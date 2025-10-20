Eforturi de pace în Orientul Mijlociu, pe fondul acuzațiilor reciproce legate de violarea armistițiului

Un oficial palestinian apropiat negocierilor privind armistițiul a declarat că eforturile mediatorilor arabi și ale Statelor Unite vor fi intensificate luni, la o zi după ce bombardamente intense au ucis cel puțin 28 de persoane.

Israelul a insistat că atacurile sale de duminică asupra enclavei au fost un răspuns la un atac palestinian în care au murit doi soldați de-ai săi, în ceea ce a descris ca o „încălcare flagrantă” a armistițiului de către milițiile Hamas.

Hamas a prezentat la rândul lui ceea ce a numit o serie de încălcări comise de Israel, care, potrivit palestinienilor, au dus la moartea a 46 de persoane și au împiedicat aprovizionarea enclavei cu bunuri de primă necesitate.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a avertizat că toți militanții Hamas din zonele din Gaza aflate încă sub control israelian trebuie să părăsească imediat zona și că oricine va rămâne dincolo de „linia galbenă” poate deveni ținta unor atacuri fără avertisment.

Locuitorii orașului Gaza au declarat că există multă confuzie în privința traseului liniei, deoarece hărțile electronice sunt disponibile, dar marcajele fizice nu sunt încă prezente, pe cea mai mare parte a traseului.

„Întreaga zonă este în ruine. Am văzut hărțile, dar nu putem spune unde se află acele linii”, a declarat Samir, în vârstă de 50 de ani, care locuiește în Tuffah, citat de Reuters.

Luni, armata israeliană a publicat un videoclip în care se vedeau buldozere care remorcau blocuri galbene pentru a marca linia.

În ciuda amenințării anterioare de a opri aprovizionarea din Gaza din cauza încălcării armistițiului, un oficial israelian din domeniul securității a declarat că vor continua să intre în enclavă convoaie cu ajutoare umanitare.

Între timp, președintele SUA, Donald Trump a declarat că armistițiul pe care l-a negociat este încă în vigoare. Conducerea Hamas, a spus el, s-ar putea să nu fi fost implicată ea însăși în încălcările semnalate de Israel.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu s-a întâlnit luni cu înalții reprezentanți ai SUA Steve Witkoff și Jared Kushner. O purtătoare de cuvânt a guvernului israelian a adăugat că vicepreședintele american JD Vance și soția sa vor vizita Israelul „pentru câteva zile” și se vor întâlni cu prim-ministrul.

Perspectiva europeană: sancționarea Israelului încă este posibilă

Situația din Orientul Mijlociu s-a aflat și pe agenda reuniunii de luni din Luxemburg a miniștrilor de externe din Uniunea Europeană.

Șefa politicii externe al blocului cu 27 de membri, Kaja Kallas, a spus că UE nu renunță la opțiunea de a impune sancțiuni împotriva Israelului pentru excesele armatei sale în Gaza.

La aceeași reuniune, ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a solicitat o extindere semnificativă a mandatului misiunii Uniunii Europene de protecție a frontierelor în Fâșia Gaza.

„Propun să consolidăm această misiune, astfel încât să își poată îndeplini pe deplin rolul”, a declarat Barrot, la sosirea sa în Luxemburg.

Obiectivul este „nu numai să se asigure trecerea în siguranță a persoanelor, ci și a mărfurilor care trebuie să ajungă în cantități mari în Gaza pentru a atenua suferința poporului palestinian”, a spus el.

Misiunea UE de asistență la frontieră în Rafah (EUBAM Rafah) a fost înființată în 2005 pentru a ajuta la monitorizarea punctului de trecere din Rafah, în sudul Gazei, la frontiera cu Egiptul.

Însă după ce Hamas a preluat puterea în Fâșia Gaza în 2007, nu a mai existat personal al UE la punctul de trecere a frontierei pentru o lungă perioadă de timp, deoarece UE nu a dorit să coopereze cu o grupare pe care o consideră teroristă.

În urma negocierii unui armistițiu între Israel și Hamas, misiunea urmează să fie reluată, odată cu redeschiderea punctului de trecere din Rafah.

Reuniunea de luni a fost prima întâlnire a miniștrilor de externe ai UE de la intrarea în vigoare a armistițiului în Fâșia Gaza, la 10 octombrie.

UE a fost marginalizată în eforturile de a pune capăt luptelor dintre organizația islamistă palestiniană Hamas și Israel, dar înalți oficiali au spus că blocul își propune în continuare să joace un rol activ în asigurarea stabilității în regiune.

Pe de altă parte, țările UE nu au o poziție comună față de război, propunerea de a impune tarife asupra importurilor israeliene – concepută ca un răspuns la situația umanitară din Gaza – fiind în prezent suspendată.

Scris cu informații de la Reuters și AFP.

