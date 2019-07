„În caloși să intri în Europa? Întâi încalță-te bine și te mai uită la alții cum se poartă”

Corupția în Republica Moldova este o boală care macină democrația și ține captivi oamenii în sărăcie. Statul nu va putea progresa la adevărata sa capacitate până ce nu va fi învins acest flagel. Numeroase instituții ale statului de drept trebuie să-și facă obligatoriu curățenie în ograda proprie. Cele aproape trei decenii de independență a țării reprezintă o perioadă de nesfârșite crize, de sărăcie aproape continuă și de sacrificii imense pentru împlinirea unor vise de o viață, precum traiul decent și prosperitatea. Cum s-a dezvoltat statul în cei 28 de ani de independență? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.

Ce au făcut cetățenii și mai ales politicienii în Republica Moldova în cei aproape 28 de ani de independență? Mai nimic. Ar fi greu dacă nu imposibil să se găsească un răspuns mai onest și corect la această întrebare, cred mulți din locuitorii cu care am discutat la Cahul. Localnicii de la sudul țării se întreabă de ce în acești ani au ales să fie mințiți, furați, prostiți și păcăliți.

– „În 28 de ani, nimic n-am văzut; am văzut o lipsă de viață, 30 de ani i-am pierdut.”

Europa Liberă: Dar nu vedeți și partea plină a paharului?

– „Cu paharul nu văd nimic, că așteptăm toamna să vedem...”

Europa Liberă: Dar la modul serios?

Dacă o să stăm cu producția iarăși așa, o să fie paharul deșert. Și o să fie 31 de ani de pierdere...

– „La modul serios, așteptăm toamna să vedem ce recolte, ce ne spune guvernul și ce contracte. Dacă o să stăm cu producția iarăși așa, o să fie paharul deșert. Și o să fie 31 de ani de pierdere.”

Europa Liberă: A cui e vina că în anii aceștia ați pierdut?

– „A celor de sus.”

Europa Liberă: Aleși de cei de jos.

– „Tineretul nu mai are ce face și pleacă din țară din cauza lor. Și cei de sus bat din palme. Dacă o să fie posturi de lucru și producția să se realizeze la țăran, cred că se întorc, dar altfel nu.”

Europa Liberă: Ce sfaturi aveți pentru cei care au ajuns în fruntea țării?

– „Să se uite la țărani, să vină în teritoriu să stea de vorbă.”

Europa Liberă: Și ce le-ați spune dacă ar veni la Dvs.?

– „Le-aș spune să comunicăm și să găsim limbaj comun. Noi lucrăm și să avem unde realiza producția. Și asta-i tot.”

Europa Liberă: Și pe ce drum merge Moldova?

– „La vremea actuală?”

Europa Liberă: Da.

– „Cred că pe calea cea dreaptă, dar eu știu... Înspre bine ca și când, arată că-i bine până când, se fac reforme ș.a.m.d.”

​Europa Liberă: Pentru Dvs. contează dacă se apropie mai mult de Est sau de Vest țara?

– „Nouă ne trebuie și Estul, și Vestul. Banii vin mai mult din Vest.”

– „De sărăcie degrabă Moldova nu scapă, mai degrabă o să scape de cetățenii din Republica Moldova.”

Europa Liberă: Cum scapă Moldova de corupție?

Așteptăm să se nască un geniu...

– „De corupție? Tragem nădejde că o să vină un Vlad Țepeș sau un Ștefan cel Mare, că la 100 de ani se spune că se naște un geniu. Așteptăm să se nască un geniu.”

Europa Liberă: Și cum vedeți Moldova peste 28 de ani?

– „Peste 28 de ani eu n-o să trăiesc și n-am cum s-o văd, dar începând din ‘86 cu perestroika, cu restructurarea și până în ziua de azi n-am văzut niciun bine. Am trăit numai cu nădejdea...”

Europa Liberă: E lungă calea tranziției?

– „E fără capăt în Moldova, nu are sfârșit...”

​Europa Liberă: Și vă las cu oftatul sau cu speranța, pesimist sau optimist?

– „Am fost optimist, dar am trecut în pesimist. I-am văzut pe toți, am ajuns până sus, am ajuns candidat în deputați, am văzut ce se face acolo, am văzut totul la nivel înalt.”

Europa Liberă: Dacă ați conduce Moldova, de unde ați începe?

– „Aș începe de la sine, aș renunța la toți bodyguarzii ăștia și m-aș întâlni cu oamenii și cea mai bună cale ar fi să mă deghizez într-un om de rând, într-un moșneag, și să umblu prin piață să-i întreb, eu să strâng informația singur.”

Europa Liberă: În 28 de ani de independență, ce a fost bine și ce a fost mai puțin bine în țară?

Așa suntem noi, moldovenii, nu știm să cerem libertatea, nu știm să ne cerem drepturile...

– „Dar ce, am simțit în independență? N-am simțit nimic, numai asupriți am fost. Așa suntem noi, moldovenii, nu știm să cerem libertatea, nu știm să ne cerem drepturile. Dacă ne-a spus cineva ceva, ni-i frică, înseamnă că stăm cu frica în sân și nu mai ieșim, nu mai cerem nimic.”

Europa Liberă: Care din evenimente le-ați reținut în acești 28 de ani?

– „Protestele din aprilie 2009 au fost dirijate de cineva și au suferit oamenii nevinovați; furtul miliardului e pe spatele nostru. Cine trăiește, trăiește, dar noi plătim impozite și se măresc, și se măresc impozitele și chiar dacă suntem niște antreprenori, nu putem să activăm liber, de atâta că acum o comisie vine și ne controlează, apoi altă comisie ne controlează. Și să fii cinstit nu poți, de atâta că el vine și-ți cere la mână. Cum poți să fii tu cinstit, dacă trebuie să-i dai lui?”

Europa Liberă: Cum se schimbă lucrurile?

– „Păi, încă n-am simțit. O să vedem, o să vedem...”

Europa Liberă: Ce ați reținut în acești 28 de ani că a fost bine și ce n-a fost prea bine?

– „S-a vândut țara și a fost jefuit poporul, așa aș zice. Și e bine că copiii cresc, au ajuns ca niște copii de incubator – toți se duc prin Germania, Italia etc. și uită de patriotism, de baștină.”

​Europa Liberă: Și o Moldovă depopulată ce viitor are?

– „O să fim o țară care dispare.”

– „Pământul nu piere, moldovenii au să piară...”

Europa Liberă: Viitorul de cine depinde?

– „De popor depinde viitorul, de popor depinde. De popor și de conducere, dacă conducerea o să fie la nivel...”

– „Nu de popor depinde, de conducerea țării, da, de corectitudinea guvernanților. Trebuie să scăpăm de bandiții care au fost la putere.”

Europa Liberă: Eu sunt Valentina Ursu, de la Radio Europa Liberă. Am ajuns cu microfonul aici și întrebăm cetățenii din Cahul: ce a fost bine și ce a fost rău în 28 de ani de independență?

– „Ce a fost bine și ce a fost rău? N-a fost nimic bun până acum.”

Europa Liberă: De ce nu vedeți și partea plină a paharului?

– „Ce pot să vă spun? S-au îmbogățit toți bandiții care au fost la putere. Suntem nevoiți să ne ducem în alte țări și să muncim și rămân satele pustii. Chiar la mine în sat m-am uitat – peste două case, în una trăiește cineva, în două nu; în una trăiește, în două nu. Și în fiecare zi copiii se duc. Și mai ales până acum cum a fost era o bătaie de joc. Atât de mult s-a furat în țara asta, că nici nu ne închipuiam că țara asta atâția bani a avut și trebuiau să se gândească și la poporul acesta. Noi avem o pensie de 1.100 de lei și lucrăm, peste 30 de ani, iaca, am lucrat, îi bătaie de joc.”

​Europa Liberă: Dar acum cine e la putere?

– „Acum e Maia Sandu cu Andrei Năstase, cu Dodon-președintele...”

Europa Liberă: Sunt compatibili acești actori politici?

– „Nu chiar compatibili, dar primul pas pe care l-au făcut de-acum e lăudabil – vor să fie Procuratura independentă, să nu depindă de politică. Ideile sunt bune. Eu îi susțin și sper că o să putem întoarce lumea în țară. Am foarte mare încredere și respect față de așa oameni puternici cum e Maia Sandu - prim-ministrul care e acum. Vă spun sincer, mă doare inima, stau și urmăresc zilnic. Noi am fost la alegeri și n-am putut să votăm la Londra, că nu ne-au ajuns buletine. Dar asta se trage de la Voronin că diaspora nu trebuie să voteze. Ce cuvinte... Toți bandiții au plecat de la dânsul. În primul rând, el îi primul hoț și după dânsul au plecat și ceilalți.”

Europa Liberă: Dar alegătorii îi așteaptă pe deputații Plahotniuc și Șor să revină în legislativ?

De unde mai recuperăm miliardul, cel care l-au furat și l-au pus pe seama oamenilor?

– „Mulți sunt bucuroși că s-au dus. Să se ducă și să vină când îi voi ruga să vină înapoi! Dar oamenii aceștia înainte de a fugi... De ce Procuratura le-a dat voie să fugă? Ei au vândut tot ce au avut, toate averile le-au vândut. Păi, cum așa? De unde mai recuperăm miliardul, cel care l-au furat și l-au pus pe seama oamenilor?”

– „Andrei Năstase, Maia Sandu și Igor Dodon, dacă au să poată să lucreze mai departe așa, să țină patru ani de zile și să dărâme toată guvernarea asta care și-a bătut joc de oameni. Cum nu i-i rușine lui Tauber aceea de la Jora de Mijloc să spună că ea vrea să intre în Comisia pentru drepturile omului? Ce drept să facă, până acum de ce n-a făcut dreptate? De ce a furat? Și au amenințat Moldova, copiii noștri au plecat din țară, nimic bun n-au făcut. Și ea acum o să facă dreptate?! Ce dreptate o să facă? Sau dl Candu, că acela a furat, Plahotniuc, dar el a luat casele lui Plahotniuc și le-a cumpărat. De unde așa bani a avut el, că el a lucrat la stat? Nu li-i rușine? Jos așa oameni, jos! La gunoi!

Partidul Democrat nu a avut nicio valoare. Dl Diacov, președinte de onoare? De dârvală, dar nu de onoare, că a dus partidul acesta la așa mârșăvenie. El are, ca și mine, vreo 60, aproape 70 de ani. Ce minte, el n-o văzut ce fac aceștia? Atâția ani și-au bătut joc de Moldova, la toți parlamentarii le era frică de un nenorocit. De Plahotniuc! Cum așa să le fie frică, dacă el în țară nu era nimic, nu avea nicio funcție? La toți le era frică pentru că voiau parale. Dar noi nu vrem? Vasăzică, eu am 67 de ani și trebuie să stau și să vând ca să fac o copeică și să pot să mă întrețin, dar ei vor numai din furat? Rușine nu aveau deloc! Trebuia să vină americanii ca să-i dea jos, ca să lepede conducerea și să fugă. Nu trebuiau să fugă, trebuia dintr-odată la închisoare să-i ducă și pe Plahotniuc, și pe Candu, și pe Filip, și pe toți. Lui Filip nu i-a fost rușine să spună că „90% sunt oameni onești”? De unde oameni onești? Toți au furat! Mafioți!”

Europa Liberă: Din raportul Kroll, care figurează în raportul Kroll?

– „Da, în raportul Kroll, da. Și au distrus toată țara asta.”

Europa Liberă: Și viitorul Moldovei cum ați vrea să fie?

– „Viitorul Moldovei îl văd în Europa și cu Rusia, fiindcă eu am fecior în Rusia și am și frate. Să colaboreze și cu rușii, și cu Europa, cu toți, dar să ne vină copiii și să stăm aici, că suntem bătrâni de-acum, noi nu mai putem. Au rămas în țară numai bătrânii, dar tineretul totu-i plecat. Cine o să ne mai plătească pensia? Hai un an, poate doi, dar pensii mai departe de unde au să plătească? Și să întoarcă tot ce au furat, tot! Și să-i lase în maikă (maiou) și în chiloți și să facă avere cum au făcut părinții noștri casă din boț. Uite aceea-i avere, dar nu asta care ei au furat și au amăgit lumea și ne-au dat câte 600 de lei. Acele 600 de lei sunt tot ale noastre și trebuia de mult să am 3.000 de lei, dar nu 1.500.”

– „Мы очень рады, что поменялась власть. Майя Санду и Андрей Нэстасе - я верю в них.” („Noi suntem foarte bucuroși că s-a schimbat puterea. Am încredere în Maia Sandu și Andrei Năstase.”)

Europa Liberă: А что Вы ждёте сейчас? Какие ожидания? (Dar ce credeți că va urma acum? Care sunt așteptările Dvs.?)

– „Лично, что я жду? Пусть всех бандитов пересадят и деньги вернут, и пенсионерам пенсии пусть дадут, и в больницах порядок наведут, чтобы не было то, что сейчас творится – всё платное, потому что нету денег, столько платить за лечение. И пусть работают хорошо на благо народа, а не как те бандиты только для себя, puneau banii toți în buzunar.”

(„Personal, ce aștept? Să fie băgați la pușcărie toți bandiții și să întoarcă banii, ca pensionarii să primească o pensie normală, iar în spitale să se facă ordine, astfel încât să nu se întâmple ceea ce se întâmpla până acum - totul era plătit, pentru că oamenii nu au atât de mulți bani, să plătească pentru tratament. Și să le lucreze pentru binele întregului popor, nu ca acei tâlhari care aveau grijă doar de bunăstarea lor...”)

​Europa Liberă: Pe ce drum trebuie să meargă țara?

– „Țara? Европейским наклоном и дружить и с Россией, и со всеми дружить хорошо. Додон пусть работает с Россией, Майя Санду с Европой и пусть сделают этот народ немножко счастливей и свободней, чтобы люди наши, старики вздохнули, и вся наша молодёжь приехала домой. И наши внуки, чтобы с нами были, не чтоб мы жили без них, потому что на старости хочется возле себя кого-то иметь.”

(„Pe calea europeană, dar să fim prieteni și cu Rusia, și cu toată lumea să trăim bine. Lăsați-l pe Dodon să lucreze cu Rusia, Maia Sandu cu Europa și las’ să facă această națiune măcar un pic mai fericită și mai liberă, astfel încât oamenii noștri, bătrânii să poată răsufla mai liber, iar tinerii noștri să revină acasă. Și nepoții noștri să revină alături de noi, fiindcă ni-i greu fără ei, pentru că la bătrânețe îți dorești să ai pe cineva lângă tine.”

Europa Liberă: În 28 de ani de independență, ce a fost bine și ce a fost rău în Republica Moldova?

– „În primul rând, am căpătat libertate, am putut să ne realizăm multe visuri, pentru că atunci când era Uniunea Sovietică nu aveai dreptul să te duci nicăieri, peste tot erau puse bariere.”

Europa Liberă: Ce sfaturi, ce sugestii ați avea pentru cei care conduc țara?

... legea să fie lege pentru toți, să nu fie prinși peștișorii cei mititei, dar rechinii cei mari ...

– „Pentru cei care conduc țara? Să nu fure, s-o termine cu furatul și să se întoarcă cu fața la oameni, să vină la țară, să vadă omul de la țară cum lucrează și cum trăiește el, săracul. Vrem o conducere înțeleaptă și să aplece urechea și la poporul de jos și legea să fie lege pentru toți, să nu fie prinși peștișorii cei mititei, dar să fie rechinii cei mari, din cap. În primul rând, trebuie Dodon să se ducă la pușcărie, că el face toată zarva împreună cu Kozak. Cine-i Kozak?”

Europa Liberă: Este reprezentantul președintelui Putin, responsabil pentru relațiile comercial-economice cu Republica Moldova.

– „Și ce are?... Da, sigur că. Câtă producție a fost fărâmată în Rusia de-a Moldovei, a? Le-au fărâmat cu tractorul, înțelegeți? Ș-apoi mai zic că noi să-i iubim pe ruși? Să-i iubească mama Anica! De ce rușii până acum nu știu limba moldovenească sau limba română? De ce ei așa se opun limbii române, a? De atâta pentru că românii sunt oameni mai onești ca rușii. Înțelegeți? Românii sunt oameni curați... Uite, unde te duci – numai muzică rusească, unde te duci – numai limba rusă. Când aud că vorbești moldovenește, se întorc cu spatele. Nu li-i rușine obrazului. Mizerii. Eu când am învățat de contabilă la Bender, în limba moldovenească...”

Europa Liberă: Dar ia uitați-vă de 28 de ani nu poate fi rezolvată problema transnistreană. De ce?

– „De atâta că nu vor rușii, că și așa suntem asupriți și încă ne mai asupresc. Înțelegeți?”

Europa Liberă: Dar rușii de ce nu își retrag armata din stânga Nistrului?

– „De ce nu și-o retrag? De atâta că sug din Moldova tot bunul.”

​Europa Liberă: Are viitor Moldova?

– „Are viitor, numai trebuie să fie în capul țării niște oameni onești, niște oameni cumsecade. Noi avem foarte capabili tineri în Republica Moldova și îmi pare rău că nu-și dau seama cei de la conducere că așa nu se poate, nu se mai poate.”

Europa Liberă: Dar azi cine sunt la conducere?

– „Asta... Zinaida Greceanîi, aceea care împreună cu bărbatu-său au furat miliardul. Nu i-i rușine ei să stea acolo, a? Sau Dodon? Iacă-tă! Dvs. vă dați seama cine-i dl Dodon? Și, Doamne, iartă-mă, moldovenii noștri îi votează.”

Europa Liberă: Moldovenii deseori spun că își caută dușmanii. Unii spun că acești inamici ar fi pe interior, alții spun că sunt pe exterior. Dvs. unde credeți că sunt mai mulți dușmani?

– „Eu n-am căutat dușmanii, eu i-am iertat și când m-am întâlnit cu un dușman, i-am zâmbit. Peștele se strică de la cap și se curăță de la coadă...”

​Europa Liberă: Ce a fost bine și ce a fost rău în 28 de ani de independență a țării?

– „N-a fost nici bine, nici rău. Așa știi, jumătate la jumătate; prețurile mari, salariul mic. Așa-i corupția, ce să facem? Așa-i viața, după cum și-o face omul, știi?”

Europa Liberă: Dvs. îi criticați pe cei care s-au perindat la putere, dar ei au fost aleși cu votul Dvs.

– „Cu votul meu eu l-am ales pe cel care am vrut eu.”

Europa Liberă: Ați călcat vreodată pe greblă dând votul pentru cel care n-a meritat?

– „Poate am și tras nădejde, acum îs mai multe minciuni decât adevărul, spre bine nu se vede nimic. Ce se vede înspre bine? Ian arătați Dvs.”

Europa Liberă: Dar cum puneți Dvs. umărul ca să se schimbe în bine situația?

– „Ce să-l pun? Acei de la parlament, de sus, nu pot să pună umăr de la umăr, dar noi, țăranii, ce putem să punem? Noi punem umăr la umăr la vie, pe câmpuri, ca să-i hrănim pe cei de sus. La sapă să vină și ei să vadă cum se trage sapa pe deal, pe căldură, fără apă, fără nimic, dar nu să stea în Parlament și să arate cu două degete că „noi facem, noi răzbatem pentru Moldova”. Ce arată ei, că la-la-la și gata? Tragem nădejde, cum s-ar spune. Vorba moldoveanului: „Prostul trage nădejde, dar hâtrul se bucură că știe că de la proști o să aibă ceva venit”.”

Europa Liberă: Pentru Dvs. contează pe ce drum merge Moldova – se apropie mai mult de Vest sau de Est?

– „Mai mult în pământ o bagă, decât să iasă la Est, la Vest. Aceștia au îngropat Moldova, în mlaștină șede. Mai întâi uită-te, în caloși tu nu intri în Europa. În caloși să intri în Europa? Întâi încalță-te bine și te mai uită la alții cum se poartă ca să intri în partea ceea. Dar eu să intru la graniță cu Europa au să-mi zică: „De unde ești tu, măi ciobanule? De unde ai venit”?”

​Europa Liberă: Ce a fost bine și ce a fost rău în acești 28 de ani de independență?

– „Bine în ultimul timp nu a fost nimic, cu speranța trăiam, că o să fie un trai mai bun, dar din ce în ce pașii mergeau înspre rău.”

Europa Liberă: Și cum vă explicați?

– „Guvernarea... Foarte mult s-a furat, n-au fost sinceri față de popor, ne-am dezamăgit în toate. Avem speranță că poate guvernul actual va lua o decizie mai bună și nu numai să-i dea jos de la putere, dar să-i pedepsească așa cum merită, pentru că atâția ani au furat, atâția ani au încălcat legislația și acum pur și simplu să plece de la putere, pur și simplu să plece de la serviciul lor așa, liber...”

Europa Liberă: Cine să plece?

– „Și procurorii, și judecătorii, și din poliție, și cei care făceau parte din partidele astea și se gândeau numai pentru buzunarul lor, dar pentru popor absolut nimic.”

Europa Liberă: Și Moldova acum de la cine ar aștepta mai mult ajutor?

– „Să vă spun sincer, cu pomeni nu-i normal, trebuie singuri să dezvoltăm țara noastră și trebuie să ne schimbăm mentalitatea, să nu ne mai gândim cum să furăm, cum să amăgim, dar să fim mai sinceri...

​Europa Liberă: Dar societatea e dezbinată și această scindare se observă pe parcursul întregii existențe a tânărului stat Republica Moldova. Ce idee ar putea să consolideze o societate atât de dezbinată?

– „În primul rând, de corupție trebuie să scăpăm și eu cred că la orice instituție de stat trebuie oameni competenți.”

Europa Liberă: De ce iubiți Republica Moldova?

– „Aici m-am născut, aici am crescut; am fost și noi peste hotare, dar ne-am întors. Aici e casa mea și eu sunt mai mult decât convinsă că și copiii mei se vor întoarce. În fiecare zi îmi spun: „Mamă, noi revenim” și eu tare mă bucur cu asta, că o să fie un viitor și la noi în țară, ca și copiii noștri să poată să lucreze și să fie liniștiți, nepoții noștri să vorbească limba noastră și să fie fericiți alături de bunei.”

* * *

Cum au fost cei 28 de ani de independență ai Republicii Moldova? – au răspuns la această întrebare oamenii cu care am discutat ocazional la Cahul. În anii ani de independență, instituțiile fundamentale ale statului au fost slabe și excesiv politizate. Modele au devenit politicienii compromiși, cât despre mentalități - ele sunt la fel de viciate – sugerează actorul Boris Cremene, care se află mai mult peste hotare, acolo unde activează de zeci de ani, dar care urmărește cu interes situația de acasă. Revenit la Chișinău, am discutat cu actorul Boris Cremene despre speranțe, așteptări și schimbări.

Boris Cremene: „Mă bucur să vin acasă, să respir aerul acesta care e un pic altfel. Și asta bucură. Pentru mine, de la independență încoace acesta-i primul respiro de aer fresh, curat, adevărat, sincer, cald. Până acum au dat-o în bară mereu, 30 de ani au trecut ca o viață de om. Nu m-am ales cu nimic eu, personal, decât cu călătoriile mele. Cred că eveniment important pentru mine, ca cetățean, a fost Sărbătoarea Limbii Române. Spre regret, o avem, n-o vorbim...”

​Europa Liberă: De-a lungul anilor de independență, mai mulți politicieni au avut acces la putere. Despre influența lor s-a discutat în anumite perioade. Să le luăm pe rând. Mircea Snegur – în primii ani de independență și până în 1996, el a fost primul președinte, a fost politicianul care a dus țara în CSI și a ținut piept războiului moldo-rus de la Nistru. Țara era condusă atunci în mare parte prin decretele șefului statului. Dvs. cum vi s-a întipărit în minte perioada când Snegur a deținut mandatul de președinte?

Boris Cremene: „Mircea Snegur pentru mine a fost un președinte național, dar puțin forțat, cu multe reziduuri sovietice în el, cu multe fobii și frici, pentru că de dânsul a depins, de fapt, rezultatul războiului din Transnistria. Cel puțin, ne-am fi reîntregit țara cu Tighina, am fi pus hotarul pe Nistru. Eu nu sunt istoric, dar am impresia că partea cealaltă de pământ niciodată nu ne-a aparținut. Cum e o mixtură între țări, așa este – ruși, ucraineni, moldoveni, acolo trăiesc de toți și de toate.

Am impresia că partea cealaltă de pământ niciodată nu ne-a aparținut...

Mulți armeni locuiesc în Grigoriopol, de exemplu, dar cred că ar fi fost o victorie și ne-ar fi ridicat coșul pieptului sus, dacă războiul se încheia cu hotarul pe Nistru, dacă acel pilot dădea atunci bombele acelea pe pod și se termina acolo, cu hotarul pe Nistru.”

Europa Liberă: A urmat Petru Lucinschi, despre care se spune că a fost unul din ultimii conducători de pe timpul Uniunii Sovietice, iar când a revenit în țară a fost inițial șef al Legislativului, apoi președinte de țară până în 2001. În toată această perioadă, el a fost cel care a influențat decisiv procesele politice și nu numai. Cum rămâne el în istorie?

Boris Cremene: „Sunt toți din Florești, de la mine din raion, vasăzică sunt născut în județul președinților. Lucrurile se divizează clar – odată cu apariția lui Petru Lucinschi, a apărut racketul în Republica Moldova, au apărut structurile parastatale. Cineva îmi povestea că, la prima oră, lunea se făcea adunare cu capii hoților și după aia cu miniștrii. Aici s-au pus schemele de furt, de groază. Și apoi au urmat profitorii sistemului.”

Europa Liberă: Am ajuns la cel de-al treilea președinte – Vladimir Voronin. Se consideră că el a fost un influent politician în perioada anilor 2001-2009, a deținut două mandate, când la putere a fost Partidul Comuniștilor, al cărui lider continuă să rămână și la ai săi 78 de ani.

Boris Cremene: „Ce a făcut Voronin? Voronin a vrut să devină el Dumnezeul...”

​Europa Liberă: Opt ani a fost la cârma țării.

Boris Cremene: „Ce au făcut? Pentru că ei s-au trezit cu 70 și ceva de mandate. Ăștia delirau. Voronin, fiind cu minte de miliționer, a decapitat clanurile banditești și a pus el mâna pe putere, dar asta nu înseamnă că puterea a trecut de partea statului. Nu! A trecut de partea conducerii și în felul acesta mulgea țara opt ani.”

Europa Liberă: Unii spun să a avut suficient curaj atunci când a respins „planul Kozak”, care prevedea federalizarea Republicii Moldova.

Boris Cremene: „E normal ca un președinte să-și protejeze independența, mi se pare firesc.”

Europa Liberă: Dar în istoria tânărului stat Republica Moldova, Vladimir Voronin a reușit să obțină al doilea mandat cu sprijinul, inclusiv, al forțelor pro-unioniste, care se considerau atunci PPCD-ul...

Boris Cremene: „Da, atunci când s-a votat în parlament. 4 aprilie, renumitul 4 aprilie, da. Eu am urmărit – nu știu, din fericire sau din păcate – toată povestea asta din afară.”

Europa Liberă: Președintele Voronin a avut susținerea lui Traian Băsescu, a avut susținerea lui Mihail Saakașvili…

Boris Cremene: „Da, cred că a fost cel mai unionist pe un segment; da, a avut pe un segment cea mai unionistă poziție și proeuropeană. Nu știu ce s-a întâmplat după aia cu dumnealui. Oricum, eu sunt artist și recepționez omul ca intelectual. Pentru mine, Voronin n-a fost un intelectual; pentru mine, Voronin a fost un dezastru cultural, de exemplu. Nu l-am acceptat niciodată.”

Europa Liberă: După președinția comunistă în frunte cu Vladimir Voronin, au urmat câteva interimate pe care le-au deținut Mihai Ghimpu, Marian Lupu…

Boris Cremene: „Da, da, am fost martori și la acestea. Interimatul lui Mihai Ghimpu a fost ridicol total, deși a pus o piatră...”

​Europa Liberă: Piatra în memoria celor deportați.

Boris Cremene: „...În memoria celor deportați, dar un președinte nu trebuie să se ocupe de așa ceva. Avem Ministerul Culturii, avem instituții de stat.”

Europa Liberă: Mihai Ghimpu zice că el e cel care s-a opus cel mai mult ambițiilor rusești de a-și menține zona de influență în Republica Moldova.

Istoria n-o să tăgăduiască foarte mult asemenea legende, istoria o să ni le aducă pe tavă...

​Boris Cremene: „N-a avut nicio forță. Eu am auzit alte... După întâlnirea cu Narîșkin, Mihai Ghimpu s-a schimbat totalmente. Ce o fi vorbit ei acolo, nu știu, dar cred că s-a vorbit ceva foarte serios, pentru că Mihai Ghimpu s-a potolit cumplit după întâlnirea cu Narîșkin. Urmează să vedem, pentru că istoria n-o să tăgăduiască foarte mult asemenea legende, istoria o să ni le aducă pe tavă.”

Europa Liberă: Cel de-al patrulea președinte – Nicolae Timofti. El a fost ales de deputații din Parlament în martie 2012. Pentru el și-au dat votul socialiștii Dodon, Greceanîi, Abramciuc de pe atunci... Tot de la Florești e și dl Timofti.

Boris Cremene: „De la mine din sat. Nicolae Timofti s-a născut cu trei case mai sus de mine. Nicolae Timofti a fost pentru mine cel mai inexistent președinte. Eu aș face un film despre destinul lui ca președinte, fiindcă l-au ales într-un beci, la o beție. L-au trezit noaptea din somn, l-au dus în beci și i-au zis: „Du-te, îmbracă-te, fă baie, că mâine devii președinte!”. Și mult timp dânsul nu s-a putut acomoda cu paza, cu Condrița, așa a și zis: „Duceți-mă înapoi în apartamentul acela de la Râșcani, că eu nu pot sta aici”. Știți, poporul dă o poreclă adecvată. Deci, porecla lui a fost „rața mută”. El a fost omul care a tăcut, a fost omul convenabil și cred că de asta a și fost pus la Președinție, ca să tacă. Clica care a venit la guvernare a venit pe mandatul lui Timofti și el a fost șantajabil cu băieții lui, cu fiii lui. Aici s-a lucrat foarte pervers. Odiosul a lucrat foarte pervers în raport cu toți.”

Europa Liberă: Ceea ce s-a reținut - în ultima zi de mandat, Nicolae Timofti regreta declarațiile la adresa lui Vlad Plahotniuc și chiar i-a părut rău că nu l-a nominalizat la funcția de prim-ministru. Unii spun că a avut curaj, pentru că nu l-a nominalizat pe Vlad Plahotniuc.

Boris Cremene: „Da, dar a fost alt spectacol cu Păduraru mai târziu, și mai murdar. Adică, Plahotniuc are un mare tupeu, Plahotniuc nu înțelege că nu are carismă, nu-i iubit de oameni; are un look odios și atunci, noi fiind o țară creștină, totdeauna lumea îl aseamănă cu Mamona și niciodată nu va ridica mâna pentru el, dar cred că n-a înțeles niciodată lucrul acesta și degeaba a ținut o droaie de consilieri și creatori de imagine, pentru că omul nu dă bine decât în schemele frauduloase. Atât! Acolo se pricepe.”

​Europa Liberă: Dar pentru Dvs. este clar cum a dispărut miliardul?

Boris Cremene: „Eu nu sunt nici finanțist, dar mie mi se pare că schema a fost foarte simplă. Foarte.”

Europa Liberă: Cine a fost arhitectul, cine a fost regizorul?

Boris Cremene: „Eu cred că arhitecții au fost oamenii lui Șor și acest personaj enigmatic, Iaralov. Cine este domnul acesta, că nimeni nu știe cine-i el? Acesta, dl președinte dădea bâlbe, vorbea rusește la întâlnirea cu Plahotniuc, ca să înțeleagă și dl X. Cine o fi acesta, că nu înțeleg? Apar tipi din ăștia, autori de scheme, ăștia au fost pe lângă curte totdeauna, dar eu cred că chestia cu miliardul s-a început mult mai devreme, profitori au fost mulți.

Banca de Economii cum a fost privatizată? Nimeni nu știe. În general, unde ne sunt bunurile patrimoniale? Unde mai sunt ele? Nimeni nu mai știe. Cunosc oameni care dețin edificii întregi. Este privatizată o clădire cu cinci etaje și are 200 de mii de euro din chirie pe lună. Cineva, nu dau numele. Atunci a fost sloboda, fiecare pe ce a pus mâna, a tras la el și așa a și rămas.”

Europa Liberă: Am scăpat dosarul 7 aprilie 2009.

Boris Cremene: „7 aprilie? E un miracol 7 aprilie! Cine a organizat? Cum s-a făcut? A fost o răsturnare de capi, interlopi? După mine, mai degrabă asta a fost. Deci, Plahotniuc l-a răsturnat pe Voronin, pe tataia. Cred că asta s-a întâmplat, pentru că s-a lucrat extraordinar. Eu cred că de atunci Plahotniuc a fost în grație în serviciile secrete române, pentru că s-a arborat drapelul României. Deci, aceasta iarăși a fost un simbol, un lucru clar? Noi nu știm nimic. Dle, atâta timp noi n-avem niciun dosar pe nimic – nici pe furtul miliardului, nici pe 7 aprilie. Nimic, niciun dosar!”

​Europa Liberă: După decizia Curții Constituționale, în 2016 șeful statului a fost ales cu votul cetățenilor. Au fost două candidaturi – Maia Sandu și Igor Dodon. A câștigat Igor Dodon, peste un an se încheie și mandatul lui. Cum intră el în istorie?

Boris Cremene: „În istorie, Igor Dodon va intra mult mai curat. Sunt momente în istorie când compromisul este unica soluție. Deci, ca să scăpăm de acest regim odios a trebuit să se întâmple un miracol. Ei, acest miracol s-a întâmplat cu ajutorul lui Dodon. Și atunci, Dodon cred că o să-și aibă un locșor în istoria lui aparte, nu pe multe pagini, dar cred că o să-și aibă o istorie a lui.”

Ca să scăpăm de acest regim odios a trebuit să se întâmple un miracol...

​Europa Liberă: Democrații v-ar reproșa și ar spune că, după înțelegerea care e și video între Plahotniuc și Dodon, Plahotniuc ar fi fost eroul și Dodon – trădătorul.

Boris Cremene: „Știți, video-ul acela e filmat nu știu cum stângaci, că n-a fost filmat normal, nu-mi dă foarte mare curaj să zic că așa a fost, pentru că a fost rupt din context, tăiat, montat, nu cred, nu cred. Pe urmă, chestia cu federalizarea s-a explicat o dată. Noi nu avem cum să facem federalizare, și pentru ruși statutul Transnistriei e bine așa în negru să rămână în continuare. Dacă ar fi federalizare, atunci ar fi legal totul acolo. Nu cred, nu! Eu cred că, de fapt, Plahotniuc i-a dat în gât pe trei factori importanți – factorul rus, european și american. Și atunci, toți s-au pus să-l dea jos. Are dosar penal în Elveția, ușor-ușor funia se strânge. Unde să fugi? În lumea internetului, nu ai unde fugi nicăieri.”

Europa Liberă: Îl întreb pe actorul Boris Cremene, ce părere are d-lui despre rolul elitelor intelectuale în acești 28 de ani de independență?

Boris Cremene: „Cum a zis Eliade: „De ce sunt lași intelectualii?”. Nu, din păcate, n-am avut o clasă intelectuală cu discernământ, adevărată, a fost mereu schimbătoare, s-au dat pe lângă putere, au fost vânători de titluri și am apucat începutul anilor ‘90, s-a profilat parcă Uniunea Scriitorilor, niște teatre, dar pe urmă ele au dispărut în neant. Trec pe lângă Uniunea Scriitorilor și mă gândesc: Ce mai este aici? Nu cred că mai sunt...”

Europa Liberă: De ce intelectualii s-au contopit cu politicienii?

Boris Cremene: „Eu cred că asta a venit din orgoliu, din vanitate, din dorința de a dăinui, de a fi primul, de a fi celebru. Undeva este scris că zice Coranul: „Omoară dușmanii invizibili: egoismul, lașitatea, minciuna, ca să vezi dușmanii adevărați”. Cred că asta s-a întâmplat – pe intelectuali i-au biruit dușmanii invizibili.”

Niciodată n-am crezut în statul Republica Moldova, el nu a existat și nici nu va exista niciodată. Noi nu avem tradiții de stat.

​Europa Liberă: Moldova de peste 28 de ani cum ar putea să arate?

Boris Cremene: „Pentru mine, în Moldova, începând cu Timofti, s-a creat un mediu românesc, să zicem așa. Moldova a devenit mult mai unionistă în gândire. Trebuiau unificate ministerele Culturii, Științei, Medicina; toate ministerele cu profil uman trebuiau reunificate cu ale României. Niciodată n-am crezut în statul Republica Moldova, el nu a existat și nici nu va exista niciodată. Noi nu avem tradiții de stat.”

Europa Liberă: Dar când mergi în atâtea metropole, spui că ești de la Chișinău, capitala Republicii Moldova?

Boris Cremene: „Da, dar cu o agendă de trei pagini, explicând ce este asta. Moldova și-a dus faima prin cetățeni simpli, vinurile abia acum au apărut. Este un mare erou în Lisabona – se numește Simion Croitoru –, care a ajuns să comercializeze vinul moldovenesc la rang portughez. Păi trebuie să fii nebun ca să vinzi nisip în Sahara!”

Europa Liberă: Deși țara este vestită prin vinurile foarte bune pe care le produce?

Boris Cremene: „Da! A ajuns să fie coadă la degustările făcute cu participarea lui.”

Europa Liberă: Și ziceam, peste 28 de ani cum se vede Moldova?

Boris Cremene: „Când vin aici, e foarte cald, e foarte bine. Mă duc acasă și mă întâlnesc cu prietenii de la depărtare, din afară, de sus sau nu știu...”

Europa Liberă: Peste 28 de ani vom fi în ce an? Acum e anul 2019, peste 28 va fi anul 2047.

Boris Cremene: „...S-ar putea să fie depopulată total, lumea pleacă pe capete. Și discuția: „Unde pleci? Mă ajuți? Știi ceva de muncă?” e foarte frecventă. Practic, este un refren – unde mă întorc, cu cine mă întâlnesc - „Ce faci? Unde ești? Ai un loc? Poți să mă ajuți să vin și eu?”...”

Europa Liberă: Dar nu se contrazice Boris Cremene? A spus că a venit acasă și a tras o gură de aer proaspăt…

Schimbarea nu se întâmplă la nivelul capilor. Schimbarea trebuie făcută la nivelul solului, de acolo, de la învățătorul din școala primară...

​Boris Cremene: „Da... Pentru că este iluzorie această schimbare, după mine, pentru că schimbarea nu se întâmplă la nivelul capilor. Schimbarea trebuie făcută la nivelul solului, de acolo, de la învățătorul din școala primară, de acolo trebuie să facem schimbarea. Dacă nu facem acolo schimbarea, da, o să aplaudăm, o să ne bucurăm puțin... Pe urmă vine alt guvern, vin alegerile și lumea pleacă cu orezul acasă, mulțumită și... Dar, vă spun, satele au intrat într-un delir total, într-o groapă demoralizatoare.”

Europa Liberă: Ce poate face Maia Sandu în fruntea executivului?

Boris Cremene: „Maia Sandu trebuie să pună mare accent pe educație, trebuie să încurajeze profesorii de la școli, medicii, deci oamenii care formează alți oameni. Aceștia trebuie să fie preoții, nu preoții din biserici, pentru că avem preoți care trebuie să slujească.”

Europa Liberă: Dar și Biserica a jucat un rol în acești 28 de ani de independență?

Boris Cremene: „Negativ total, pentru că Biserica și-a pierdut credibilitatea. Vreți să spuneți că Marchel acesta de la Bălți e preot? Acesta numai în închisoare trebuie să slujească, acesta nu-i preot. Biserica-i plină de ură, de agresiune. Biserica nu se comportă așa. Ce înseamnă să fii creștin? Să urmezi drumul lui Hristos? Care preot urmează drumul lui Hristos, umblă desculț, pe jos? Sunt toți în mașini de lux, cu burțile cât turla bisericii. Biserica a devenit o instituție, un SRL care prestează servicii de înmormântare și cununii. Atât!”

​Europa Liberă: Și dacă șefa executivului, Maia Sandu, va pune accent pe educație, cultura se va regăsi printre priorități, lucrurile se vor schimba?

Boris Cremene: „Da!”

Europa Liberă: În cât timp?

Boris Cremene: „Noi avem o problemă în modul de a gândi. Trebuie schimbat modul de a gândi, pentru că totul e aici, înăuntru.”

Europa Liberă: Problema e cum schimbi acest mod de a gândi.

Boris Cremene: „Prin programe, că sunt foarte multe programe. Trebuie reformată școala, reformate instituțiile de spectacol, culturale... Noi avem un balast sovietic enorm, enorm în cultură, cel puțin în domeniul meu.”

Europa Liberă: Alții observă că moldovenii sunt foarte plângăreți, mai mult cu oftatul.

Boris Cremene: „Avem așa... un hobby, da.”

Europa Liberă: Dar de ce s-au transformat, dacă ei sunt muncitori, dacă ei sunt ospitalieri, dacă ei sunt luptători?

Dacă am fi așa cum zicem noi, am fi o Elveție la ora actuală, dar nu suntem așa...

​Boris Cremene: „Dna Valentina, dar cine a zis asta? Nu tot noi am zis despre noi? Suntem muncitori... Dacă am fi așa cum zicem noi, am fi o Elveție la ora actuală, dar nu suntem așa. Suntem bețivi, nu ne place să muncim, suntem avari, vrem să luăm tot de la vecini, invidioși; da, geloși, invidioși peste măsură. Asta ne distruge, de fapt. Aceștia sunt dușmanii invizibili care ne macină.”

Europa Liberă: Calitățile acestea nu chiar bune pot fi înlocuite cu calități bune?

Boris Cremene: „Pot fi! Trebuie schimbate, valorile trebuie refăcute. Acum fiecare copil în sat vrea să aibă jeep. Trebuie scoasă din capul copilului prostia asta. Să-i zici că da, să mergi cu bicicleta, să sădești un copac – asta este viața. Viața nu e să aduni toată averea lumii, devine un sindrom bolnăvicios.”

Europa Liberă: Pentru Boris Cremene, „Te iubesc, Republica Moldova!” ar însemna să continue cu ce?

Boris Cremene: „Te iubesc, Republica Moldova, dacă te unești cu România!”