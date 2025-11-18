Israelul și Autoritatea Palestiniană salută planul de pace al lui Trump pentru Gaza, aprobat de ONU. Hamas îl critică

Treisprezece membri ai Consiliului au votat la New York în favoarea propunerii SUA, care prevede și o forță internațională care va ajuta la stabilizarea încetării focului între Israel și Hamas. Rusia și China s-au abținut.

Trump a salutat votul Consiliului de Securitate al ONU ca pe o realizare istorică, lăudându-i pe cei care au susținut propunerea.

„Aceasta va rămâne în istorie ca una dintre cele mai importante aprobări din istoria Organizației Națiunilor Unite, va conduce la o pace mai profundă în întreaga lume și este un moment cu adevărat istoric”, a scris Trump pe rețeaua lui socială Truth Social, fără a face referire la Israel, Hamas sau palestinieni.

Liderii din Grupul celor șapte (G7) au insistat recent pentru un mandat al Consiliului de Securitate care să asigure implementarea rapidă a planului lui Trump.

Propunerea președintelui SUA prevede dezarmarea Hamas, desfășurarea unei forțe internaționale de stabilizare și instituirea unei administrații de tranziție formate din tehnocrați palestinieni.

Mai multe aspecte rămân în continuare controversate, printre care procesul de dezarmare a Hamas, retragerea completă a forțelor israeliene și viitorul Fâșiei Gaza.

„Un prim pas necesar”

Ministra palestiniană de externe, Varsen Aghabekian Shahin, a declarat marți că votul din Consiliul de Securitate al ONU este un prim pas necesar pe un drum lung către pace.

„Acest pas era necesar, deoarece nu puteam întreprinde nimic altceva înainte de a avea un armistițiu”, a declarat Shahin reporterilor la Manila, în timpul unei vizite în Filipine.

Shahin a afirmat că mai sunt și alte probleme care trebuie abordate, printre care autodeterminarea palestiniană și eventuala independență palestiniană, și că procesul de implementare a planului lui Trump trebuie să fie guvernat de dreptul internațional.

Ea a spus că deși planul lui Trump „face aluzie”, numai, la posibila creare a unui stat palestinian, dar numai după ce Autoritatea Palestiniană va realiza reformele, această problemă ar putea fi abordată mai târziu. „Atâta timp cât aceste elemente sunt incluse, suntem mulțumiți de acest prim pas”, a spus Shahin.

Biroul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu a salutat la rândul lui, marți, planul de pace al lui Trump, afirmând că acesta va aduce „pace și prosperitate... deoarece insistă asupra demilitarizării complete, dezarmării și deradicalizării Gazei”.

„Conform viziunii președintelui Trump, acest lucru va duce la o integrare mai profundă a Israelului și a vecinilor săi, precum și la extinderea Acordurilor Abraham (de normalizare a relațiilor Israelului cu țările arabe)”, a postat biroul lui Netanyahu pe X.

„Nu vrem tutelă internațională” (Hamas)

Gruparea militantă palestiniană Hamas a respins rezoluția votată de Consiliul de Securitate, afirmând că ea nu răspunde cerințelor politice și umanitare ale palestinienilor. „Rezoluția impune un mecanism internațional de tutelă asupra Fâșiei Gaza, pe care poporul nostru și facțiunile sale îl resping”, a declarat pe Telegram gruparea considerată organizație teroristă de Israel și aliații săi occidentali.

„Atribuirea de sarcini și roluri forței internaționale în interiorul Fâșiei Gaza, inclusiv dezarmarea rezistenței, o privează de neutralitate și o transformă într-o parte a conflictului în favoarea ocupației [israeliene]”, se mai arată în declarație.

Orice astfel de forță trebuie să se afle în totalitate sub autoritatea ONU și să fie staționată numai la frontierele Gazei pentru a monitoriza încetarea focului, a adăugat Hamas, iar dezarmarea ar trebui să rămână o chestiune internă națională, se mai arată în declarație.

Votul din Consiliul de Securitate ONU a fost salutat, în schimb, de unele țări importante pentru efortul de pace din Orientul Mijlociu. Cea mai populată țară musulmană din lume, Indonezia, a apreciat că „rezoluția acordă prioritate soluționării conflictelor și păcii durabile prin consolidarea capacităților autorităților palestiniene”, adăugând că „Indonezia va sprijini întotdeauna o națiune palestiniană independentă și suverană.”

Germania, cel mai stabil partener al Israelului în Europa, a spus prin vocea ministrului de Externe Johann Wadephul că adoptarea rezoluției este „o veste bună”.

După întâlnirea cu omologul său sârb la Belgrad, marți, Wadephul a declarat că Germania rămâne pregătită să „joace un rol constructiv în reconstrucția Gazei”.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te