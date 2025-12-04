Participarea Israelului la Eurovision, dezbătută de țările membre în EBU

Țări precum Islanda, Irlanda, Spania și Olanda au amenințat în ultimele luni că se vor retrage din competiția din 2026 dacă Israelul va participa.

Alte țări, printre care Belgia, Finlanda și Suedia, au indicat, de asemenea, că iau în considerare un boicot din cauza situației din Gaza.

Autoritățile medicale de acolo au spus săptămâna aceasta că bilanțul uciderilor de palestinieni în războiul izbucnit după atacul Hamas din octombrie 2023 a ajuns la peste 70.000 de oameni.

Pentru a-și justifica opoziția față de participarea israeliană, postul de televiziune olandez AVROTROS a subliniat și „încălcarea gravă a libertății presei” de către Israel în Gaza, unde au fost uciși numeroși jurnaliști.

Postul olandez a acuzat de asemenea Israelul de „interferență dovedită... în timpul ultimei ediții a Concursului” – în care a ocupat locul al doilea – prin influențarea publicului din străinătate să voteze pentru el.

RUV, din Islanda, a declarat săptămâna trecută că va solicita expulzarea Israelului înainte de a decide propria participare la ediția din 2026.

Postul public de televiziune din Spania și-a reafirmat intenția de a boicota competiția dacă Israelului i se va permite să participe.

„Israelul a folosit concursul în scopuri politice, a încercat să influențeze rezultatul și nu a fost sancționat pentru acest comportament”, a declarat președintele RTVE, Jose Pablo Lopez.

Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU), care organizează acest concurs, intenționa să convoace posturile membre în noiembrie pentru a vota asupra acestei chestiuni.

Însă, la câteva zile după anunțarea acordului de încetare a focului între Israel și Hamas, pe 10 octombrie, EBU a amânat luarea unei decizii până la adunarea generală ordinară din 4 și 5 decembrie.

Apoi, luna trecută, într-o aparentă încercare de a evita un vot controversat, EBU a anunțat că a modificat regulile de vot la concurs, pentru a răspunde preocupărilor membrilor și pentru a consolida „încrederea și transparența”.

ORF, radiodifuzorul public din Austria, care va găzdui concursul din 2026 și nu dorește excluderea Israelului, și-a exprimat speranța că se va ajunge la un consens, astfel încât să poată găzdui „cât mai mulți participanți posibil”.

Germania, care are relații speciale cu Israelul, ar putea să se retragă și să nu mai difuzeze Eurovisionul dacă Israelului nu i se permite să participe, a declarat pentru Reuters o sursă din industria audiovizuală. Postul german ARD nu a făcut niciun comentariu.

Postul public israelian KAN a declarat că se pregătește pentru concursul de anul viitor și că va anunța în curând modificările aduse procesului de selecție a reprezentantului Israelului. KAN a declarat că își va prezenta poziția cu privire la o eventuală descalificare în cadrul reuniunii.

Dacă Israelul va fi exclus, nu ar fi o premieră absolută.

Rusia a fost exclusă în urma invaziei din 2022 a Ucrainei, în timp ce Belarus a fost exclusă cu un an mai devreme, după realegerea contestată a președintelui Alexander Lukașenko.

Scris cu informații de la AFP și Reuters.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te