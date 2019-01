Președintele Consiliului Uniunii Europene Europene Donald Tusk a discutat la telefon cu premierul de britanic Theresa May, despre următorii pași ai Marii Btitanii, informeaza agentia Reuters, citînd surse ale Uniunii Europene. Cabinetul premierului de la Londra a anunțat și ca doamna May a avut convorbiri telefonice si cu președintele Comsiei Europene, Jean Claude Juncker. Pina acum liderii Uniunii Europene au exclus noi negocieri legate de Brexit dar au lasat sa se inteleaga ca ar putea amina „divorțul” dacă Theresa May vine cu un nou plan. Marea Britanie ar urma sa părăsească Uniunea Europeană pe 29 martie.