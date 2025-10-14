Israelul, furios că Hamas nu a înapoiat toate cadavrele de ostatici. Palestinienii încep să-și caute și ei miile de morți, sub moloz

Mulți nici nu se așteptau ca Hamas, gruparea islamistă care deținea ostaticii, să-i repatrieze pe toți cei 28 de decedați imediat, luni.

Cu toate acestea, oficialii guvernului israelian au reacționat cu „șoc și frustrare” după ce au fost livrate doar patru sicrie, a informat portalul de știri ynet.

Armata israeliană (IDF) a dezvăluit marți numele a doi dintre cei patru ostatici decedați pe care i-a primit luni de la Hamas: israelianul de 26 d eani Guy Illouz și Bipin Joshi, un student nepalez de 22 de ani.

Numele celorlalți doi ostatici nu au fost încă aprobate pentru publicare, a adăugat IDF.

Hamas nu a emis nici o declarație cu privire la stadiul predării trupurilor neînsuflețite.

Însă surse apropiate grupării, considerată teroristă de Israel și partenerii lui occidentali, au declarat că sunt necesare echipamente suplimentare și mai mult timp pentru recuperarea cadavrelor din Fâșia Gaza, grav afectată de războiul de doi ani.

Autoritățile israeliene nu par să creadă afirmațiile Hamasului potrivit cărora nu poate localiza sau recupera cadavrele. Mai multe publicații israeliene au relatat că Israelul vede în reținerea „deliberată” a cadavrelor un mijloc de presiune pentru negocieri ulterioare.

Ministrul Apărării Israel Katz a acuzat luni Hamas că a încălcat acordul de încetare a focului și a avertizat că vor fi „consecințe” nespecificate. El a pretins că Israelul și-a îndeplinit partea sa din acord, eliberând luni aproape 2.000 de palestinieni închiși.

Membrii familiilor îndoliate ale ostaticilor decedați critică guvernul israelian.

Yael Adar, mama lui Tamir Adar, a calificat modul în care guvernul a gestionat negocierile cu Hamas drept „trădare” și a afirmat că oficialii nu au stabilit un termen limită absolut pentru returnarea tuturor cadavrelor, relatează ziarul Times of Israel.

Forumul Familiilor Ostatici și Dispăruți a solicitat „suspendarea imediată” a acordului cu Hamas până când toți ostaticii decedați vor fi repatriați din Gaza.

Odată repatriate, cadavrele trebuie să fie identificate în mod oficial. Într-un caz anterior, Hamas a repatriat un cadavru „fals”, ceea ce a stârnit îngrijorări mai generale cu privire la verificarea identității.

Conform acordului de încetare a focului din Gaza, toți ostaticii, vii și morți, urmau să fie predați luni.

Între timp, cum a relatat ziarul Guardian, mii de palestinieni s-au întors în nordul Gazei, având în față o sarcină dificilă: căutarea celor dragi uciși cu săptămâni sau luni în urmă în atacurile aeriene israeliene și ale căror cadavre sunt îngropate sub dărâmături.

Agenția de apărare civilă din Gaza estimează că trupurile a aproximativ 10.000 de persoane sunt prinse sub moloz și clădiri prăbușite. Încetarea luptelor a dat serviciului de ambulanță șansa de a începe în sfârșit căutarea morților și de a oferi familiilor lor șansa de a-și găsi liniștea.

Sarcina care îi așteaptă pe salvatori este însă imensă; pe teritoriul enclavei se află aproximativ 60 de milioane de tone de moloz.

Cu informații de la DPA și Reuters.

