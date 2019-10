Veronica Roșca: Suntem restanțieri la multe capitole. Încrederea femeilor, în primul rând

Fiecare al patrulea deputat este femeie în Parlamentul ales la 24 februarie, lucru ce marchează o premieră în R. Moldova în ceea ce privește numărul de femei parlamentare. Cu cele mai multe femei a venit în actualul Legislativ Blocul „ACUM” - cinci alese în circumscripția națională și trei în cele uninominale. Deputata Veronica Roșca, spune că este o victorie pentru femeile din PAS că o au pe lidera lor, Maia Sandu premier. De altfel, și alte partide au început să promoveze femei la cel mai înalt nivel al administrației centrale.



Europa Liberă: Ce părere aveți Dvs. despre felul cum acced astăzi femeile în politică?

Veronica Roșca: „S-au făcut destul de multe în domeniul promovării femeilor, fiindcă sectorul public, sectorul politic nu trebuie să rămână un sector masculinizat, însă suntem restanțieri la multe capitole, în primul rând la încrederea femeilor în propriile lor forțe. Orice cadru juridic din lume nu va ajuta niciodată succesul sau accederea femeilor atât timp cât le lipsește încrederea lor că vor reuși, că ele sunt importante și se vor transforma în agenți ai schimbării. Femeia poate deveni un agent al schimbării atunci când este susținută de familie, acesta este un factor decisiv, de societate, este un factor care deseori pune piedici femeilor prin conjunctura: „Nu vei putea, nu vei reuși, nu este locul tău și nu este treaba ta să o faci. De ce ai face-o atâta timp cât poți fi mai utilă acolo unde ești tu?” Fie că este la locul de muncă sau în familie. Și momentul pe care vreau să-l accentuez este că dimensiunea decizională nu are gen, are calitate profesională, are calitate de vârstă, de experiență, dar nicicum de gen.”

Europa Liberă: Ați reușit să accedeți în Parlament. Cum vi se pare bucătăria aceasta unde ați ajuns, bucătăria de făcut legi?

Veronica Roșca: „Este o instituție care poate demola orice stereotip atâta timp cât nu-ți cunoști limitele. Mai simplu spus, dacă vrei să o faci, dacă vrei să te impui – vei fi acceptată, atâta timp cât nu vrei – vei rămâne doar într-un singur scaun cu locul 96.”

Europa Liberă: Dvs. ați ajuns în această legislatură?...

Veronica Roșca: „Promovată pe listă.”

Europa Liberă: Și ați știut că instituția legislativă se bucură de prea puțină încredere în rândul cetățenilor?

Veronica Roșca: „Din păcate, sub 10% din cetățeni au încredere în Parlament.

Cota poate coborî și până la 6%, ceea ce ne spune că cetățenii văd Parlamentul drept o instituție care nu lucrează în beneficiul lor, care nu are interes de a lucra în beneficiul lor și atunci cetățenii nu sunt interesați în activitatea legislativă, nu au cultura politică și juridică necesară și, indiferent de modul de accedere - fie că a fost pe listă sau a fost în bază de circumscripție -, ea nu oferă și, totodată, nici nu împiedică; oferă același start.”

Europa Liberă: În actualele împrejurări, în actuala conjunctură politică e cu putință să crească încrederea cetățenilor în această instituție?

Veronica Roșca: „E cu putință atât timp cât cetățenii vor primi mesajul necesar că se lucrează în interesul lor. Atât timp cât cetățeanul este îndepărtat de factorul decizional, cetățeanul nu va căpăta interes și nu va căpăta nici încredere. Adică, dacă cetățenii observă că interesele lor sunt vizate, că se lucrează în interesul lor, dar momentul sensibil este: cum implicăm cetățeanul? Cum îl aducem mai aproape de Parlament?”

Europa Liberă: Și cum ați putea să-l aduceți?

Veronica Roșca: „Din păcate, art. 73 din Constituție nu prevede inițiativa legislativă din partea cetățenilor. La momentul adoptării Constituției în anii ‘94, atunci când s-a pus în discuție proiectul Constituției, dacă acordăm dreptul de a iniția proiecte de legi cetățenilor sau nu, s-au gândit că cetățenii nu au suficientă cultură juridică și poate nu ar fi atât de necesar de implicat și s-a exclus inițiativa legislativă din partea cetățenilor. Sunt foarte multe state care, în funcție de numărul de semnături acumulate, cum ar fi 5.000 pentru Austria, pot iniția un proiect de lege. În Republica Moldova nu este posibil.”

Europa Liberă: Și credeți că, dacă cetățenii ar avea dreptul la inițiativă legislativă, ar crește brusc încrederea în Parlament?



Veronica Roșca: „Încrederea – nu, dar activitatea cetățenilor – da. În sens că cetățenii vor simți că sunt mult mai auziți; dar asta nu este factorul unic, să-i spunem așa, adică doar inițiativa legislativă nu va soluționa.”

Europa Liberă: Dvs. cunoașteți bine mentalitatea, psihologia alegătorului, pentru că ați mers și i-ați cerut votul în campania electorală. Omul ce așteaptă de la deputat: să-i facă drumuri, să-i mărească pensia, salariu, să îi rezolve orice problemă cu care se confruntă el? Așa e gândirea lui că doar deputatul poate să-l ajute.

Veronica Roșca: „Este un triunghi dependent, trebuie implicat atât cetățeanul, instituțiile statului, cât și comunitatea. Atâta timp cât noi vom considera doar un factor decizional și îi ignorăm pe ceilalți doi, indiferent că cetățeanul va ignora comunitatea și instituțiile statului sau, invers, instituțiile statului vor ignora cetățeanul și comunitatea, niciunul nu va reuși să formeze acel modul sau moment de comunicare între ei.”

Europa Liberă: Dvs. ați acces în Parlament pe lista?...

Veronica Roșca: „De partid.”

Europa Liberă: Ce promisiuni ați făcut în campania electorală?



Veronica Roșca: „Au fost angajamentele comune ale întregului partid, Partidului Acțiune și Solidaritate. Au fost angajamente sincere, au fost angajamente care au venit în urma muncii în teritoriu, în urma solicitărilor cetățenilor, nu au fost angajamente simple care puteau fi mai aproape de cetățeni, dar au fost angajamentele care au venit din partea cetățenilor.”

Europa Liberă: E cu putință să le onorați, ca să nu dezamăgiți?

Veronica Roșca: „Mai devreme sau mai târziu, orice guvernare pleacă. Scopul oricărei guvernări este să facă cât mai multe posibil în beneficiul cetățenilor.”

Europa Liberă: Ce ați reușit Dvs. să faceți?

Veronica Roșca: „Astea 100 de zile au fost decisive la capitolul responsabilizării și revenirii la un mod de viață fără frică, la un mod de viață în care cetățeanul poate avea încredere că democrația poate și este compatibilă cu Republica Moldova și modificarea cadrului juridic necesar pentru a demara reformele în cadrul justiției, chiar dacă ar părea insuficiente sau pe moment puțin palpabile, ele pot duce la un cadru juridic necesar pentru a dezvolta celelalte aspecte, ceea ce ține de momentul social, cultural, bunăstarea cetățeanului.”

Europa Liberă: Cetățeanul, în primul rând, bunăstare, prosperitate așteaptă.

Veronica Roșca: „Și atunci, cetățenii vor avea posibilitatea să simtă momentul acesta mult mai devreme decât cred ei.

Eu sunt sigură că Guvernul actual va reuși.”

Europa Liberă: Ce șanse dați Blocului ACUM să se mențină grămăjoară în Legislativ?

Veronica Roșca: „Blocul ACUM?”

Europa Liberă: Blocului ACUM, sigur, pentru că sunt deja voci care au spus că părăsesc blocul, nu se exclude că și alți colegi de-ai Dvs., deputați din Blocul ACUM ar putea să părăsească această entitate.

Veronica Roșca: „Unii cred că suntem divizați, însă eu sunt sigură că suntem mai puternici și mai uniți ca niciodată, fiindcă astfel de momente ne fac mult mai puternici și astfel de momente ne consolidează, și Partidul Acțiune și Solidaritate împreună cu Platforma DA sunt sigure și deja pot să se bazeze pe unele momente solidificate.”

Europa Liberă: Cât de ușor vă este să-i spuneți alegătorului Dvs. că guvernanți împreună cu socialiștii?

Veronica Roșca: „După 24 februarie, împreună cu președinta Partidului Acțiune și Solidaritate am efectuat primele vizite în teritoriu, actualul premier Maia Sandu. Unul din primele raioane, într-un tur al raioanelor de nord, a fost Rezina. La Rezina ne-am întâlnit pe un frig..., era începutul lui martie, ne-am întâlnit cu un grup de peste 30 de cetățeni, care într-o voce au spus: indiferent ce veți face – salvați-ne! Noi suntem la limita disperării. Am colectat aceste solicitări, doleanțe ale cetățenilor nu de a construi capital politic, dar a fost o decizie suficient de gândită și asumată pentru beneficiul cetățeanului.”

Europa Liberă: După nouă luni, aveți același răspuns, pentru că inițial ați promis că vă unește doar demontarea vechiului sistem?



Veronica Roșca: „Vechiul sistem nu a fost demontat. Atâta timp cât cetățenii încă simt frica de a discuta liber în stradă cu reprezentanți ai partidului care nu sunt ai Partidului Democrat și mă vor primi în casă, și vor închide ușa, și vor trage draperia ca nu cumva să vadă vecinul că au discutat cu mine – cetățenii nu vor fi liberi. Indiferent că sunt cetățenii raionului Nisporeni sau sunt cetățenii raionului Soroca sau Glodeni, cetățeanul trebuie să fie liber și să ducă un mod de viață așa cum și-l dorește. Atunci când el va simți frică din partea statului sau a administrației publice locale, care este încă dominată de persoane ale vechiului regim, noi nu considerăm că am reușit să demontăm sistemul.”

Europa Liberă: Admiteți că ar putea să intervină surprize după alegerile locale?

Veronica Roșca: „Loc de surprize este oricând, însă nu am mers în această formă de colaborare cu Partidul Socialiștilor pentru capital politic, am mers pentru acele angajamente asumate politic, care costă scump.”

Europa Liberă: Ce vă doriți cel mai mult acum?

Veronica Roșca: „E foarte dificilă întrebarea, fiindcă recent am fost într-o vizită în Statele Unite ale Americii, unde m-am întâlnit cu o comunitate de moldoveni foarte solidă, o comunitate de moldoveni care au plecat cu 20 de ani în urmă, 15-10 și este foarte dificil să mai cred că ei vor reveni, dar ei sunt atât de aproape prin forma lor de a comunica cu noi, prin forma lor de a se implica.

Și atunci, eu îmi doresc să nu mai plece nimeni.”

Europa Liberă: Dar, deocamdată, exodul nu este stopat, migrația continuă!?

Veronica Roșca: „Să ne menținem, cel puțin, la momentul acesta de a locui în Republica Moldova. Dacă reușim să nu mai plecăm, eu sunt dintr-o familie numeroasă, cinci frați, patru sunt plecați și doar eu am rămas în Republica Moldova și momentul acesta este cel mai dureros pentru mine, atunci când vor crește copiii mei mari și mă vor întreba de ce i-am pedepsit să trăiască în Republica Moldova și nu voi avea răspuns, cred că acesta va fi cel mai dureros moment din viața mea și eu sper să-mi întorc frații înapoi, și nu invers.”