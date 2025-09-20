Turkmenistan: Au dansat în fața portretului „conducătorului iubit” și au fost concediați

Imaginile liderului turkmen și ale tatălui său, Gurbangulî Berdîmuhamedov, cel care i-a transmis de facto funcția fiului său în 2022, sunt considerate aproape sacre în Turkmenistan, transmite Azattyq.Asia, Serviciul pentru Asia Centrală al RFE/RL.

Au sărbătorit ziua de naștere și și-au pierdut locul de muncă

Angajații cu pricina au fost sunați, în miez de noapte, de la ministerul securității. Li s-a cerut să se prezinte de urgență la locurile de muncă, la aeroport, dar nu ca să îndeplinească vreo misiune specială, ci pentru a li se spune că sunt concediați.

Cele 15 persoane au fost somate să semneze cereri de demisie „din proprie inițiativă”. Motivul? Pentru că au dansat pe „un fundal nepotrivit”.

Poți fi concediat sau chiar trimis la închisoare dacă autoritățile cred că ai făcut ceva nepotrivit în fața portretului conducătorului...

„Pe 15 august, angajații aeroportului au sărbătorit ziua de naștere a unui coleg, în timpul orelor de muncă, dansând în fața clădirii, în dreptul portretului președintelui Serdar Berdîmuhamedov. Unul din ei a postat un videoclip pe pagina sa de TikTok”, a declarat o sursă a Serviciului turkmen al RFE/RL, Radio Azatlyk.

Toți cei care au apărut în cadru au fost concediați, iar autorul videoclipului a fost arestat pentru 15 zile.

Ceea ce a deranjat autoritățile, potrivit sursei citate, nu a fost faptul că oamenii au organizat o petrecere în timpul programului de lucru. Ministerul Securității i-a acuzat pe aceștia de faptul că făceau „mișcări ridicole” în fața portretului șefului statului.

„În Turkmenistan, portretele președintelui și ale tatălui său sunt considerate sacre. Indiferent de funcția pe care o deții, dacă faci ceva în fața portretelor acestora - ceva ce oficialii consideră nepotrivit -, vei fi concediat sau chiar închis. Este un fel de lege neoficială”, a declarat o sursă din cadrul forțelor de ordine.

Azatlyk nu a reușit să obțină comentarii la conducerea aeroportului din Dașoguz.

Pedepse pentru jocuri și glume în fața portretului

Au mai existat cazuri de persecuție pentru incidente similare în Tadjikistan.

În 2018, în același Dașoguz, câțiva elevii au fost trași la răspundere penală, fiind acuzați de profanarea imaginii lui Gurbangulî Berdîmuhamedov, pe atunci președinte al țării la al treilea mandat. După cum scria Azatlyk, în timp ce se jucau în clasă, elevii au scăpat pe jos și au călcat în picioare portretul „conducătorului iubit”.

Iar într-un alt caz, separat, copiii au desenat cu markerul mustăți și barbă pe respectivul portret.

Circa zece elevi au fost duși la poliție, iar la Dașoguz a sosit o comisie specială din Așgabat.

În cele din urmă, o parte din elevi au fost eliberați, iar ceilalți copii au primit pedepse cu închisoarea, de la trei până la cinci ani, pentru „încălcarea ordinii”, „bătaie” și „distrugerea proprietății instituției de învățământ”.

Anul trecut, câțiva studenți de la Facultatea de Drept a Universității Mahtumkuli au fost exmatriculați după ce au făcut glume în fața portretului lui Berdîmuhamedov junior, care a devenit președinte în 2022.

Studenții „trebuie să fie prudenți în fața portretului șefului statului, într-o țară autocratică”, a avertizat sursa Azatlyk.

Între timp, mai mulți angajați ai aeroportului din Dașoguz s-au plâns autorităților, afirmând că dansurile colegilor concediați în fața portretului președintelui nu au fost nici indecente, nici vulgare.

Portretele președintelui și ale tatălui său nu sunt agățate decât în toalete...

„Oamenii s-au săturat de portretele președintelui care sunt expuse peste tot. Este un semn al dictaturii. Portretele președintelui și ale tatălui său nu sunt agățate decât în toalete”, a declarat un angajat al aeroportului din Dașoguz, sub condiția anonimatului.

În Turkmenistan, portretele președintelui sunt amplasate în fața clădirilor tuturor instituțiilor de stat și în interiorul acestora. Ele pot fi văzute în taxiurile și autobuzele companiilor de stat. Portretele sunt înlocuite o dată pe an, uneori de două ori pe an — iar angajații din sectorul public, studenții și elevii sunt obligați să contribuie financiar la înlocuirea imaginilor.

„ O ofensă adusă onoarei și demnității lui Elbasî”

Nu doar în Turkmenistan se pedepsește deteriorarea portretelor președinților. Până în 2023, Codul penal al Kazahstanului conținea articolul „Insultă publică și alte atingeri aduse onoarei și demnității primului președinte – Elbasî”. Au fost incriminate nu numai insultele verbale, ci și profanarea imaginilor lui Nursultan Nazarbaev. Sancțiunea prevăzută la articolul 373 din Codul penal prevedea o amendă de la 15 la 22 de mii de dolari, muncă în folosul comunității, restricționarea sau privarea de libertate pe o perioadă de până la trei ani.

În 2021, Ministerul Informației și Dezvoltării Sociale a cerut publicației The Village Kazakhstan să șteargă știrea despre inscripția #cancelelbasy, care a fost aplicată de persoane necunoscute peste o pictură murală din Almatî cu imaginea fostului președinte al Kazahstanului, Nursultan Nazarbaev. Ministerul a declarat că publicația a difuzat „un material care profanează imaginea primului președinte al Republicii Kazahstan” și a avertizat redacția că ar putea fi trasă la răspundere penală.

Resursa online nu a șters articolul, dar a adăugat mențiunea că „redacția a fost nevoită să ascundă fotografia ce ilustra acest material la cererea Comitetului pentru informații” al ministerului kazah al culturii. În prezent, acest material nu mai este accesibil.

Articolul 373 a existat în Codul penal al Kazahstanului timp de aproape 10 ani. Nu există statistici exacte cu privire la numărul persoanelor care au fost trase la răspundere în această perioadă. Dacă ne raportăm la cazurile cunoscute publicului, pedepsele au fost aplicate pentru declarații jignitoare la adresa lui Nazarbaev, și nu pentru deteriorarea portretelor sale. Unul dintre cele mai recente cazuri este cel al lui Arman Hasenov din Karaganda. În 2020, Hasenov a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru un videoclip în care îl critica dur pe Nazarbaev și pe membrii familiei sale, folosind cuvinte obscene.

Articolul 373 a fost eliminat din Codul penal la un an după evenimentele din ianuarie 2022, care au slăbit influența lui Nazarbaev. Din Constituție au fost eliminate toate referirile la primul președinte și a fost anulată legea specială care îi conferea lui Nazarbaev titlul de „elbasî” (liderul națiunii) și care îi garanta lui și familiei sale imunitate și numeroase alte privilegii.

În Codul penal a fost păstrată articolul „Atac la onoarea și demnitatea președintelui și obstrucționarea activității acestuia”, dar nu se menționează nimic despre profanarea imaginilor.

„Putin este foarte rezistent la astfel de obscenități”

În Rusia, a fost interzis un portret în care președintele Vladimir Putin apare machiat. În 2017, Ministerul Justiției a inclus această imagine în lista „materialelor extremiste” interzise. Autoritățile au declarat că imaginea sugerează o „orientare sexuală netradițională” a liderului rus.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, comentând decizia Ministerului Justiției, a spus că în legislația rusă „există un anumit set de norme” menite „să apere onoarea și demnitatea cetățenilor, inclusiv a președintelui”. Putin însuși, potrivit lui Peskov, este indiferent față de astfel de imagini.

„Ca om [Putin] poate fi afectat [de asemenea lucruri], dar ca președinte — el este foarte rezistent la astfel de obscenități”, a spus Peskov, adăugând că șeful său „a învățat de mult să nu acorde atenție acestor lucruri”.

