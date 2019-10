Vladimir Socor despre turul II: „Putem să ne așteptăm la un deznodământ similar cu cel de anul trecut” (VIDEO)

Duminică au avut loc alegeri generale – entuziasmul alegătorilor a fost mai mic față de acum patru ani, poate semn al unei oboseli politice după o vară foarte agitată? Partidul Democrat, dat aproape uitării după ce a pierdut guvernarea în iunie, a câștigat totuși cele mai multe mandate de primar în cele peste 500 de localități din R. Moldova unde alegerea edilului s-a decis din primul tur. Socialiștii au câștigat cele mai multe locuri de consilieri locali. Majoritatea curselor pentru funcția de primar, începând cu cea de la Chișinău, se vor decide în turul doi, pe 3 noiembrie, iar la Orhei, prin interpus, a câștigat Ilan Șor și partidul omonim. Ce spun rezultatele din 20 octombrie despre starea politică a națiunii?

Europa Liberă: V-au surprins sau nu aceste rezultate ale alegerilor generale locale și cine sunt perdanți, cine sunt învingători?

Vladimir Socor: „La Chișinău cred că Andrei Năstase are șanse bune să câștige alegerile în al doilea tur. Anul trecut, după primul tur, dl Ion Ceban conducea cu o diferență de 10% aproximativ, dar Andrei Năstase a câștigat în al doilea tur, deoarece a mobilizat voturile tuturor alegătorilor care s-au prezentat la vot dintr-o anumită parte a spectrului politic, să-i spunem, cei vorbitori de limba română. Cred că situația aceasta are șanse bune să se repete și anul acesta. Domnii Dorin Chirtoacă și Octavian Țîcu împreună au obținut aproximativ 15 la sută, împreună, laolaltă ei i-au îndemnat pe alegătorii lor să voteze pentru Andrei Năstase în turul al doilea. Deci, putem să ne așteptăm la un deznodământ asemănător cu cel de anul trecut. Reamintesc faptul că anul trecut sistemul judiciar al dlui Plahotniuc a invalidat victoria legitimă a lui Andrei Năstase în al doilea tur, lipsindu-l pe acesta de mandat în mod cu totul ilegal. Acest gest a fost unul dintre factorii care în cele din urmă au condus la căderea regimului Plahotniuc.”

Europa Liberă: Pe cine îi considerați victorioși și pe cine perdanți?

Vladimir Socor: „E greu de spus, deoarece în unele raioane din nordul republicii Partidul Socialiștilor a obținut mai puține voturi și mai puțini consilieri și primari decât se așteptau. Partidul Socialiștilor a obținut rezultate bune, dar totuși sub așteptări. În foarte multe raioane din toată republica rezultatele sunt nedecise și vor fi necesare coaliții la nivel raional în foarte multe raioane, probabil în cele mai multe raioane.”

Europa Liberă: Aceste coaliții vor fi asemenea coaliției din Parlament?

Vladimir Socor: „Ar fi bine ca aceste coaliții la nivel local, la nivel raional să reproducă acea configurație a coaliției la nivel central. Extinderea acestui proces de la nivelul central la nivelul raioanelor ar conferi actualei guvernări o bază solidă în teritoriu, un factor de continuitate, ar putea să favorizeze continuarea actualei coaliții de guvernământ pentru un întreg ciclu electoral. O asemenea perioadă ar da posibilitate Guvernului să facă planificare strategică.”

Europa Liberă: Dar s-ar putea porni pregătirile pentru alegerile prezidențiale din toamna viitoare?

Vladimir Socor: „Da. Alegerile locale au o importanță foarte mare pentru alegerile parlamentare și prezidențiale. Reproducerea coaliției centrale la nivel local îi va asigura guvernării stabilitate, durabilitate și posibilitatea planificării strategice pentru ca guvernarea să nu fie tentată de mișcări improvizate, cum asistăm acum, pentru că acum ne lipsește certitudinea unei guvernări.”

Europa Liberă: Atât șeful statului, Igor Dodon, cât și șefa Executivului, Maia Sandu, se pare că într-un gând au spus că aceste alegeri au demonstrat că guvernarea ar merge pe calea cea bună.

Vladimir Socor: „Da, sunt de acord. Eu sunt de acord cu această evaluare din partea ambilor.”

Europa Liberă: Dar s-au aruncat săgeți cu critici – Andrei Năstase la adresa lui Ion Ceban, iar Ion Ceban la adresa lui Andrei Năstase. Credeți că au fost critici doar așa, pentru electorat, sau la modul serios ar putea să se producă ceva pe interior?

Vladimir Socor: „Criticile sunt desigur serioase și trebuie luate în serios. Ele sunt de asemenea produsul campaniei electorale. Aceste două mari forțe politice coalizate la guvernare sunt în același timp rivale, iar într-o situație de alegeri este firesc ca ele să se critice unele pe celelalte în competiția pentru voturi. Criticile reciproce trebuie luate în serios în acest sens.”

Europa Liberă: Dar faptul că la Orhei a câștigat reprezentantul Partidului „Șor” și la Bălți a câștigat Renato Usatîi poate fi înțeles ca un eșec al actualei guvernări că nu au găsit reprezentanții lor în aceste două municipii?

Vladimir Socor: „Situațiile sunt foarte diferite la Orhei și la Bălți. La Orhei, dl Ilan Șor, din bani pe care chiar dânsul și complicii dânsului i-au furat, a alocat o parte din acești bani ca să construiască un fel de stat social.”

Europa Liberă: Și Ilan Șor astăzi a spus că va continua să construiască un Monaco la Orhei.

La Orhei ea se îndeplinește într-un mod nelegal, nelegitim, din bani cu certitudine furați, dar locuitorii sunt mulțumiți...



Vladimir Socor: „Da. N-o să fie Monaco, dar e un stat social. Este aspirația foarte multor cetățeni din Republica Moldova. La Orhei ea se îndeplinește într-un mod nelegal, nelegitim, din bani cu certitudine furați, dar locuitorii sunt mulțumiți. Așa ne explicăm noi alegerea partidului lui Ilan Șor.”

Europa Liberă: Cum definiți acest fenomen?

Vladimir Socor: „Sunt mai multe definiții posibile. O definiție este jungla legislativă care a fost Republica Moldova pe timpul lui Plahotniuc, lipsa oricărei domnii a legii, distrugerea statului de drept din care unii profită și aruncă firimituri de la masa lor și sărăcimii. Așa se explică pretinsul stat social de la Orhei. Aici pot să vin cu o comparație din Georgia. Dl Bidzina Ivanișvili, Plahotniucul Georgiei, cel mai bogat om din Georgia cu mulți ani înainte de a fi cucerit puterea acolo, a construit un stat social în localitatea lui de baștină, localitatea Chorvila din vestul Georgiei, undeva lângă Kutaisi. El acolo a construit un stat social în care personal plătea cheltuielile concetățenilor săi din localitatea respectivă. Le-a construit case, case frumoase, case moderne, casă pentru fiecare familie în parte, canalizare, autobuze, asigurare medicală... Chorvila era un paradis social.”

Europa Liberă: Dl Șor este plecat de patru luni, a fugit din Republica Moldova.

Vladimir Socor: „Iar dl Ivanișvili pe vremea aceea era în Rusia.”

Europa Liberă: Credeți că alegătorul conștient a mers și și-a dat votul știind că Ilan Șor ar putea să nu mai revină în Republica Moldova?

Vladimir Socor: „Vedem foarte clar: alegătorul din Orhei era mulțumit cu firimiturile aruncate de la ospățul dlui Șor. Cazul Bălți e cu totul diferit. Eu sunt foarte neliniștit de reapariția lui Renato Usatîi ca factor politic important în Republica Moldova. Eu îl consider pe dl Usatîi ca pe un semănător de ură, vrajbă, și de destabilizare. El a venit în Republica Moldova pentru prima dată în anul 2014, tot în contextul unor alegeri parlamentare, ca - evident - un proiect rusesc nu știu al căror agenții de spionaj rusesc, dar cu certitudine un proiect al unei agenții rusești, aruncând bani în dreapta și în stânga tot după același model: banii furați devin firimituri aruncate de cei bogați de la masa ospățului lor către săraci. Așa a apărut pentru prima dată Renato Usatîi la Bălți. Acest proiect rusesc, secret cu siguranță, a fost interceptat de către dl Plahotniuc, care l-a întors pe Usatîi și l-a folosit în interesul dlui Plahotniuc întâi pentru distrugerea lui Vlad Filat și apoi pentru alte matrapazlâcuri ale dlui Plahotniuc.”

Europa Liberă: Dar la Chișinău se consideră că e un fel de democrație, dacă nu domină doar Partidul Socialiștilor pe eșichierul de stânga.

E vorba despre o balansare a puterilor pe flancul stâng, dar întrebarea este: interesele cui le reprezintă Renato Usatîi...



Vladimir Socor: „Nu-i vorba de democrație, e vorba despre o distribuție a puterilor, e vorba despre o balansare a puterilor pe flancul stâng, dar întrebarea este: interesele cui le reprezintă Renato Usatîi?”

Europa Liberă: Și răspunsul Dvs. care e?

Vladimir Socor: „Am arătat adineauri că Renato Usatîi a fost un proiect întâi lansat de ruși, apoi interceptat de dl Plahotniuc și folosit în interesul lui. Apoi între Plahotniuc și Usatîi a avut loc o „razborkă” (scandal), care a rezultat în expulzarea sau fuga lui Renato Usatîi din Moldova, după care Renato Usatîi s-a întors în Moldova și și-a oferit din nou serviciile lui Plahotniuc. Ați văzut cu siguranță acea înregistrare care a circulat la televiziune, în care Usatîi îi telefonează unui polit-tehnolog din anturajul lui Plahotniuc, Usatîi oferindu-și serviciile în slujba dlui Plahotniuc. Usatîi era cel cu inițiativa, iar polit-tehnologul lui Plahotniuc încerca să-l tempereze pe Usatîi.”

Europa Liberă: Deci, Renato Usatîi ar putea să fie o piedică întru o bună guvernare între PSRM și ACUM?

Vladimir Socor: „Usatîi este prin definiție un factor de destabilizare, de distrugere, este acela care aruncă sămânța vrajbei în interiorul Republicii Moldova. Usatîi are acces în interiorul sistemului lui Plahotniuc încă nedemontat și Usatîi produce tot felul de înregistrări pe care le aruncă pe piață fără niciun scop clar, dar cu scopul de a face dezordine și de a învrăjbi unele grupări împotriva altor grupări. Este un factor periculos.”

Europa Liberă: Ion Ceban a declarat că actuala campanie electorală a fost dominată de lupte geopolitice și isterii naționaliste. Ce au în comun alegerile locale cu geopolitica?

Vladimir Socor: „În general, alegerile nu ar trebui să aibă mult în comun cu geopolitica, dar cu atât mai puțin ar trebui să aibă alegerile locale. Alegerile locale au menirea de a determina cine gospodărește mai bine localitatea respectivă; alegerile locale sunt, în primul rând, despre gospodăria locală, dar și despre personalități locale, personalități care sunt cunoscute la nivel local, au credibilitate la nivel local. E vorba despre gospodăria locală, nu despre geopolitică, dar în situații ca aceea a Republicii Moldova - de sărăcie disperată, de faptul că până de curând nu se vedea o luminiță la capătul tunelului - acum geopolitica e un subiect de a distrage atenția de la problemele reale. E ușor să discuți despre geopolitică, oricine se pricepe la geopolitică și, mai ales, sunt unii politicieni care se simt în postura de eroi, dacă ei discută despre națiune, despre limbă, despre orientarea externă. Te simți bine pentru unii politicieni.”

Europa Liberă: Dar știți că și majoritatea parlamentară care a format guvernarea e constituită din două entități. Se spune că una e cu viziuni pro-ruse și alta cu viziuni pro-occidentale. Ați putea să spuneți ce înseamnă în Moldova să fii politician pro-rus și politician pro-Vest?

Vladimir Socor: „Noțiunile de pro-rus, pro-occidental, rusofil versus proeuropean sunt utilizate în spațiul public fără încercarea de a le defini mai îndeaproape. Ele devin un fel de simplificări până la limita calitativă.”

Europa Liberă: Foarte pe scurt. Cum i-ați explica Dvs. omului simplu ce înseamnă politician pro-rus și politician pro-occidental?

Alegătorul obișnuit nu gândește în termeni strategici...

Vladimir Socor: „Sunt mulți factori care se ascund îndărătul acestor epitete superficiale, dar factorul cel mai important nu este cel politic, cu atât mai puțin cel strategic. Alegătorul obișnuit nu gândește în termeni strategici - este factorul cultural, este atașamentul față de sfera moștenită a culturii ruse, pe de o parte, și sfera încă neexplorată de cea mai mare parte a cetățenilor a culturii occidentale. Când vorbim despre cineva care are viziuni pro-ruse, e mai degrabă vorba despre o viziune ruso-centrică decât pro-rusă.”

Europa Liberă: Să exemplificăm. Igor Dodon are atașament față de Rusia?

Vladimir Socor: „Aș spune că are viziuni ruso-centrice, în sensul că apelează la un electorat care a moștenit din perioada sovietică viziunea ruso-centristă, iar dl Dodon capitalizează pe acest electorat, în sensul că dl Dodon, fiind izolat de Occident, a construit o relație unilaterală cu Rusia lui Putin. Dacă dl Dodon ar fi avut acest post în Moldova pe vremea lui Elțin, ar fi fost Elțin și dacă nu mai e Putin ar fi alt conducător al Rusiei. Dodon acum, slavă Domnului, are alternativă. Până acum n-a avut alternativă. Relația cu Rusia a fost singura alternativă a dlui Dodon. El era izolat de Occident, izolat de România, izolat de Ucraina.”

Europa Liberă: Acum a ieșit din izolare?

Vladimir Socor: „Acum iese din izolare și eu salut faptul că dânsul iese din izolare. Deci, având relația aceasta cu Putin, apoi este rolul Bisericii rusești, care în Republica Moldova continuă să fie un rol covârșitor, din păcate, deoarece nu există, cel puțin eu nu văd cerere de la rădăcini, de jos în sus pentru o schimbare a acestei situații de dominare categorică a Bisericii Ortodoxe Ruse. Și atunci, dl Dodon, ca orice politician în căutare de voturi, capitalizează pe această situație și aduce în Moldova, că există în Moldova cultul de moaște, sfinți, biserici, hramuri, care n-au absolut nimic de-a face cu Republica Moldova. Serghei Radonejski, Aleksandr Nevski și nu mai știu eu cine n-au nici cea mai mică legătură cu Republica Moldova, dar această situație reprezintă o bază politică pentru politicieni care, în lipsă de altceva, recurg la asta. Viziunea dlui Dodon, ca și a multor alegători ai socialiștilor, este în acest sens una ruso-centrică; nu aș spune că este pro-rusă, rusofilă, de dragoste față de Rusia, e ruso-centrică.”

Europa Liberă: Dar cum vă explicați că Vladimir Putin a acceptat atâtea vizite ale lui Igor Dodon în Federația Rusă?

Vladimir Socor: „Este în avantajul lui Putin, deoarece relația lui Putin cu alți lideri de stat din fosta Uniunea Sovietică este o relație foarte proastă, foarte tensionată. Dl Putin are legături foarte tensionate cu președintele Belarusului Lukașenka...”

Europa Liberă: Și cu cel ucrainean...

Dl Dodon e singurul lider din spațiul post-sovietic despre care dl Putin poate să spună că are o relație bună cu cineva...

Vladimir Socor: „Nu mai vorbim de situația cu Ucraina; Armenia a ieșit de sub controlul dlui Putin; Georgia e un caz aparte, dl Putin nu are nicio relație cu Ivanișvili, relațiile de la guvern la guvern între Georgia și Rusia sunt niște relații proaste. Dl Dodon e singurul lider din spațiul post-sovietic despre care dl Putin poate să spună că are o relație bună cu cineva; nuo mai are cu nimeni altcineva în afară de dl Dodon.”

Europa Liberă: De ce Moscova până acum a închis ușile pentru pro-occidentalii din Republica Moldova?

Vladimir Socor: „A fost principiul de care s-a ghidat Moscova în relațiile ei cu toate fostele state sovietice de a nu sprijini opoziția împotriva guvernării existente, chiar și pe vremea când dl Plahotniuc era stăpânul Republicii Moldova și Moscova avea relații tensionate cu dl Plahotniuc, nici atunci Moscova nu a avut nici cel mai mic contact cu Blocul ACUM.”