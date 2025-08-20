Eurovision, cel mai mare eveniment muzical live din lume, va avea loc în mai 2026, la Viena

După o examinare aprofundată și pe baza unei evaluări unanime a juriului, ORF a ajuns la concluzia că oferta Vienei este „cea mai atractivă nu numai din punct de vedere al infrastructurii și logisticii, ci și din punct de vedere economic”, a declarat Roland Weißmann, directorul general al ORF.



Capitala tiroleză Innsbruck a candidat, de asemenea, pentru găzduirea evenimentului. Aceasta va fi a treia oară când Viena va găzdui evenimentul, după 1967 și 2015.”



„În calitate de primar al Vienei, sunt, desigur, încântat că Viena a câștigat și va reprezenta din nou Austria anul viitor. Sunt convins că vom avea împreună o lună mai minunată”, a scris primarul Michael Ludwig pe X.



Finala Eurovision va avea loc pe 16 mai, după semifinalele care se vor desfășura pe 12 și 14 mai 2026.

JJ, a cărui melodie câștigătoare a combinat vocea lui „de operă” impresionantă cu o notă techno, și care cântă și la Opera de Stat din Viena, a câștigat concursul în luna mai.



JJ, al cărui nume complet este Johannes Pietsch, este al treilea câștigător al Eurovision din Austria, după Conchita Wurst în 2014 și Udo Jürgens în 1966. Concursul se desfășoară întotdeauna în țara din care provine câștigătorul.

Nu toată lumea este încântată însă că Eurovision revine la Viena.

Partidul de extremă dreapta din Austria (FPO), care a câștigat alegerile pentru prima dată în istorie anul trecut, dar nu a reușit să formeze un guvern, a descris Eurovisionul ca fiind un „spectacol ciudat, de stânga și woke” și a criticat Viena pentru că dorește să îl organizeze în ciuda costurilor ridicate.

Când Viena a găzduit ultima dată concursul Eurovision, orașul a instalat semafoare ale căror „omuleți” reprezentau cupluri de același sex și heterosexuale în loc de o singură figură - iar ele s-au dovedit atât de populare, încât autoritățile au decis să le păstreze definitiv.

Controversa israeliană

De la lansarea sa în 1955, Eurovision a devenit cea mai importantă platformă pop globală, propulsând grupul suedez ABBA spre faima mondială și impulsionând cariera unor artiști precum Celine Dion, Cliff Richard și Olivia Newton-John.



Aproximativ 166 de milioane de telespectatori din 37 de țări au urmărit concursul din acest an, cu un procent record de 60% dintre telespectatori cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani. Concursul a avut și mai multe vizionări pe Instagram și TikTok.



Spectacolul a stârnit adesea controverse, activiști pro-palestinieni organizând proteste în timpul finalei din Elveția, în luna mai, după ce Eurovision a permis Israelului – care a ocupat locul al doilea – să participe la concurs, în ciuda războiului devastator din Gaza, soldat cu peste 61.000 de morți din rândul palestinienilor.

Imediat după victoria de la Basel, JJ a cerut într-un interviu ca Israelul să fie exclus din concursul de anul viitor, stârnind o furtună de critici în Austria, o susținătoare fermă al Israelului.



JJ, în vârstă de 24 de ani, a încercat apoi să calmeze controversa, declarând prin intermediul casei sale de discuri Warner că „îi pare rău dacă comentariile sale au fost interpretate greșit”.

Republica Moldova, o prezență constantă în finalele concursului, a decis să nu participe la ediția din 2025, televiziunea publică invocând probleme de natură financiară, mai ales.

Scris pe baza relatărilor AFP și AP.

