Valeria Biagiotti: În Moldova este important să se continue lupta împotriva corupției (VIDEO)

La final de mandat Valeria Biagiotti, ambasadoarea Italiei la Chișinău, a declarat Europei Libere că Republica Moldova va continua să ocupe un loc important în amintirile sale. Ea spune că diaspora moldoveană este foarte apreciată și integrată în societatea italiană iar investițiile italiene vor fi și mai prezente dacă va fi mai puțină corupție.

Europa Liberă: Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Italiei în Republica Moldova, Valeria Biagiotti, în studioul Europei Libere de la Chișinău. Mulțumim mult că ați dat curs invitației noastre să avem această discuție acum când tocmai încheiați mandatul. Ați fost și decorată la finele anului trecut cu Ordinul Republicii în semn de recunoștință că relația moldo-italiană a cunoscut evoluții. În general, cum s-a dezvoltat cooperarea moldo-italiană în acești patru ani de când ați obținut acest mandat de ambasador?

Valeria Biagiotti: „În general, cooperarea bilaterală între țările noastre este foarte intensă în multe domenii și este o cooperare care depășește granițele instituțiilor datorită unei prezențe numeroase a cetățenilor moldoveni în Italia și a unei comunități mai puțin numeroase, dar destul de importante de cetățeni italieni în Republica Moldova. Aceasta a dus și la crearea multor asociații, la colaborare între asociații, chiar și între cetățeni în parte. Din punct de vedere instituțional, această colaborare este văzută din partea Italiei mai cu seamă ca o formă de încurajare a procesului de apropiere a Republicii Moldova de Uniunea Europeană.

Din păcate, din cauza pandemiei în acest ultim an am observat o încetinire a relațiilor

În acești patru ani de când am sosit la Chișinău, am putut observa o intensificare a cooperării moldo-italiene și evident că am depus efort și am lucrat în această direcție. A fost o consolidare și o strângere a relațiilor și a colaborării în noi sectoare, cum ar fi colaborarea carabinierilor în sectorul economiei sociale, în domeniul mediului și a protecției civile. Din păcate, din cauza pandemiei în acest ultim an am observat o încetinire a relațiilor, totuși, legătura și acele sentimente de apropiere ce leagă popoarele noastre au rămas la fel de vii și puternice. Din păcate, atât poporul moldovenesc, cât și cel italian s-au văzut nevoite să înfrunte situații foarte dificile din cauza pandemiei.”

Europa Liberă: Dna ambasadoare, ați amintit că în Italia muncesc foarte mulți moldoveni, e cea mai numeroasă diasporă pe care o are Republica Moldova peste hotare, se zice că, oficial, acolo ar fi până la 130 de mii și se face trimitere la cetățenii care au ajuns cu pașapoarte moldovenești, dar și foarte mulți cetățeni ai Republicii Moldova deținători ai pașapoartelor românești și-au găsit acolo rostul în viață. Haideți să vorbim despre prezența moldovenilor în țara Dvs., în general, ei spun că s-au integrat ușor, au învățat limba, și-au găsit locuri de muncă. Dvs. ce ne puteți spune despre această mare prezență a moldovenilor în statul italian?

Valeria Biagiotti: „Într-adevăr, cetățenii moldoveni stabiliți în Italia sunt mulți, mult mai mulți decât cifrele pe care ni le oferă datele statistice, conform cărora moldoveni care dețin un permis de ședere în Italia sunt circa 118 mii, trebuie să menționăm că sunt, într-adevăr, și mulți moldoveni care locuiesc și stau în Italia în baza unui pașaport european, inclusiv în baza unui pașaport italian, pentru că în ultimii ani cetățenii moldoveni care au obținut cetățenia italiană au ajuns la cifra de 20 de mii. Înainte de a veni în Moldova, în această misiune, nu conștientizam cât de semnificativă era prezența moldovenilor în Italia, dar de când locuiesc la Chișinău și călătoresc deseori între Italia și Moldova, mi s-a întâmplat foarte des să întâlnesc moldoveni, ceea ce vine încă o dată să demonstreze cât de puternică este prezența lor în teritoriul nostru. Cum ați spus și Dvs., este o comunitate foarte bine integrată în țara noastră și apreciată.”

Europa Liberă: În Italia, moldovenii au diferite joburi. Haideți să vedem dacă această pandemie de COVID-19 le-a afectat unora dintre ei în vreun fel viața și ar putea să revină în Republica Moldova.

Valeria Biagiotti: „Din păcate, pandemia a afectat și a adus probleme foarte serioase pentru întreaga populație și, nu în ultimul rând, pentru moldovenii care muncesc în Italia și a afectat acele sectoare în care prezența lor este mai numeroasă, cum ar fi sectorul turismului, al agriculturii și cel al asistenței pentru bătrâni. Mulți din moldoveni, la fel ca și cealaltă parte a populației, au putut beneficia de măsurile de sprijin economic oferite de Guvernul Italiei, cum ar fi suspendarea procedurilor de concediere, disponibilizarea și au putut să primească diferite indemnizații. Evident că pentru mulți din ei situația a fost mai dificilă, mai complicată, și-au pierdut lucrul și au trebuit să revină în Republica Moldova.”

Europa Liberă: Autoritățile din ambele state au vorbit deseori despre nevoia consolidării cadrului juridic bilateral. Iată că mulți ani s-a negociat un acord care prevede protecția cetățenilor. La ce stadiu este acum? Știu că era pe ultima sută de metri negociat. Când va fi semnat?

Valeria Biagiotti: „Eu sper foarte mult ca acest acord să fie semnat cât mai curând, dar vreau să menționez că cetățenii moldoveni care au muncit legal în Italia pot deja beneficia de o pensie italiană, fie că decid să rămână în Italia sau să revină în țara lor de baștină.”

Europa Liberă: Despre Republica Moldova deseori se zice că rămâne în spațiul acesta european a fi o țară săracă, o țară unde e greu de dezrădăcinat fenomenul corupției. În general, atunci când se vorbește despre sărăcie și corupție, cum înțelegeți dvs., iată, șefii misiunilor diplomatice acreditate la Chișinău aceste fenomene din Republica Moldova – corupția și sărăcia?

Valeria Biagiotti: „Din păcate, sărăcia și corupția deseori sunt legate între ele. Pe de o parte, sărăcia încurajează corupția, iar pe de altă parte, corupția mărește nivelul de sărăcie. Astfel se creează niște diferențe, niște distorsiuni foarte mari ce duc la apariția unor situații în care puțini se îmbogățesc peste măsură, în timp ce marea majoritate a populației rămâne în continuare într-o stare de sărăcie. Conform estimărilor Națiunilor Unite, țările în curs de dezvoltare pierd anual din cauza corupției peste un miliard de dolari. Este o cifră înspăimântătoare. Și în Moldova este foarte important să se continue lupta împotriva corupției, acesta trebuie să fie unul din principalele eforturi ale țării, întrucât este un instrument indispensabil pentru o dezvoltare adevărată a țării și pentru un viitor prosper.”

Europa Liberă: Cât de atractivă a fost și rămâne a fi Republica Moldova pentru potențiali investitori din țara Dvs., din Italia?

Valeria Biagiotti: „Republica Moldova are cu siguranță multe puncte de atracție pentru investitorii străini și evident că pentru investitorii italieni datorită forței sale de muncă, apartenenței la diferite zone de liber schimb, poziției sale geografice, unor facilități fiscale oferite prin crearea zonelor economice libere. Începând cu 1991 și până în prezent, multe companii italiene au fost atrase de Republica Moldova și și-au început activitatea aici în diferite sectoare, începând cu cele tradiționale, cum ar fi sectorul textil, cel al producerii încălțămintei până la a-și extinde ulterior raza lor de acțiune și în domeniul IT, în producerea componentelor auto, a cablajelor ș.a. Dar ca să revin și la întrebarea Dvs., ca țara să fie atractivă pentru investitori este foarte important să se continue să se muncească la crearea unui climat investițional favorabil, să se intensifice lupta împotriva corupției și să se accelereze reforma în domeniul justiției, astfel încât investitorii străini să se simtă aici cu adevărat protejați și în siguranță.”

Europa Liberă: Ziceam că sunteți la final de mandat în calitate de șefă a misiunii diplomatice italiene în Republica Moldova, cu ce impresii vă întoarceți acasă? Ce le veți povesti celor din Italia despre Republica Moldova?

Valeria Biagiotti: „Revin în Italia cu multe impresii pozitive despre Republica Moldova și cu multe amintiri frumoase și, evident, cu părere de rău că trebuie să las Chișinăul după patru ani de ședere aici. Aceste impresii pozitive ale mele sunt legate în special de complexitatea și de caracterul interesant al țării, de bogăția și varietate culturală a Moldovei, de frumusețea peisajelor, dar și de persoanele extraordinare pe care am avut posibilitate să le cunosc și care, în ciuda dificultăților și a provocărilor, își fac meseria, își fac munca cu entuziasm și cu determinare.

Odată revenită în Italia, le voi vorbi tuturor despre Republica Moldova

Și pentru că țin mult la respectarea egalității de gen, îmi place și îmi pare foarte bine că multe din aceste persoane pe care le menționam anterior sunt reprezentante ale sexului frumos și, în ciuda prezenței unei comunități numeroase de moldoveni în Italia, așa cum am menționat anterior, Republica Moldova continuă să rămână o țară necunoscută pentru mulți italieni. Și, odată revenită în Italia, le voi vorbi tuturor despre Republica Moldova, voi încerca să-i conving că este o țară care merită descoperită și merită vizitată, evident atunci când condițiile în domeniul sănătății o vor permite.”