior, banii din offshore ar fi fost distribuiți pe conturile mai multor companii-căpușă, pentru a legaliza proveniența lor, și într-un final, ar fi ajuns pe cardurile personale ale celor patru suspecți.

La această etapă, ofițerii CNA și procurorii investighează o sumă de peste 2 milioane de euro, încasată de beneficiarii companiei. O parte din aceasta nu ar fi fost raportată către autoritățile fiscale din R. Moldova, fiind tăinuită prin utilizarea sistemelor bancare din zone offshore.

De asemenea, oamenii legii ar fi descoperit că mai multe companii implicate în aceste tranzacții ar fi fost conectate la spălările de bani cercetate în dosarele „fraudei bancare” și „laundromatului”.