„Nu-i bine niciodată să spui prematur că ai câștigat. Noi am câștigat”, a declarat Trump în timpul unui miting cu tentă electorală în Kentucky, pe 11 martie.

„În prima oră s-a terminat”, a mai spus el.

Comentariile lui Trump și ale Casei Albe din ultimele zile au variat, de la speculații că războiul ar putea dura între patru și șase săptămâni sau mai mult, până la posibilitatea ca acesta să se termine „în curând”.

Trump a declarat că atacul SUA-Israel asupra Iranului, început pe 28 februarie, a „distrus practic” țara islamică din Orientul Mijlociu, eliminând o mare parte din conducerea, forțele armate și programul nuclear al acesteia.

Cu toate acestea, președintele și alți membri ai administrației sale au indicat că atacurile nu vor înceta.

„Nu vrem să plecăm prea devreme, nu-i așa?”, a spus Trump miercuri. „Trebuie să terminăm treaba.”

Israelul a clarificat, de asemenea, că nu este pregătit să pună capăt campaniei sale, inclusiv atacurilor din Liban asupra forțelor Hezbollah aliate Iranului, afirmând că are încă „o gamă largă de ținte”.

„Ne vom extinde operațiunile”, a declarat purtătorul de cuvânt al armatei, generalul de brigadă Effie Defrin, într-o conferință de presă televizată, pe 11 martie.

În dimineața zilei de 12 martie, armata israeliană a anunțat „o serie de atacuri la scară largă asupra Teheranului – un anunț devenit deja de rutină.

Navele marinei iraniene, lovite. SUA eliberează rezerve de petrol

Trump a declarat că forțele americane au lovit navele iraniene în Strâmtoarea Ormuz, pe fondul temerilor privind o campanie iraniană de minare maritimă a uneia dintre cele mai importante căi navigabile de marfă din lume.

„Până în acest moment, am lovit 28 de nave care pun mine”, a declarat Trump reporterilor, la o zi după ce armata americană a anunțat că 16 nave miniere au fost distruse.

Pe fondul temerilor legate de o criză energetică, cauzată de întreruperea producției și transportului de petrol în regiunea Golfului, liderii occidentali au luat măsuri pentru a împiedica creșterea prețurilor.

Pe 11 martie, Trump a declarat că Statele Unite vor folosi „puțin” din rezervele strategice de petrol pentru a ajuta la reducerea presiunii asupra prețurilor.

„În acest moment, le vom reduce puțin, ceea ce va duce la scăderea prețurilor”, a declarat el într-un interviu televizat. Rezerva strategică de petrol este cea mai mare rezervă de urgență de produse petroliere din lume, creată în 1975 pentru a fi utilizată în perioadele de întrerupere a aprovizionării cu energie.

Departamentul Energiei al SUA a declarat ulterior că eliberarea a 172 de milioane de barili face parte dintr-o eliberare mai amplă de țiței de către 32 de țări membre ale Agenției Internaționale pentru Energie. AIE a declarat anterior că membrii au convenit în unanimitate să elibereze pe piață 400 de milioane de barili de petrol din rezervele sale de urgență.

Grupul celor șapte națiuni industrializate (G7) a emis o declarație în care afirma că membrii săi au convenit să exploreze posibilitatea de a escorta navele prin regiunea Golfului, inclusiv prin cruciala Strâmtoare Ormuz.

G7 este format din Statele Unite, Canada, Japonia, Italia, Marea Britanie, Germania și Franța.

S-au folosit informații de la AFP și Reuters.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te