Tiraspolul anunță că a găsit un obiect exploziv într-un sat de lângă Tighina

Am început să lucrez în presă în 2009, în calitate de redactor la Jurnal de Chișinău. Practic jurnalismul de investigații de șapte ani. Am colaborat cu Centrul de Investigații Jurnalistice din Moldova, Rise Moldova, Transitions Online (Cehia), Georgia IWPR și BIRN. În 2022, am fost bursier în cadrul programului Fellowship for Journalistic Exellence al BIRN. Din 2023 sunt parte a echipei Europa Liberă, sunt pasionat de reportaj și de toate provocările pe care mi le oferă jurnalismul.