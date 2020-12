Statele Unite în 2020: Ce s-ar fi întâmplat dacă coronavirus nu ar fi intrat în scenă și dominat viețile?

Ceea ce este sigur este ca 2020 este un an de care cu totii ne vom aduce aminte, unul care va intra in istorie. Cum va intra depinde de ceea ce urmeaza. In serialul CBS „A good fight” („O lupta buna”), personajul central, o avocata, isi pierde cunostinta pentru un timp, intr-un incident armat si pret de un episod – in 2016 – traieste intr-o realitate-vis in care Hillary Clinton e presedinte dupa ce l-a invins pe Donald Trump. O interesanta incursiune in fictiune, cu o posibila paralela la care nu avem raspuns. Ce s-ar fi intimplat pe plan politic in America, daca coronavirus nu ar fi intrat in scena si dominat vietile?

Ar fi pierdut Donald Trump alegerile din 2020 sau nu? Si depinzind de raspunsul pe care ni-l oferim, ce insemna asta pentru viitor. La inceputul anului 2020, rata somajului in America era de 3,3% si chiar daca comportamentul presedintelui avea accente stranii, multe cu serioase consecinte politice, el era considerat favorit intr-o alegere in care principalul criteriu parea sa fie economia, asa cum se intimpla de multe ori pe timp de pace. Ceea ce a urmat stim cu totii.

Virusul a pus stapinire pe vietile oamenilor, la scara globala. 78 de milioane de cazuri pina acum, peste 1,7 milioane de morti, in toata lumea. Si in ciuda imaginii ca America este o tara dezvoltata, moderna, cu medicina avansata, procentul de imbolnaviri si decese aici este neasteptat de mare: peste 18 milioane de cazuri si peste 320 de mii de decese. Reactia presedintelui Trump a fost influentata – se pare - de obiectivul sau electoral. Luni de zile el a negat sau a vrut sa creada ca virusul nu este atit de periculos precum pare, ca nu va fi o problema in America, ca va disparea de la sine, ca poate fi contracarat cu tot felul de leacuri neomologate, ca mastile nu ajuta, ca totul este o conspiratie a stingii in alianta cu presa mincinoasa si asa mai departe.

Diviziunile politicii ale Americii – adinci si greu de dizlocat – s-au transferat in lumea care se cerea dominata de adevaruri stiintifice si oameni care se pricep. Insasi notiunea de adevar a fost pusa la indoiala si confuzia – amplificata pe retele de socializare. De unde pina atunci mesajele populiste ale lui Trump nu avusesera consecinte ireparabile si sistemul rezista in fata exceselor, in conditiile de criza, stacheta a devenit prea ridicata, virusul ucidea.

Economia a intrat in criza. Una mai putin profunda decit se anticipa, experti cred ca redresarea in America ar putea fi mai rapida si mai viguroasa decit in alte parti, dar totusi principalul argument electoral al presedintelui se evapora, facind loc altora.

La asta s-au adaugat incidente in care politisti au ucis negrii americani, care, pe fondul pandemiei, au dus la ample manifestatii de protest si creat falii in interiorul opozitiei la Trump, intre democratii de stinga sau extrema stinga si aripa moderata a partidului. Ambele factiuni sint de acord ca inegalitatile sociale sint o problema acuta in America si ca manifestari sistemic rasiste se mentin, dar opteaza pentru solutii diferite.

Si daca lupta politica a captat atentia, probabil cel mai spectaculos eveniment al lui 2020 este stiintific...

Preliminariile democrate au dat cistig de cauza aripii moderate – prin Joe Biden, dar faliile stingii americane nu au disparut. La republicani, partidul s-a aliniat monolitic, in sprijinul presedintelui, mai mult ca niciodata, dar asta nu a fost suficient pentru a cistiga prezidentialele. In ciuda infringerii lui Trump insa, electoratul a optat pentru un echilibru de putere – ignorind potentialele blocaje – si a oferit republicanilor mai multe victorii decit se anticipase in Congres si alegerile din state. Si daca lupta politica a captat atentia, probabil cel mai spectaculos eveniment al lui 2020 este stiintific.

Pina acum se considera ca e nevoie de ani, daca nu zeci de ani pentru ca un vaccin sa fie descoperit, testat si folosit in cazuri similare pandemiei coronavirus. Acum, doua astfel de vaccinuri sint omologate si au intrat in uz, altele putindu-le urma. Un rezultat fenomenal, la care cercetatori si firme americane au participat, alaturi de alte tari si alti cercetatori.

Pe plan politic, populismul cu multe accente extreme va iesi din scena in citeva saptamini, desi in aceste zile isi arata coltii autoritari si dispretul pentru normele democratice. Dar ar fi imprudent sa nu ne punem intrebarea ce s-ar fi intimplat daca anul 2020 nu era cel in care o pandemie, care se intimpla o data la un secol, nu ne-ar fi dominat vietile si optiunile. O intrebare care deschide drumul catre altele, despre viitor.