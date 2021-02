Peter Michalko: În R. Moldova, răul cel mare este corupția sistemică

Tocmai de aceea, spune oficialul european, reforma justiției trebuie să fie făcută credibil, încât să existe garanții pentru cetățeni că justiția lucrează în mod independent și echitabil și că toți sunt egali în fața legii. Diplomatul european s-a referit și la alte subiecte de actualitate în interviul acordat Europei Libere.

Europa Liberă: Excelența Sa Peter Michalko în studioul Europei Libere de la Chișinău, ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova. Mulțumim că ați dat curs invitației noastre să avem această discuție. Sunteți în ultimul an de mandat, pot să spun așa dacă în august se încheie mandatul care v-a fost încredințat de Bruxelles. Ați dat curs invitației noastre tocmai după ce președinta Maia Sandu a efectuat o vizită la Bruxelles, a avut acolo mai multe întrevederi cu demnitarii Uniunii Europene și e un prilej bun să discutăm despre acele probleme care au fost abordate în capitala Belgiei și o să pornim de la criza sanitară și nevoia acestui vaccin anti-COVID. S-a discutat la Bruxelles că UE ar putea să ofere vaccin anti-COVID Republicii Moldova. Am putea astăzi vorbi când vor ajunge acele doze oferite de UE Republicii Moldova sau e devreme?

Peter Michalko: „În primul rând, permiteți-mi să vă mulțumesc pentru invitație. Este o plăcere pentru mine să vin la Europa Liberă, pentru că reprezintă un simbol de jurnalism adevărat, profesionist, independent, care s-a dovedit atât de important de-a lungul anilor în întreaga Europă. Mulțumesc pentru asta și, cu siguranță, am să revin. Într-adevăr, sunt în al patrulea an al mandatului meu, dar suntem în plină activitatea atât eu, cât și Delegația ca să muncim asupra tuturor aspectelor de cooperare și relațiilor dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova.

Într-adevăr, vizita dnei președintă Maia Sandu la Bruxelles a fost una foarte reușită, una de succes și a deschis multe oportunități pentru Republica Moldova în ceea ce privește susținerea din partea Uniunii Europene. Asta se datorează și programului decisiv de reforme și este clar că a fost susținut de către foarte mare parte, de o majoritate foarte puternică a cetățenilor din Republica Moldova. Cu siguranță și Uniunea Europeană vrea să susțină această perspectivă pozitivă pentru Republica Moldova pentru schimbările care trebuie să fie făcute pentru ca viața oamenilor care trăiesc în Republica Moldova să fie mai bună. Vreau să subliniez că a fost foarte important că această vizită a avut loc acum, pentru că este un moment strategic și pentru Uniunea Europeană, am intrat în faza de programare a asistenței pentru perioada viitoare multianuală cu bugetul Uniunii Europene.

Este foarte important că Republica Moldova joacă cu cele mai bune cărți

Asta înseamnă că este foarte important exact acum să auzim de la partenerii noștri care sunt prioritățile lor ca ei să aibă în modul cel mai bun reflectate aceste priorități în planurile care se fac acum pentru susținerea din partea noastră. Și cu siguranță asta este foarte important că Republica Moldova joacă cu cele mai bune cărți și de aceea și această deschidere, această perspectivă de cooperare este atât de importantă să fie în acest moment. Și ați văzut deja că săptămâna trecută a avut loc misiunea de programare care a vorbit cu autoritățile din Republica Moldova, cu partenerii și va pregăti aceste programe pentru viitor.”

Europa Liberă: Când vor ajunge acele doze de vaccin anti-COVID oferite de UE Republicii Moldova?

Peter Michalko: „În ceea ce privește vaccinurile și, de fapt, susținerea în lupta împotriva COVID-ului...”

Europa Liberă: A fost unul din subiectele pe care președinta Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, le-a abordat și cu președinta Uniunii Europene, Ursula von der Leyen, așa că ne interesează, totuși, în cât timp ar putea acest vaccin anti-COVID să ajungă și în Republica Moldova.

Peter Michalko: „După cum ați văzut, Uniunea Europeană a susținut și Republica Moldova de la început, echipa Europa, statele membre, instituțiile am făcut totul ca să ajutăm cu materiale medicale, de protecție și în ceea ce privește susținerea economică Uniunea Europeană a investit resurse foarte mari în dezvoltarea vaccinului, în primul rând, pentru că el nu a existat dinainte. Și acolo au mers mai multe miliarde de euro. S-a creat și platforma așa-numită COVAX în care Uniunea Europeană a fost cel mai mare investitor de la început, a contribuit cu 850 de milioane de euro și această platformă este una în care participă și Republica Moldova. Acum când vaccinul, în sfârșit, există este posibil și este foarte important că Republica Moldova poate să aibă acces la acest vaccin prin mai multe căi. Una o reprezintă oferta foarte generoasă din partea României, care a fost făcută publică în timpul vizitei președintelui României și se lucrează în ceea ce privește aranjamentele necesare, pentru că acolo este vorba despre ce trebuie să se ceară din partea producătorilor, este vorba despre vaccinuri care au fost pre-comandate de către Uniunea Europeană, pentru țările membre au fost și plătite aceste vaccinuri.”

Europa Liberă: Pentru țările membre ale Uniunii Europene?

Peter Michalko: „Da. Și este foarte bine și binevenit faptul că aceste țări membre oferă și partenerilor lor o parte din aceste vaccinuri, numai că urmează aranjamentele despre respectarea regulilor, cum aceste vaccinuri vor fi aduse și vor fi folosite, toate astea trebuie pregătite.”

Europa Liberă: Deci, acele 200 de mii de doze de vaccin pe care le-a promis președintele României, Klaus Iohannis, Republicii Moldova vin tot din partea Uniunii Europene, România fiind țară membră?

Peter Michalko: „Ele vin din partea României ca țară membră a Uniunii Europene, dar oferta este din partea României, cu siguranță. Pe de altă parte, este această platformă COVAX în care vaccinurile au fost dezvoltate inclusiv pentru că Uniunea Europeană a investit în asta și a fost decizia Comisiei Europene în privința posibilității ca aceste vaccinuri să fie oferite și altor parteneri, inclusiv țărilor precum Republica Moldova. Și Republica Moldova este în primul grup al țărilor care vor putea primi aceste vaccinuri. Data exactă nu putem s-o spunem, dar trebuie să fie cât mai curând.”

Europa Liberă: Acum în spațiul public se vorbește foarte mult dacă Uniunea Europeană deschide „ușile” și pentru vaccinul rusesc Sputnik V. Dețineți informații?

Peter Michalko: „Eu nu sunt specialist și nu dețin informații. Știu că acest vaccin deocamdată nu a fost omologat de către Agenția Medicală Europeană și Organizația Mondială a Sănătății.”

Europa Liberă: Tot la acea întrevedere pe care a avut-o președinta Maia Sandu cu președinta Uniunii Europene au vorbit că și în continuare ar putea să mai ajungă echipament, utilaj pentru domeniul sănătății. Uniunea Europeană a oferit deja, se cunoaște în Republica Moldova, de la izbucnirea pandemiei și până astăzi a venit asistență din partea Uniunii Europene. Veți continua și mai departe să sprijiniți acest demers?

Peter Michalko: „Cu siguranță! Ați văzut un demers foarte puternic și din partea țărilor membre și instituțiilor UE, inclusiv investitori europeni care sunt activi în Republica Moldova la începutul crizei când nu au existat stocuri de material au contribuit, au susținut și va continua această susținere. S-a folosit și mecanismul european care se folosește în situații de acest gen, s-a folosit de către mai multe țări membre. Îmi aduc aminte de Austria, Polonia, alte țări membre au adus pe linie proprie aceste echipamente, s-a văzut oferta extraordinară din partea României și a altora. Dar continuă acest efort, chiar săptămâna aceasta vine o altă susținere cu material medical și de protecție din partea Cehiei și sunt sigur că și alții vor continua în viitor conform necesităților Republicii Moldova, după cum ele sunt anunțate, dar și în ceea ce privește proiecte de îmbunătățire a standardelor în sectorul de sănătate sunt proiecte care au în vedere chiar modernizarea spitalelor sau aprovizionarea cu echipament modern. Noi am adus echipament modern în unele spitale și în timpul crizei, vom continua aceste proiecte inclusiv cu bani din cele reorientate deja din proiecte existente în Republica Moldova.”

Europa Liberă: Din momentul semnării Acordului de Asociere pe care îl are Republica Moldova cu Uniunea Europeană, țara s-a angajat să promoveze mai multe reforme. Și iată în cadrul dialogului pe care l-a avut Maia Sandu cu autoritățile europene s-a revenit la necesitatea continuării acestor reforme și, mai ales, ca aceste reforme să aibă impact pentru cetățeni, pentru a promova reformele e nevoie de asistență, dar Maia Sandu spunea că această asistență ar putea să ajungă în Republica Moldova după ce se duce o luptă înverșunată împotriva corupției. Cum vedeți Dvs. combaterea acestui flagel și este adevărat că asistența este condiționată doar dacă se văd rezultate în această luptă cu corupția?

Peter Michalko: „Dacă vorbim despre lupta împotriva corupției, asta este legată și de unele măsuri concrete. Există un șir de măsuri concrete care trebuie luate. Deseori ele sunt parte a condiționalităților care din partea noastră sunt legate de asistență și vedem că asta ajută și chiar auzim de la parteneri moldoveni că asta ajută progresului în lupta reală împotriva corupției, dar vedem frecvent că încă nu este voință politică din partea acelora care trebuie să ia decizii ca această luptă să fie reală. Deci, această condiționalitate rămâne parte a asistenței noastre și principiul „Mai mult pentru mai mult” rămâne valabil. Republica Moldova are șansa să aibă o asistență foarte mare și puternică din partea Uniunii Europene și este numai în mâinile Republicii Moldova cât va folosi din această perspectivă. Deja am spus că este un moment strategic, pentru că acum se vor decide aceste resurse pentru viitor. Este foarte important ca Republica Moldova acum să arate că voința politică este prezentă și puternică pentru un progres care, în primul rând, este cerut de către cetățenii Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Șefa statului, Maia Sandu, zicea că eliminarea corupției ar începe din legislativ. O parte din voința politică tot acolo se află. E adevărat că doar eliminând corupția din parlament ar putea să se croiască cărărușă pentru a stârpi în general acest flagel în Republica Moldova?

Peter Michalko: „Este valabil pentru instituțiile Republicii Moldova, întrucât mai multe se confruntă cu riscul și cu prezența corupției. Dacă vorbim despre legislativ sau justiție, putem să ne referim la Raportul GRECO foarte recent care a fost destinat și ceea ce privește membrii parlamentului, și judecători, și procurori și a evidențiat foarte clar că nu au fost aplicate aceste măsuri care au fost recomandate de către această structură europeană, deci sub Consiliul Europei, la care Republica Moldova este membru și care este practica europeană care asigură că corupția va fi eliminată. Aici putem să ne referim și la acele opinii din partea Comisiei de la Veneția din 2017 în legătură cu sistemul mixt electoral și acest parlament este moștenirea sistemului electoral mixt care vorbește despre riscul de influență din partea intereselor particulare, chiar se vorbește explicit despre oligarhi. Deci, acolo se vorbește despre oameni din business și eu cred că mulți oameni și-au făcut această concluzie că aceste riscuri care au fost exprimate de către Comisia de la Veneția și ODIHR au fost adevărate. Este evident că este nevoie de schimbare și oamenii cred că și în exprimarea voinței în alegerile recente prezidențiale au arătat puternic această voință pentru schimbarea pozitivă.”

Europa Liberă: Uniunea Europeană a făcut mult ca această reformă în justiție să se miște cu pași mai rapizi, reforma oricum a trenat în justiție. Toate guvernările promit că vor pune preț pe această reformă, dar, așa cum văd și cetățenii Republicii Moldova, totuși pașii sunt lenți. UE a trimis și experți. Prezența acestor experți pe care îi are acum Republica Moldova din partea Uniunii Europene ar putea să dea roade?

Peter Michalko: „Să fie clar că îmbunătățirea sistemului, dezrădăcinarea corupției nu vor avea loc dacă nu vor fi făcute de către moldoveni.”

Europa Liberă: Deci, pe interior e necesar ca să existe voință politică?

Peter Michalko: „Nici un expert, nici un proiect nu poate să vină și să salveze sistemul care este dinăuntru bazat pe principii greșite și desfăcut de către interese particulare, de către corupție. Deci, numai cu măsurile întreprinse de către moldoveni poate să existe justiție sănătoasă în care oamenii pot să aibă încredere. Da, noi vom continua să oferim susținere acolo unde vedem că ea este necesară, avem un consilier la nivel înalt, avem un proiect actualmente în derulare, vom putea să planificăm și mai multe demersuri, eforturi de susținere, dar numai dacă cei care decid în această privință în Republica Moldova în mod adevărat vor vrea să schimbe lucrurile, ca judecători din sistem vor spune: gata, cei corupți vor fi eliminați și noi vom construi o justiție fără corupție, numai când procurori vor fi conduși în modul în care corupția în sistem nu va fi acceptată și va fi eliminată, numai atunci sistemul va putea să se schimbe.”

Europa Liberă: Cetățenii Republicii Moldova deseori se întreabă: de ce nu există finalitate pe dosare de rezonanță – „furtul miliardului”, laundromatul, 7 aprilie, Pădurea Domnească?

Peter Michalko: „Mă alătur cetățenilor Republicii Moldova în această întrebare.”

Europa Liberă: Aveți o explicație de ce atât de greu se află cine sunt adevărații făptași?

Peter Michalko: „Așteptăm și noi răspunsul, de pe altă parte, am văzut niște răspunsuri, inclusiv în raportul Kroll și vedem că nu există continuarea în acțiunile justiției sau, precum este cazul Șor, nu există finalitate. Și fără asta nu va fi posibil ca cetățenii să vadă justiția și sistemul de aplicare a legii ca unul eficient, ca unul care le servește cetățenilor.”

Europa Liberă: Ca să vină această asistență pe care mizează Republica Moldova din partea Uniunii Europene, la Chișinău ar trebui să fie un executiv plenipotențiar. Acum, Republica Moldova are un guvern interimar, în parlament, cel mai probabil joi, se va face prima tentativă de a fi desemnat un alt cabinet de miniștri, dacă nu va fi din prima, va fi și a doua încercare. Dar dacă eventual nu se ajunge la un compromis sau nu se găsesc 51 de voturi în Parlamentul Republicii Moldova și va rămâne acest executiv interimar, cum veți colabora cu guvernul care totuși nu are drepturi depline? Cum va veni această asistență?

Peter Michalko: „Ați descris situația și noi vrem să continuăm. Sigur că limitările dacă există, există pe partea Republicii Moldova, inclusiv cu executivul care n-ar putea să îndeplinească funcționalitățile pe care trebuie să le îndeplinească și deja cred că am pomenit, dar confirm, și noi auzim de la toți factorii politici că alegerile anticipate ar fi soluția care își doresc să aibă loc. Deci, așteptăm ca această dezvoltare să se întâmple și să continuăm inclusiv cu asistența oferită din partea noastră.”

Europa Liberă: Dacă până acum asistența era direcționată către guvern, acum s-a schimbat un pic macazul și politica Uniunii Europene spune că asistența ar putea să vină direct către autoritățile publice locale. Credeți că s-ar schimba mult situația?

Începem un program mare pentru toate localitățile din Republica Moldova

Peter Michalko: „Deci, nu numai autorităților publice locale, dar inclusiv noi susținem mulți parteneri și în Republica Moldova, societatea civilă, care este un partener important, inclusiv în implementarea proiectelor de infrastructură, de exemplu. Este vorba și despre susținerea pentru mass-media liberă și independentă. Da, este deschidere pentru acces direct autorităților publice locale la finanțare, asta este și există acest tip de proiecte și vom intensifica această susținere. Știți că avem proiecte în regiuni-cheie Ungheni, Cahul, programul pentru susținerea primarilor pentru dezvoltarea economică și începem un program mare pentru toate localitățile din Republica Moldova, pentru susținerea dezvoltării satelor, ca să aibă posibilitatea de a-și îmbunătăți infrastructura și să ajungă la standarde moderne, să ofere condiții de viață precum în orice sat european. Și vom continua acest lucru, vrem să continuăm și să oferim asistență și la nivel central, pentru că este important un lucru: toată asistența pe care o oferim este pentru cetățenii Republicii Moldova ca beneficiari, fie ea merge la autoritățile locale ca să modernizeze satul, fie că merge la societatea civilă să ofere servicii, de exemplu, sociale sau să monitorizeze politica care se implementează local, central, dacă ea este adevărată, dacă banul public este folosit corect. Sau dacă merge la nivel central, la guvern se îmbunătățește inclusiv situația bugetară sau, foarte important, cum funcționează instituțiile, ca ele să fie servitorii cetățenilor, că cetățenii trebuie să fie stăpâni în țară, iar instituțiile trebuie să-i deservească.”

Europa Liberă: Primarii se arată foarte mulțumiți că ar putea să fie accesată asistență direct din partea Uniunii Europene pentru localitățile unde sunt în frunte. Am discutat și cu primarul de la Cahul, cu dl Dandiș, care aducea multă recunoștință autorităților Uniunii Europene. Ei spun că este important să ajungă asistența direct în localitate, pentru că, dacă era direcționată către guvern, totuși există indicii că s-au spălat și anumiți bani în anumite proiecte. Cum urmăriți fiecare euro unde ajunge?

Peter Michalko: „Da, noi urmărim fiecare euro unde ajunge. Avem multe niveluri de control – la Delegație, la Bruxelles, la Comisia Europeană; după asta este și Curtea de Conturi a Uniunii Europene și există și o instituie foarte cunoscută – OLAF (Oficiul European de Luptă Antifraudă) –, care investighează toate cazurile dacă există. Și în Acordul de Asociere este articolul 430 și ceva este obligativitatea pentru Republica Moldova de a coopera în aceste investigații care ar fi conduse din partea Uniunii Europene. Și în afară de asta avem și auditori independenți pe care îi comandăm și avem și această confirmare din partea auditorilor independenți despre corectitudinea folosirii banilor. Deci, din partea noastră suntem siguri, plus pentru aceste programe pentru autoritățile locale este o condiție că regulile care elimină corupția sunt obligatorii pentru partenerii noștri, deci pentru aceste autorități. Eu întotdeauna când aud despre aceste mituri despre banii europeni, mă întreb dacă banii moldovenești sunt controlați și dacă există siguranță în această privință.”

Europa Liberă: Au fost cazuri care duc la gândul că s-ar fi spălat bani în proiecte?

Peter Michalko: „Nu înțeleg în ceea ce privește spălarea banilor ce aveți în vedere...”

Europa Liberă: Că cineva și-ar fi putut pune și în buzunarul propriu.

Peter Michalko: „Acesta ar fi furt și asta este controlat foarte, foarte puternic. Trebuie să știți că noi finanțare facem rar, iar dacă se face, asta se face cu garanții și este strict bazată pe performanță. Dacă cineva a luat finanțare și nu poate justifica suma, atunci această sumă este recuperată. Nu se face puro bianco și fiecare etapă a proiectelor este verificată dacă a fost îndeplinită. Deci, cu asta avem siguranța că a fost făcut și a fost plătit, așa să spunem clar.”

Europa Liberă: Autoritățile promit această reformă teritorial-administrativă. Iată, după ce ați colindat Republica Moldova în lung și în lat, credeți că ar fi cu putință să fie mai întâi elaborată, votată și pusă în aplicare o lege privind reforma teritorial-administrativă?

Peter Michalko: „Acesta este un proces care trebuie să se bazeze, în primul rând, pe o pregătire foarte bună, inclusiv un proces transparent de consultări publice cu implicarea tuturor factorilor importanți, inclusiv autoritățile locale, inclusiv Congresul Autorităților Locale, care este și membru al structurilor europene în această privință și acest proces trebuie să se bazeze pe niște principii clare, care vor aduce la beneficii pentru cetățeni. Deci, cetățenii trebuie să câștige din acest fel de reformă, eu văd că acest proces încă trebuie să înceapă în viitor. Este clar că schimbările vor fi necesare, pentru că în multe autorități locale situația nu este sustenabilă, deci ei abia de au bani pentru salarii, dacă au bani pentru salariile câtorva angajați și nu au resurse pentru a oferi servicii pentru cetățeni, ceea ce este misiunea principală a autorităților locale.”

Europa Liberă: Dar și Uniunea Europeană este interesată ca și această reformă să fie cu șanse și cu rezultate în favoarea cetățenilor?

Peter Michalko: „Exact! Există principiul subsidiarizării, deci lucrul să se decidă și să fie și acoperit financiar la nivel local și numai pentru cele care trebuie să fie cumva făcute în comun să mergem la nivel mai înalt, dacă se va decide altă formă, nivelul al doilea și numai după asta cele mai importante la nivel central. Este important ca autoritățile locale împreună cu responsabilitățile să aibă și resurse financiare adecvate și să aibă posibilitate de a crea condiții locale pentru crearea acestor resurse financiare. Și pe de altă parte, trebuie să se termine practicile din trecut când primarii trebuiau să ia biletul vreunui partid care a fost în controlul de resurse la nivel central cel mai des, ca să aibă un drum sau orice proiect să fie câștigat. Deci, asta este ceea ce nu trebuie să aibă loc în societatea modernă și sperăm că nu o să mai vedem acest lucru în viitor. Când spun „sperăm”, asta înseamnă că și cetățenii Republicii Moldova. Noi suntem parteneri și, în primul rând, cetățenii din Republica Moldova trebuie să vadă că nu așa trebuie să funcționeze sistemul și țara.”

Europa Liberă: În altă ordine de idei, iarăși dacă e să credem autorităților Republicii Moldova, spun că au reușit să facă ordine în sistemul bancar. A fost și o preocupare a Uniunii Europene să se ajungă la o independență și transparență în acest sistem financiar-bancar. Cum vedeți ceea ce se întâmplă în acest domeniu?

Peter Michalko: „După „furtul miliardului”, care a fost un lucru extraordinar, care a pus așa de mare dezechilibru, a pus la risc echilibrul financiar și bancar al țării, deci a fost nevoie ca să fie luate măsuri importante pentru a ajunge la echilibru și Republica Moldova să fie iar partener în ceea ce privește relațiile financiare, în ceea ce privește funcționarea sistemului bancar. Asta nu a fost deloc ușor, pentru că a fost necesar să fie făcut totul ca să fim siguri că nu se va repeta și asta deloc nu a fost ușor. A fost vorba, în primul rând, despre independența Băncii Naționale, care trebuie păstrată, pentru că dacă asta va fi la risc, și acum vedem că viceguvernatorii nu sunt numiți de către parlament. Și întrebarea este: de ce? A fost demult necesar să fie făcut acest lucru și să fie întărită independența Băncii Naționale, să nu fie luată ostatic pentru această necesitate de a stabiliza și de a îndeplini și așteptările partenerilor de dezvoltare, pentru că asta este important. Pe de altă parte, și în sistemul bancar este important ce s-a făcut pentru stabilizarea instituțiilor bancare ca să nu fie din nou expuse riscului. Și aici este importantă, pe de o parte, investigarea fraudei bancare și aducerea celor vinovați nu numai în fața justiției, dar și cazul la finalitate și, pe de altă parte, recuperarea banilor cât se mai poate, dar acolo unde sunt acești bani și cei care sunt într-adevăr vinovați, și să nu fie supusă riscului din nou stabilitatea sistemului bancar. Deci, da, s-a făcut mult, este important ca aceste măsuri să continue și să fie păstrat ceea ce a fost făcut în privința stabilizării.”

Europa Liberă: Despre spălarea banilor pe teritoriul Republicii Moldova, ce se cunoaște la Bruxelles? Și câtă preocupare este ca și acest caz să aibă finalitate?

Peter Michalko: „Se cunoaște, pentru că eu cred că a făcut mult lucru și jurnalismul de investigație; se cunoaște, pentru că a avut loc laundromatul ca afacere de spălare de bani, mai mult de 20 de miliarde de dolari sau chiar mai mult.”

Europa Liberă: Unii spun că suma s-ar ridica până la 70 de milioane...

Judecătorii care au făcut posibilă acest fel de crimă au fost din nou instalați

Peter Michalko: „Deci, cu siguranță asta este crimă și asta trebuie să preocupe, în primul rând, Republica Moldova și autoritățile respective de aici, pentru că asta trebuie investigat, ca să vedem judecătorii care au făcut posibilă acest fel de crimă au fost din nou instalați... Unde este garanția că nu se va repeta? Unde este atunci garanția că Republica Moldova nu va deveni un centru de acest tip de operațiuni? Eu sunt foarte surprins când aud uneori voci că poate nici nu s-a întâmplat nimic, pentru că eu știu că asta supune riscului stabilitatea și veridicitatea sistemului judiciar și Republica Moldova ca atare cu sume atât de mari.”

Europa Liberă: Vorbim și despre dosarul transnistrean. Uniunea Europeană face parte din formatul de negocieri „5+2”. Unii îl critică, alții îl laudă, spunând că mai bun mecanism nu a fost inventat deocamdată decât acest format de negocieri „5+2”. Cum vi se par Dvs. evoluțiile pe marginea acestui dosar privind reglementarea transnistreană?

Peter Michalko: „Formatul „5+2” este un format potrivit de negocieri pentru reglementarea conflictului transnistrean. Uniunea Europeană a declarat de multe ori poziția noastră: susținerea soluționării conflictului este bazată pe principiul suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Vom continua participarea noastră, vom continua și susținerea pe care o oferim prin programul nostru de măsuri de întărire a încrederii care eu cred că ajută.”

Europa Liberă: Republica Moldova pe calea integrării europene cu sau fără regiunea transnistreană?

Peter Michalko: „Aici nu există întrebare. Republica Moldova este partenerul nostru în întregime. Acordul de Asociere este aplicat pe întreg teritoriul Republicii Moldova și așa o să fie.”

Europa Liberă: Exporturile din regiunea transnistreană arată că cel mai mult au penetrat piața Uniunii Europene. Care este lămurirea?

Peter Michalko: „Este importanța pieței europene, ca piața cea mai importantă și partenerul Republicii Moldova, inclusiv al cetățenilor și firmelor din regiunea transnistreană a Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Ultimele sondaje de opinie arată că e în creștere numărul susținătorilor pentru ca Republica Moldova să fie cât mai aproape de Uniunea Europeană. Foarte des ați fost întrebat, când ar putea Republica Moldova să ajungă cu o cerere de aderare la Bruxelles? Răspunsul a fost: când veți fi pregătiți; când veți corespunde tuturor cerințelor pe care le înaintează Uniunea Europeană pentru fiecare din statele care vor să ajungă în UE, acelea sunt valabile și pentru Republica Moldova. Și totuși, în Republica Moldova, autoritățile de la Chișinău de prin 2014 au început să se laude că vor merge să depună o asemenea cerere la Bruxelles. E pregătită Republica Moldova să depună o asemenea cerere?

Peter Michalko: „În primul rând, eu mă bucur foarte mult să vedem că cetățenii apreciază cooperarea și relațiile care există între Uniunea Europeană și Republica Moldova. Eu cred că este clar, Acordul de Asociere, Acordul de Liber Schimb este o bază foarte bună și potrivită pentru aceste relații. Acum suntem în faza de îndeplinire a acestui acord. Prin această fază au trecut toate țările, mulți parteneri, inclusiv cei care după asta au intrat în Uniunea Europeană, dar Republica Moldova are încă mult de lucru la îndeplinirea acestui acord, atingerea asociației politice și integrării economice și standardelor europene, deci obiectivelor stabilite în această fază și vreau să subliniez că deja în preambulul acestui Acord de Asociere, chiar fraza a doua este că ambiția și alegerea europeană a Republicii Moldova sunt recunoscute.”

Europa Liberă: Dar există o evaluare cât din prevederile Acordului de Asociere Republica Moldova – UE au fost îndeplinite până astăzi?

Peter Michalko: „Mai este mult de lucru...”

Europa Liberă: O relație bună și foarte bună a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană ar putea să supere Rusia? Atunci când a fost semnat Acordul de Asociere au fost mari pretenții din partea Moscovei, că aceste țări care au devenit membre ale Parteneriatului Estic vor încerca să se apropie cât mai mult de Uniunea Europeană.

Peter Michalko: „Republica Moldova este țară suverană și trebuie să aibă dreptul, care va fi respectat de către toți pe scena globală de a-și dezvolta cooperarea și relațiile cu alte țări, Uniunea Europeană în această privință, și modul în care Republica Moldova a fost tratată, inclusiv cu aceste sancțiuni pentru exporturi de către Federația Rusă...”

Europa Liberă: Vă referiți la embargourile pe care le-a impus Federația Rusă Republicii Moldova, după semnarea Acordului?

Peter Michalko: „După semnarea și aplicarea Acordului de Asociere și Acordului de Liber Schimb a fost injust și nejustificat, și nu e bazat pe nimic real.”

Europa Liberă: Ziceam că mai aveți șase luni din mandatul Dvs. Ce le mai spuneți prietenilor Dvs. despre Republica Moldova?

Peter Michalko: „Despre Republica Moldova eu vorbesc în cuvinte foarte bune, pentru mine este o țară pe care o cunosc de un sfert de secol, am foarte mulți prieteni aici.”

Europa Liberă: Adică de 25 de ani cunoașteți Republica Moldova?

Peter Michalko: „Da, de 25 de ani! Și am fost aici de mai multe ori în diverse calități în cariera mea diplomatică, dar și personal. Republica Moldova rămâne în inimă, dar eu nu-mi iau încă rămas bun și continuăm activitatea, cum am spus, în toate domeniile, pentru că asta este ceea ce oamenii din Republica Moldova merită.”

Europa Liberă: Ce părere aveți despre fenomenul migrației, faptul că atâta lume totuși a ales calea străinătății, și-a găsit un loc de muncă, un trai mai decent în altă țară decât Republica Moldova? Ce părere aveți despre această migrație?

Peter Michalko: „Republica Moldova este probabil în Europa țara cea mai afectată...”

Europa Liberă: Grav afectată...

Peter Michalko: „...și asta este ceva pentru ce trebuie atitudine specială, specifică, inclusiv în ceea ce privește asistență și susținere care este oferită, dar cel mai important lucru este că la asta trebuie să reflecteze politicienii și cei care fac decizii în Republica Moldova, că ei trebuie să fie servitorii oamenilor.”

Europa Liberă: Așa se zice, că deputatul e sluga poporului sau funcționarul ar trebui să lucreze în interesul cetățeanului.

Peter Michalko: „Pentru că de asta oamenii pleacă din țară, că ei nu au nici condiții economice. Și ele nu există, pentru că sistemul nu dă voie activităților economice și, pe de altă parte, ei sunt tratați de către sistemul de stat, instituțiile, inclusiv justiția în mod în care ei nu vor fi tratați în alte țări, că sunt tratați nu egal în fața legii și asta trebuie să se schimbe. Și răul cel care stă la rădăcinile acestei situații este corupția care a devenit sistemică și caracatița aceasta, deci, captivitatea care a fost descrisă inclusiv de către parteneri externi, ea nu a plecat.”

Europa Liberă: Asistența oferită din partea UE se cifrează astăzi la cât?

Este susținere foarte mare din partea întregii Europe

Peter Michalko: „Trebuie să spunem în ce perioadă. În ultimii zece ani este mai mult decât un miliard de euro, deci, 20 de miliarde de lei, ceea ce privește granturi care au venit din fondurile bilaterale pentru Moldova, dar și regionale, acolo sunt încă resurse în plus, de exemplu, programul pentru primării și creștere economică este regional. Sunt programe transfrontaliere, mai mult cu România, care au adus așa de multă dezvoltare și de infrastructură și este vorba și de finanțarea care vine prin Banca Europeană de Investiții sau cu alți parteneri precum Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. De exemplu, Banca Uniunii Europene are pentru Moldova portofoliul de 850 de milioane de euro. Astea sunt proiecte de infrastructură, drumuri, aprovizionare cu apă sau sistemul de management al deșeurilor. Deci, sunt proiecte mari și plus împreună cu asta fiecare țară membru al Uniunii Europene vine cu un program bilateral cu care multe proiecte sunt realizate. Ieri am fost la Călărași și am văzut, împreună cu proiecte pe care le finanțează Uniunea Europeană, Germania a finanțat multe proiecte care sunt foarte apreciate de către oameni. Deci, este susținere foarte mare din partea întregii Europe.”

Europa Liberă: Mulțumim foarte mult pentru această discuție! Șeful Delegației Uniunii Europene la Chișinău, Peter Michalko, astăzi a răspuns întrebărilor Europei Libere. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii!

Peter Michalko: „Mulțumesc și eu! Și permiteți-mi să vă felicit cu ocazia Zilei Internaționale a Radioului care vine această săptămână și să apreciez încă o dată această invitație la Radio Europa Liberă.”