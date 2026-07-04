SUA împlinesc 250 de ani. Cum sărbătoresc americanii

Cât de bine cunoști SUA? Participă la un TEST de 4 iulie - despre independență, simboluri și curiozități americane.

* 80% dintre respondenți – inclusiv 76% dintre democrați, 74% dintre independenți și 91% dintre republicani – intenționează să sărbătorească 4 iulie anul acesta.

* O cincime dintre americani nu vor sărbători, iar puțin peste jumătate — aproximativ 57% — au declarat că, în mare parte, consideră ziua de 4 iulie ca o zi de odihnă de la muncă sau de petrecere a timpului cu prietenii sau familia — sau pur și simplu ca o zi ca oricare alta.

* Aproximativ 48% dintre americani intenționează să participe la un grătar cu familia sau prietenii, iar 16% vor pregăti chiar mâncăruri, băuturi sau deserturi cu tematică roșu, alb și albastru – folosind culorile steagului american.

* 34% dintre americani intenționează să participe la un spectacol de artificii, iar 18% vor lansa ei înșiși artificii.

* Alți 41% spun că vor afișa un steag american sau ghirlande în fața caselor lor, o proporție mai mare în rândul republicanilor (64%), care erau, de asemenea, mai predispuși să afișeze steagul în mod regulat pe tot parcursul anului, comparativ cu independenții sau democrații.

* Diviziunile politice ⁠afectează percepția americanilor asupra viitorului țării, ‌38% dintre respondenți considerând improbabil ca America să mai existe ca o singură țară peste 250 de ani.

Sărbători divizate

Există două mari organizații care țin manifestări de 4 iulie anul acesta la nivel național: Freedom 250, dominată de administrația președintelui republican Donald Trump, și America250, o asociația bipartizană, în care sunt activi inclusiv foști președinți SUA, atât republicani, cât democrați, ca Barack Obama.

Trump a început sărbătoarea, de fapt, în ajun, la Muntele Rushmore, unde sunt imortalizați în stâncă patru foști președinți ai SUA, George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln și Theodore Roosevelt, iar pe 4 iulie urmează să țină un mare miting în capitala federală, Washington DC, cu focuri de artificii și survol de avioane militare, printre altele.

Cealaltă organizație, America250, avea programate evenimente mai de „comunitate”, educative, nu spectaculoase ca ale lui Trump.

Potrivit unei relatări AFP, Freedom 250 a preluat controlul asupra multora dintre festivitățile organizate de grupul bipartizan America250, ceea ce a determinat multe persoane, mai ales tinere, să spună că nu vor să participe la evenimentele principale.

◉ TEST

Cât de bine cunoști SUA? Un quiz de 4 iulie despre independență, simboluri și curiozități americane Fă acest test pentru a afla Începe chestionarul

Moldova e parte din „America 250”

În pregătirea festivităților celei de-a 250-a aniversări a independenței SUA, mai multe ambasade străine la Washington au încheiat parteneriate cu organizatorii manifestărilor.

R. Moldova a semnat un asemenea protocol cu organizația bipartizană America250, cu o lună înaintea marii aniversări.

„Moldova este oficial parte din America250”, a anunțat organizația la 5 iunie, publicând o fotografie de la semnare, cu ambasadorul moldovean Vlad Kulminski.

Potrivit listei de „parteneri internaționali” de pe site-ul America250, la fel ca Moldova au procedat și alte țări cu ambasade la Washington, mai ales din Uniunea Europeană, ca Spania, Slovenia, Letonia, Portugalia sau Irlanda.

După semnarea protocolului, ambasada moldoveană a spus că participarea la așa eveniment va mări vizibilitatea țării peste Ocean.

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