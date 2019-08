Sondaj IMAS în România: candidata Dăncilă pe locul 6, PSD cade sub 20%

Dacă în România ar avea loc duminica viitoare alegeri prezidențiale, actualul președinte Klaus Iohannis ar fi votat de 42% dintre români, potrivit unui sondaj IMAS realizat la comanda Europa FM în perioada 15 iulie - 2 august. Următorul clasat, la mare distanță, este Călin Popescu Tăriceanu, cu 13,8%, iar locul trei e ocupat Victor Ponta, cu 12,9%. Urmează în ordine, Dacian Cioloș de la PLUS, cu 10,4%, și Dan Barna, desemnat între timp prezidențiabilul oficial al Alianței USR-PLUS, cu 9,5 procente. Candidata oficială a PSD Vorica Dăncilă s-a clasat pe locul șase, cu 7,5%. Potrivit aceluiași sondaj, în cazul unor alegeri parlamentare, Partidul Național Liveral ar obține 25,5% din voturi, USR, măsurată fără partenerii de la PLUS, este favorită pentru 21,4% dintre români, iar PSD ar fi votat de 19,4% dintre cei siguri ca ar vota. Pe locul patru se află Pro Romania, cu 9%, iar pe locul cinci ALDE, cu 7,3%.Clasamentul este continuat de PLUS, 6%, UDMR, cu 4,2% și PMP, cu 2,9%.