Tudor Chiriac: Statul mi-a rămas dator, dar eu nu am niciun beneficiu

Statul, prin intermediul Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, sprijină producătorii agricoli ce au făcut investiții în construcția de sere, înființarea plantațiilor multianuale, procurarea tehnicii agricole, în dezvoltarea sectorul zootehnic, agricultura ecologică, promovarea produselor pe piețele de desfacere, dezvoltarea pensiunilor agroturistice rurale, crearea sau extinderea unităților meșteșugărești etc. Tudor Chiriac este conducătorul unei întreprinderi agricole din Străşeni. El este unul din fermierii care s-au pomenit în situaţia că nu poate începe lucrările de primăvară. În mare parte din cauză că nu a comercializat profitabil producţia din anul trecut şi prin urmare nu are resurse financiare ca să acopere cheltuielile curente. Agricultorul deplânge situaţia grea în care s-a pomenit, nefiind ajutorat de stat.

Europa Liberă: Vorbim despre subvențiile în agricultură. Cu cât chin pot fi obținute ele sau cât de ușor este ca să poți beneficia de aceste subvenții în agricultură?

Tudor Chiriac: „După cum este cadrul legal, chipurile, îi ușor, dar, de fapt, mai sunt criteriile astea ale noastre, rânza asta de moldovean care se uită cu ochi răi față de oamenii care beneficiază.”

Europa Liberă: Dvs. ați încercat să faceți dosarul acesta pentru a-l depune la Agenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură?

Tudor Chiriac: „Da, doamnă, noi depunem în fiecare an și pe anul trecut am depus la rambursarea dobânzilor la creditele bancare.”

Europa Liberă: Și ați obținut?

Tudor Chiriac: „Nu, nu, nu. Statul a rămas dator, adică pentru anul 2020 nimeni din agricultori n-a primit subvenții la această măsură.”

Europa Liberă: Sunteți în așteptare?

Tudor Chiriac: „Suntem în așteptare și noi am îndeplinit toate cerințele, adică obligațiunea a rămas, însă este neonorată de guvern, fiindcă nu au bani. Eu din proprie inițiativă am ieșit către băncile comerciale la care am credite, am făcut o adresare către ei să-mi revizuiască dobânzile la creditele anterioare, fiindcă e imposibil în condițiile acestea de pandemie și criză globală să le achit.”

Europa Liberă: Și cum v-au răspuns entitățile bancare?

Tudor Chiriac: „La creditele care au fost contractate mai înainte cu 12%, ei continuă mai departe tot așa, se fac morți în păpușoi și văd că nu au nicio reacție, adică faptul că este pandemie pe dânșii nu-i afectează deloc, continuă mai departe cu nemiluita să-și ceară dobânzile. Cu toate că noi oricum avem pierderi mari, fiindcă s-a depreciat foarte mult coșul de consum la cumpărători, adică oamenii au devenit mai săraci. Am făcut o adresare ca să-mi diminueze dobânzile, însă deocamdată nu-i nicio reacție, nu-i nimic.”

Europa Liberă: Și acum cât de pregătit sunteți ca să începeți anotimpul lucrărilor agricole?

Tudor Chiriac: „Am început să contractez un credit cu gajarea recoltei viitoare la o altă bancă și dobânzile pe care mi le-au spus sunt de 6% anuale, plus comisionul de eliberare a creditului și în total îmi iese în jur de 7%. Iată așa mă gândesc să încep anul cu finanțare de la o altă bancă.”

Europa Liberă: Sunteți fermier mijlociu?

Tudor Chiriac: „Anul trecut am avut vânzări de un milion 200 de mii, adică suntem o microîntreprindere agricolă.”

Europa Liberă: Câți ani activați în agricultură?

Tudor Chiriac: „Din ’98.”

Europa Liberă: 23 de ani ar fi?

Tudor Chiriac: „Da.”

Europa Liberă: V-ați gândit vreodată să abandonați această afacere?

Tudor Chiriac: „Da, doamnă, de mai multe ori m-am gândit. Nu știu, poate am un orgoliu așa, adică nu aș vrea să o termin, dar să pot, să am posibilitate să o transmit cuiva, că-i o activitate profitabilă.”

Europa Liberă: Sunteți deținător de suprafețe mari?

Tudor Chiriac: „Avem 40 de hectare de terenuri agricole, dintre care 10 hectare le-am sădit cu livadă în 2019. De aceea povara creditelor este o povară foarte mare, fiindcă am investit în această livadă patru milioane. E o investiție mărișoară și asta a coincis și cu seceta și a coincis cu mai multe calamități naturale care s-au întâmplat în 2020.”

Europa Liberă: Și le purtați pică, sunteți supărat pe autorități că nu sunt receptive la doleanțele Dvs.?

Tudor Chiriac: „Vedeți care-i situația din Republica Moldova, guvern plenipotențiar nu avem, ce o să fie mai departe, o să poată acum să formeze un guvern care măcar să-și onoreze obligațiunile ca măcar așa, cum este bugetul acela primit, dar măcar să-și onoreze unele obligațiuni față de mai multe părți ale societății. Și aceiași agricultori suntem în așteptarea subvențiilor restante pe 2020, același lucru cu pandemia, oricum lucrurile acestea trebuie de dus până la capăt, nu se poate să le lăsăm baltă.”

Europa Liberă: Dar restanțele Dvs. cât ar constitui?

Tudor Chiriac: „Restanțe la ce?”

Europa Liberă: A subvențiilor pe care le așteptați de la stat.

Tudor Chiriac: „200 de mii, doamnă, sunt subvențiile care sunt așteptate.”

Europa Liberă: Și ar fi un colac de salvare dacă ați obține banii aceștia?

Tudor Chiriac: „Sigur că da! În mod cert ar fi. Dacă ar veni acum 200 de mii pe contul meu, noi am avea cu ce începe activitatea agricolă, un nou ciclu de producere.”

Europa Liberă: Totuși, parlamentul, deputații s-au lăudat că au acceptat una din revendicări care ținea de cota TVA la nivelul de 8 la sută pe parcursul acestui an, 2021? Asta v-a adus o doză de optimism?

E important să-ți recuperezi măcar banii pe care i-ai plătit la furnizori

Tudor Chiriac: „Cota TVA de 8 la sută nu a fost o cerință a tuturor agricultorilor, asta, așa, o parte din agricultori au astfel de probleme. Pe mine, de exemplu, cota de 8% m-a făcut ca anul trecut din lipsa recoltei la mai multe segmente, și la porumb, și la orz nu am avut recolte din cauza secetei și nu am putut să-mi recuperez TVA-ul pe care l-am plătit la furnizorii mei. Deci, statul a rămas cu o datorie față de mine de peste 120 mii de lei. Ce fel de beneficii din toată treaba asta? Eu nu văd niciun fel de beneficiu. Era foarte normal dacă eu îmi scoteam toți banii pe care i-am plătit la furnizorii mei și-mi mai ieșea și ceva plată la stat. Nu-i o problemă să plătesc TVA la stat, e important să-ți recuperezi măcar banii pe care i-ai plătit la furnizori. În cazul respectiv, cu mecanismul acesta pe care l-au apărat unii lideri acolo, eu am rămas cu o datorie a statului față de mine. Dar la ce-mi trebuie mie așa datorie? Nu am nevoie!”