Paul Manafort, condamnat în al doilea dosar la 3 ani și jumătate de închisoare și pus sub acuzare într-nou dosar

Fostul șef de campanie al președintelui american Donald Trump, Paul Manafort, a fost condamnat la încă 3 ani și jumătate de închisoare în legătură cu activitățile lui de lobby pentru străinătate și cu influențarea martorilor. Pedeapsa se adaugă alteia, de patru ani, primită de Manafort săptămâna trecută într-un alt dosar. Înaintea pronunțării de astăzi dintr-un tribunal federal, Manafort, care are 69 de ani, a spus că-i pare rău pentru ce a făcut. Dosarul pentru care a fost condamnat miercuri a avut la bază acuzații cuprinse în ancheta lui Robert Mueller privind rolul Rusiei în alegerile americane din 2016. Tot miercuri, Manafort a fost pus sub acuzare de procurorii din New York într-nou dosar, pentru fraudă ipotecară, conspirație și alte delicte.