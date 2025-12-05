Spania se retrage de la Eurovision, după 65 de ani, protestând împotriva războiului din Gaza

Concursul de anul viitor va fi boicotat de asemenea de Olanda, Slovenia și Irlanda, iar Islanda spune că va lua o decizie la 10 decembrie.

Ediția din 2026 va fi prima la care Spania nu va participa de la debutul său în concursul muzical, în 1961.

Într-un comunicat de presă, TVE a deplâns atât politica israeliană în Gaza, cât și faptul că organizatoarea Eurovision, European Broadcasting Union (EBU), a refuzat să organizeze un vot secret asupra participării Israelului, la reuniunea ei începută joi la Stockholm.

Știrea vine la puține zile după ce autoritățile medicale din Gaza au anunțat că bilanțul morților din rândul palestinienilor a depășit 70.000, după mai bine de trei ani de atacuri israeliene declanșate de un raid al extremiștilor Hamas, soldat cu peste 1200 de morți în Israel.

Organizatorii concursului de cântece și-au explicat vineri decizia de a nu bloca participarea israeliană prin faptul că manifestarea muzicală ar fi „apolitică” și au exprimat speranța că țările care amenință acum cu boicotul vor reveni, la ediția din 2027.

Ministrul de externe israelian Gideon Saar, cunoscut pentru limbajul său dur la adresa celor care critică războiul din Gaza, le-a spus țărilor care vor să boicoteze concursul să le fie rușine.

Spania, Olanda sau Irlanda au atras atenția în demersul legat de Eurovision că guvernul de dreapta din Israel folosește competiția numită de EBU „apolitică” în scopuri politice.

Olandezii, mai ales, au semnalat nereguli în votul de anul trecut, când Israel s-a clasat pe locul al doilea - insinuând că în spatele campaniei de cumpărare de voturi pe plan internațional s-ar fi aflat regimul premierului Benjamin Netanyahu.

În 2025, organizatorii Eurovision au cerut Israelului să facă mai puțin politică piesa cu care urma să concureze, căci în forma ei inițială trimitea prea direct la conflictul armat, pus exclusiv pe seama palestinienilor.

R. Moldova nu a participat la Eurovision în 2025, din motive organizatorice, dar anul viitor va reveni, ca și alte țări din regiune care s-au retras temporar, inclusiv România.

Rusia a fost exclusă din Eurovision în 2022, la scurt timp după lansarea invaziei pe scară largă din Ucraina.

