Demonstrații și ciocniri la Washington

Simbata a fost organizata la Washington DC o manifestatie pro-Trump soldata cu ciocniri violente si raniti. Este vorba despre sprijinitori ai presedintelui care contesta validitatea alegerilor si victoria lui Joe Biden. Demonstratii similare au avut loc si in alte state, la Olympia statul Washington doi suspecti fiind arestati dupa un incident armat in care o persoana a fost impuscata. In capitala, manifestatiile din timpul zilei de simbata au fost pasnice, dar odata cu venirea serii au inceput si ciocnirile intre suporterii lui Trump si cei care li se opuneau. Cel putin patru persoane au fost spitalizate dupa ce au fost injughiate, nu se stie precis din care dintre tabere.

Politia a facut cel putin 25 de arestari. Membrii ai gruparii de extrema dreapta Proud Boys – Baieti mindrii - au incercat sa patrunda in piata Black Lives Matter – Vietile negrilor conteaza – aflata in fata Casei Albe, dar au fost blocati de politie. Grupuri ostile s-au infruntat in citeva parti ale orasului. Politisti au recurs la gaze lacrimogene in incercarea de a evita confruntari.

La peste o luna dupa alegerile prezidentiale, Donald Trump continua sa sustina – fara dovezi si fara ca alegatiile sale sa fie confirmate in tribunale – ca scrutinul ar fi fost fraudat.

Vineri, Tribunalul Suprem a respins un proces, initiat de procurorul general din Texas, caruia i s-au alaturat alti republicani, care viza invalidarea a circa 10 milioane de voturi in citeva state-cheie. Protestele recente au fost organizate in contextual votului de azi, in Colegiul Electoral, vizind validarea rezultatelor. In ciuda infringerii de la Tribunalul Suprem si altor citeva zeci, in diverse instante, presedintele Trump nu pare sa aiba de gind sa-si recunoasca infringerea si sustinatorii sai continua sa contribuie financiar si sa-si exprime opozitia.

Ramine de vazut daca votul din Colegiul Electoral va antrena recunoasterea realitatii de catre liderii republicani, cei mai multi dintre acestia raminind pina acum in tabara lui Donald Trump, din ratiuni politice.