Victor Chirilă: „R. Moldova nu a avansat cu nimic în dialogul cu Federația Rusă sub mandatul dlui Dodon”

Opoziţia parlamentară de la Chişinău exprimă critici la adresa preşedintelui Igor Dodon care vizitează tot mai des Moscova, apreciind că astfel acesta izolează şi mai mult Republica Moldova. Directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirilă explică de ce şeful statului ar avea nevoie de o relație activă cu Rusia.

Europa Liberă: Președintele Dodon spunea că a fost onorat să participe alături de alți câțiva șefi de stat la parada militară din capitala Federației Ruse și chiar a spus că a fost mândru de defilarea pe Piața Roșie a celor 75 de ostași din Garda de Onoare a Armatei Naționale a Republicii Moldova. De fapt, cine câștigă de la această prezență a lui Igor Dodon la parada de la Moscova - țara, șeful statului, electoratul pe care îl are el?

Victor Chirilă: „Câștigă dl Dodon în speță, pentru că este un om care se gândește la viitorul său politic și încearcă să profite de orice eveniment pentru a-și încuraja electoratul, pentru a arăta că el este cel mai bun să-i reprezinte și, desigur, cum să facă dacă nu valorificând imaginea președintelui rus Putin și arătând electoratului său că împărtășește ideile președintelui Putin, este aproape de Rusia, vrea parteneriat strategic, împărtășește ideologia Federației Ruse și interesele Federației Ruse în regiunea noastră.

Deci a fost o acțiune pur electorală, un PR electoral, dar să vedem cât de mult îl va ajuta...

Cu siguranță va mobiliza electoratul său, dar nicidecum nu cred că va câștiga mai mulți votanți în urma acestui eveniment, pentru că oamenii totuși înțeleg ce se întâmplă, plecarea dânsului la paradă în timp ce Republica Moldova și societatea geme de COVID-19 nu cred că este un atu pentru el și va plăti mult la viitoarele alegeri.”

Europa Liberă: Igor Dodon a participat la parada din capitala Rusiei alături de liderii Abhaziei și Osetiei de Sud, regiuni secesioniste ale Georgiei. Credeți că e bine să se prezinte un șef de stat, a cărui țară nu a recunoscut aceste țări secesioniste, la un asemenea eveniment împreună?

Victor Chirilă: „Desigur că nu e bine. Desigur că aceasta trimite din nou un semnal prost partenerilor noștri din Parteneriatul Estic și vecinilor noștri, în special Ucrainei. Politicienii Dodon, Chicu se autoizolează printr-o politică externă negândită, prin pași politici negândiți, prin servilismul lor față de Federația Rusă cu orice preț, neținând cont de anumite realități din regiune și din capitalele vecine. Nu mă așteptam la ceva extraordinar din partea dlui Dodon. Dl Dodon este în totalmente controlat de Federația Rusă. Dacă se va confirma că partidul său a fost finanțat de Federația Rusă - și există o mulțime de informații care atestă acest lucru -, atunci la ce putem să ne așteptăm de la acest președinte sau de la acest partid?”

Europa Liberă: Și totuși, în mandatul său de patru ani peste 100 de vizite le-a efectuat la Moscova, s-a întâlnit cu Vladimir Putin. Ce a câștigat Republica Moldova în urma dialogului pe care l-a avut el la cel mai înalt nivel cu Federația Rusă?

Victor Chirilă: „A câștigat poate dl Dodon, dar și aici am mari dubii că a câștigat, nu cred că Rusia este încântată de performanțele sale din ultimul an și, mai ales, în ultimele luni. Este un politician care devine o problemă nu doar pentru Occident, nu doar pentru Republica Moldova, dar și pentru Federația Rusă, pentru că Federația Rusă nu cred că are interesul să se certe din cauza lui cu Occidentul. Federația Rusă, de asemenea, vrea să se apropie de Occident, dar nu să se îndepărteze, are nevoie de investiții, de tehnologii, are nevoie să scape de sancțiuni, dar dl Dodon și prim-ministrul său Chicu nicidecum nu contribuie la o astfel de atmosferă.

Republica Moldova nu a avansat cu nimic în dialogul cu Federația Rusă sub mandatul dlui Dodon în calitate de președinte al Republicii Moldova, dimpotrivă a stagnat, pot să spun, și în ultimul timp se observă regrese...

Republica Moldova cu siguranță n-a câștigat nimic, sancțiunile economice în continuare persistă, poate au beneficiat câteva companii, dar, în general, Republica Moldova în continuare nu are acces la comerțul de liber schimb cu Federația Rusă, sunt mai multe excepții făcute de Federația Rusă, investiții mari din Federația Rusă nu au venit, în continuare Federația Rusă ne tratează cu suspiciune și insistă pe statutul de neutralitate permanentă, ca să fie recunoscut, în special de partenerii occidentali, care oricum îl respectă. Republica Moldova nu a avansat cu nimic în dialogul cu Federația Rusă sub mandatul dlui Dodon în calitate de președinte al Republicii Moldova, dimpotrivă a stagnat, pot să spun, și în ultimul timp se observă regrese. Însuși faptul că dl Dodon a stat foarte departe, în timpul paradei de la Moscova, foarte departe de președintele Putin este un mesaj că dânsul nu mai este în mare grație în capitala rusă și, mai ales, în anturajul președintelui Vladimir Putin.”

Europa Liberă: Dar în acest an electoral, pentru că pe 1 noiembrie sunt preconizate alegeri prezidențiale, ar putea să fie implicat factorul rusesc în campanie?

Victor Chirilă: „Nu este exclus că ar putea veni cu o nouă ofertă de asistență financiară, un nou acord de creditare, dar cred că Federația Rusă va cântări foarte bine de această dată și se va uita la evoluțiile politice interne.

Ultimele sondaje arată că ratingul președintelui Dodon este în scădere și dacă lucrurile vor continua să degradeze în Republica Moldova – mă refer și la pandemie, și la criza socială și economică care se aprofundează, și la criza din politică –, mă tem că Federația Rusă va accepta să-l sacrifice pe Dodon și să găsească un nou candidat, un înlocuitor pentru el, pentru că viitoarele alegeri anticipate nu vor schimba foarte mult scena politică de la Chișinău. În continuare Partidul Socialiștilor – ne place sau nu ne place – va fi o forță politică influentă în viitorul parlament, dar mă tem că Dodon va fi un impediment pentru eventualele coaliții de guvernare și cred că dânsul va fi sacrificat de către Federația Rusă.”

Europa Liberă: Dar pentru că tot Igor Dodon s-a angajat să promoveze o politică externă echilibrată, i-a reușit acest lucru, pentru că se aud tot mai multe voci care spun că Moldova se autoizolează sau, mai concret, unii politicieni ar fi interesați să izoleze Republica Moldova de Occident? Dvs. ce ne spuneți despre politica externă echilibrată pe care a vrut și de ce nu i-a reușit lui Igor Dodon s-o promoveze?

Victor Chirilă: „Orice politică externă, mai ales în cazul Republicii Moldova, trebuie să fie echilibrată și nu ne putem permite derapaje în raport cu marii actori ai relațiilor internaționale și, mai ales, regionale, cu care noi trebuie să lucrăm pentru a avansa interesele noastre. Problema echilibrului promovat de Dodon nu este credibilă. Acest echilibru este împotriva Occidentului, împotriva Uniunii Europene, e foarte subtil, promovează interesele Federației Ruse și desigur că am ajuns unde suntem. Avem o politică dezechilibrată, o politică externă haotică în raport cu toți actorii din regiune și din Europa și, mai ales, cu vecinii noștri. Și acest lucru se datorează faptului că nu există obiective clar definite, nu se ține cont de contextul regional. De asemenea se face abstracție de faptul că în cazul nostru și în prezent orice politică externă trebuie să aibă la bază un set clar de valori și principii la care ține Republica Moldova. Spuneam că nu sunt definite obiective clare. Primul obiectiv clar pe care Republica Moldova prin politica sa externă trebuie să-l atingă este consolidarea securității țării, astfel ca Republica Moldova să se poată dezvolta economic, social, societal, să-și poată stabiliza sistemul politic, să poată promova reforme.

Al doilea obiectiv pe care trebuie să-l promoveze Republica Moldova este ce fel de stat vrem să construim noi și prin Constituție, prin Declarația de Independență am spus clar că vrem să construim un stat democratic, un stat european, un stat cu o economie liberală, integrată în economia globală. Iată de aici, pe aceste repere, aceste obiective trebuie să le aibă în vedere politica externă. Or, politica noastră externă nu urmărește aceste lucruri, de aceea este și dezechilibrată, de aceea este și haotică. Și, în cele din urmă, duce la conflicte, pentru că nici Ministerul de Externe nu poate controla declarațiile pe care le face dl Dodon în calitate de președinte, nici dl Chicu în calitate de șef de guvern. Este o lipsă de coordonare, de mesaje, lipsă de acțiune care, în cele din urmă, ne duce în impas cu principalii actori europeni care trebuie să ne ajute să atingem obiectivele respective: consolidarea securității și transformarea Republicii Moldova într-un stat adevărat democratic și european.”