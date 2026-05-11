„Tocmai am citit răspunsul așa-numiților «reprezentanți» ai Iranului. Nu-mi place — TOTAL INACCEPTABIL!”, a scris el într-o postare laconică pe Truth Social pe 10 mai, fără a indica dacă aceasta va duce la reluarea atacurilor aeriene asupra Iranului.

Postarea a apărut la scurt timp după ce agenția de știri semi-oficială iraniană Tasnim a prezentat ceea ce a numit condițiile din răspunsul Teheranului, afirmând că acestea includ ridicarea sancțiunilor de lungă durată împotriva Iranului, încetarea blocadei navale a SUA și garanții împotriva unor noi atacuri.

Tasnim, care este apropiată de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), a anunțat că propunerea Teheranului solicita, de asemenea, încetarea luptelor pe „toate fronturile”, inclusiv în Liban și în Iran.

După respingerea propunerii de către Trump, presa de stat iraniană a transmis că cererile regimului includeau și compensarea daunelor de război de către SUA, precum și recunoașterea oficială a controlului Teheranului asupra Strâmtorii Ormuz, cerințe respinse de comunitatea internațională.

Mass-media oficială iraniană a afirmat că acceptarea propunerilor SUA ar însemna „capitularea” Teheranului în fața a ceea ce a numit „cerințe excesive”.

Potrivit agențiilor internaționale, planul SUA ar fi avut forma unui memorandum de o pagină care solicita încetarea luptelor și deblocarea Strâmtorii Ormuz, dar lăsa pentru mai târziu alte chestiuni cheie – inclusiv dreptul Iranului de a îmbogăți uraniu.

Mai devreme, în aceeași zi, Trump îi criticase furios pe predecesorii săi pentru politicile lor față de Iran, afirmând că această națiune din Orientul Mijlociu, timp de 47 de ani, „ne-a ținut pe deget, ne-a făcut să așteptăm, ne-a ucis oamenii cu bombele lor de pe marginea drumurilor, a înăbușit proteste și, recent, a exterminat 42.000 de protestatari nevinovați și neînarmați, râzând de țara noastră, care acum este din nou MARE.”

„Nu vor mai râde!” a scris el.

Trump a adoptat o linie dublă în declarațiile publice, subliniind posibilitatea unei soluții diplomatice pentru război, dar amenințând în același timp cu noi lovituri aeriene masive asupra infrastructurii energetice a Iranului.

Într-un interviu cu jurnalista Sharyl Attkisson difuzat pe 10 mai, Trump a spus că operațiunile militare americane împotriva Iranului s-ar putea să nu se fi încheiat, sugerând că SUA ar putea viza în continuare alte ținte, dacă este necesar.

Întrebat dacă operațiunile de luptă care implică Iranul s-au încheiat, Trump a răspuns: „Nu, nu am spus asta. Am spus că au fost învinși, dar asta nu înseamnă că s-a terminat. Am putea continua încă două săptămâni și să lovim fiecare țintă.”

Trump a adăugat că atacurile SUA și ale Israelului au lovit deja „probabil 70%” din țintele vizate.

„Avem alte ținte pe care le-am putea lovi”, a spus el. „Dar chiar dacă nu o vom face, le va lua ani de zile să se reconstruiască.”

Trump a abordat, de asemenea, problema stocurilor de uraniu îmbogățit ale Iranului, afirmând că Statele Unite monitorizează îndeaproape aceste locații.

„Le ținem sub supraveghere”, a spus el, adăugând că sistemele de monitorizare spațiale ale SUA urmăresc activitatea din jurul instalațiilor.

Iranul a respins în repetate rânduri propunerile care i-ar impune să-și transfere stocul de uraniu îmbogățit către Statele Unite.

Prețurile petrolului au înregistrat o creștere bruscă pe fondul slăbirii speranțelor pieței într-o soluționare rapidă a conflictului din Orientul Mijlociu. Prețul petrolului de tip Brent a crescut luni dimineață cu peste 4%, depășind 105 dolari pe baril. Petrolul de tip WTI s-a scumpit cu aproape 5% și se tranzacționa la peste 100 de dolari pe baril.

Cu informații de la Radio Farda al RFE/RL și Reuters

