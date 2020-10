Turismul local salvat de pandemie

Majoritatea antreprenorilor din domeniul turismului și-au sistat afacerile întrebându-se dacă vor mai ajunge în acest an să primească vizitatori, ținând cont de faptul că majoritatea contau pe turiștii din afara țării. Temerile lor au fost alimentate și de cifrele prezentate de Biroul Național pentru Statistică potrivit cărora numărul vizitatorilor străini a scăzut cu 73 la sută.

Colacul de salvare a venit din partea turiștilor locali care, tot din cauza pandemiei, au renunțat la vacanțele „all inclusive” din Bulgaria, la croissantele fierbinți servite la Paris sau la aroma cafelei espresso de la Roma. Ana Groza spune că a vizitat peste o sută de locuri din țară. Despre unele dintre acestea nu a știut și, cel mai probabil, nici nu ar fi aflat dacă nu intervenea pandemia. O asemenea „găselniță” sunt buncărele imense din pădurea satului Olişcani, raionul Şoldăneşti, spune Ana Groza, considerate pe bună dreptate una dintre cele mai enigmatice construcţii de pe teritoriul Republicii Moldova.

Această carantină ne-a oferit șansa și pentru a petrece mai mult timp cu copiii

„Printre cele mai memorabile locații eu aș aprecia buncherul de la Olișcani, o contrucție rămasă din Uniunea Sovietică. Sunt două cilindre mari, cu 13 nivele. Copiii mei au rămas foarte impresionați, crezând că sunt prin filmul Twin Peaks sau Agentul 007. Evident că este nevoie de unele îmbunătățiri de infrastructură, de unele notificări, unele însemnări, însă, totuși, această carantină ne-a oferit șansa și pentru a petrece mai mult timp cu copiii, dar și pentru a continua să redescoperim Republica Moldova”.

Pentru a sprijini antreprenorii din domeniul turismului, Agenția de Investiții alături de USAID Moldova a lansat campania de promovare „Neam pornit”. (Pentru cei care se întreabă dacă nu cumva „neam” ar fi trebuit scris prin cratimă, precizăm că în această îmbinare de cuvinte, „neam” este folosit ca sinonim al cuvântului „popor” n.r.). Între altele, în cadrul campaniei a fost creată o mapă cu peste 400 de zone turistice: vinării, agro-pensiuni, mănăstiri sau locuri pentru camping.

Elena Baluțel este ghid turistic. Anii trecuți obișnuia să lucreze cu vizitatori din străinătate. O întreb dacă fluxul intern de turiști ar putea compensa pierderea fluxului extern. „M-am gândit că nu vom avea în această vară excursii cu turiști, dar totuși am avut, spre marea mea surprindere. Pot să spun că turiștii locali sunt cei mai pretențioși turiști pe care i-am avut în experiența mea din acest domeniu. Și eu ca ghid de turism am descoperit în acest an câteva locuri care, probabil, nu sunt atât de turistice și au nevoie de infrastructură, de promovare, pentru asta avem nevoie de multă răbdare că e foarte greu să comparăm Moldova cu alte destinații după ce am vizitat Maldive sau munții”.

Un recent sondaj realizat de compania sociologică și de marketing Magenta arăta că principalele impedimente pentru turiștii locali sunt prețurile exagerate la pachetele oferite de pensiuni, lipsa informației despre locurile ce merită a fi vizitate și mai ales cum pot ajunge la acestea. Bineînțeles, majoritatea au invocat și drumuri proaste care pot transforma o destinație turistică de vis într-o corvoadă.

Jurnalistul Iulian Bercu este inițiatorul campaniei „Redescoperă Moldova” și a vizitat zeci de locații din țară Dincolo de impresiile pozitive și senzația că mergând la o pensiune de la sat, de fapt, ai contribuit financiar la salariul a zeci de localnici, Iulian spune că o parte dintre antreprenori ar trebui să-și revadă serviciile și calitatea acestora:

„Toți proprietarii de pensiuni să mai umble la calitatea serviciilor oferite, să le mai diversifice și, poate, unele pensiuni să mai umble și la prețuri. În ce privește perspectivele dezvoltării, noi am văzut cu proprii ochi că domeniul are un potențial chiar mai mare decât agricultura să creeze locuri de muncă. Ar trebui ca Guvernul să declare turismul în calitate de prioritate națională pentru anul 2021. Dezvoltarea turismului ar fi ridicată la cu totul alt nivel. La acest domeniu ar atrage atenția investitori și companii mai mari care pot să vină în turism.”

Iulian Bercu spune că turismul local, văzut până nu demult ca o cenușăreasă, ar putea fi, de fapt, colacul de salvare pentru multe localități. Or, dacă este bine gestionată, o pensiune poate asigura constant locuri de muncă pentru cel puțin zece oameni. Jurnalistul crede că antreprenorii din domeniu nu ar trebui să se îmbete cu apă rece, crezând că au deja un segment de turiști „garantați”. Dimpotrivă, acum ar trebui să lucreze mai mult, inclusiv să convingă primarii din localități să repare cu regularitate drumurile, or, odată cu redeschiderea hotarelor, plăcintele și sarmalele moldovenești vor intra în concurență directă cu croissantele franțuzești și crostata italiană.