Toți ochii pe Alaska: Trump și Putin ar putea decide la noapte soarta Ucrainei

Summitul va avea loc la baza militară Joint Base Elmendorf-Richardson, situată în apropierea orașului Anchorage, cel mai mare din Alaska, cu o populație cam jumătate din cea a Chișinăului.

Conform Casei Albe, care a publicat programul președintelui american pentru vineri, 15 august, Donald Trump pleacă spre Alaska la prânz - 14.00 ora Moldovei, iar cei doi președinți vor începe discuțiile la 22:00 ora Moldovei. Ei vor fi față în față, doar cu translatorii. Este programată după discuții și o conferință de presă, dar nu este clar dacă va fi în doi sau doar a lui Trump.

Vor avea loc și o reuniune mai amplă cu delegațiile și un mic dejun de lucru, a declarat joi consilierul președintelui Rusiei, Iuri Ușakov, potrivit Reuters.

Oficialul de la Kremlin a mai declarat că din delegația rusă va face parte și ministrul de Externe, Serghei Lavrov, ministrul Apărării, Andrei Belousov, ministrul de Finanțe, Anton Siluanov, șeful fondului suveran al Rusiei, Kirill Dmitriev.

Un mare pacificator?

Întâlnirea, scrie Associated Press, îi oferă lui Trump șansa de a dovedi lumii că este atât un maestru al negocierilor, cât și un pacificator global. El și aliații săi l-au prezentat drept un negociator cu greutate care poate găsi o modalitate de a pune capăt măcelului, lucru pe care se lăuda că îl poate face rapid.

Pentru Putin, un summit cu Trump oferă o ocazie mult dorită de a încerca să negocieze un acord care să consolideze câștigurile Rusiei, să blocheze încercarea Kievului de a adera la alianța militară NATO și, în cele din urmă, să readucă Ucraina în orbita Moscovei.

Există riscuri semnificative pentru Trump.

Prin aducerea lui Putin pe teritoriul SUA, președintele îi oferă liderului rus validarea pe care o dorește după ostracizarea sa în urma invaziei Ucrainei de acum 3 ani și jumătate.

Excluderea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de la summit dă, de asemenea, o lovitură grea politicii Occidentului „nimic despre Ucraina fără Ucraina" și aduce riscul ca Trump să fie de acord cu o înțelegere pe care Ucraina nu o dorește.

„25% la sută șanse de eșec”

Orice succes, scrie AP, este departe de a fi asigurat, mai ales că Rusia și Ucraina rămân foarte îndepărtate în cererile lor de pace.

Trump a declarat joi că există o șansă de 25% ca summitul să eșueze, dar a lansat și ideea că, dacă întâlnirea reușește, l-ar putea aduce pe Zelenski în Alaska pentru o întâlnire ulterioară în trei, o posibilitate cu care Rusia nu a fost de acord.

Când a fost întrebat la Anchorage despre estimarea lui Trump privind o probabilitate de eșec de 25%, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat reporterilor că Rusia „nu planifică niciodată în avans". „Știm că avem argumente, o poziție clară, de înțeles. O vom prezenta", a spus el în imaginile postate pe canalul Telegram al Ministerului rus de Externe.

Trump a declarat în ajunul summitului că este de părere că Putin va ajunge la o înțelegere cu privire la Ucraina, dar a transmis și semnale sceptice, pe aceeași temă. Putin, între timp, a lăudat ceea ce a numit „eforturile sincere" ale SUA de a pune capăt războiului.

O sursă rusească apropiată Kremlinului a declarat pentru Reuters că SUA și Rusia au reușit să găsească în prealabil un „teren comun” nespecificat.

„Se pare că unii termeni vor fi conveniți mâine (vineri), deoarece Trump nu poate fi refuzat, iar noi nu suntem în poziția de a refuza (din cauza presiunii sancțiunilor)", a declarat sursa, care a vorbit sub rezerva anonimatului din cauza sensibilității problemei.

Vrea Putin să îl tragă pe sfoară pe Trump?

Putin, despre care președintele ucrainean Zelenski a spus miercuri că pur și simplu „blufează”, vrând doar să îl înșele pe Trump, a stabilit condiții stricte pentru o încetare completă a focului, dar un compromis ar putea fi un armistițiu eșalonat în războiul aerian, deși ambele părți s-au acuzat reciproc de nerespectarea unui acord anterior.

Analiștii spun că Putin ar putea încerca să pară că îi oferă lui Trump ceea ce dorește, rămânând în același timp liber să escaladeze în Ucraina - dacă îi convine mai mult.

„Dacă ei (rușii) sunt capabili să pună pe masă un acord care creează un fel de încetare a focului, dar care lasă Rusia în controlul acestor dinamici de escaladare, nu creează niciun fel de descurajare reală pe teren sau pe cerul Ucrainei... acesta ar fi un rezultat minunat din perspectiva lui Putin", a declarat Sam Greene, director al Democratic Resilience la Center for European Policy Analysis.

Întâlnirea este urmărită cu atenție de europeni. După câteva luni în care se părea că SUA nu mai este în tabăra pro-Ucraina, Trump a schimbat cursul, dar angajamentul tot nu este cel dinainte, iar liderul american nu se bazează neapărat pe valori în negocieri, ca predecesorul său. Lui Putin îi este cam totuna cine a început războiul, el vrea să îl termine.

De rezultatul discuțiilor poate depinde, de aceea, și cum își va dezvolta mai departe Europa propria strategie de securitate.

Alte puteri, cum sunt China sau Iran, vor urmări summitul pentru a înțelege dacă au de ce să se teamă dacă îl contrazic în continuare pe Trump - sau pot să îl „joace”, cum poate îi va reuși lui Putin.

