Ancheta privind destituirea lui Trump: un „troc obișnuit” sau un conflict de interese?

Cazul impotriva presedintelui e centrat in jurul unui posibil troc: deblocarea ajutorului militar pentru Ucraina in schimbul unei anchete care sa vizeze familia vice-presedintelui Biden, rivalul politic al lui Trump. Cum s-au raportat institutiile statului american la aceasta posibilitate? e intrebarea pusa corespondentului Europei Libere la Washington.

Acest troc – ajutor militar pentru Ucraina, doar daca ucrainenii ancheteaza familia Biden pentru coruptie – este miezul potentialei puneri sub acuzare a presedintelui, pe de o parte, dar o alegatie nedovedita inca, pe de alta parte.

Presedintele Trump caracterizeaza convorbirea sa telefonica cu omologul sau ucrainean ca „perfecta”, el doreste ca republicanii sa sustina varianta lui, dar acestia evita sa o faca, cautind alte formule de aparare.



Trump pare sa nu vada unde este conflictul de interese - cel constitutional si cel personal, politic.

Republicanii din Congres, marea lor majoritate il sprijina, dar prefera sa sustina ca ceea ce presedintele pare sa fi facut este un troc politic obisnuit, conditionarea ajutorului de lupta impotriva coruptiei sau ca, chiar daca exista anumite probleme cu abordarea lui Trump, faptele nu se ridica la standardul necesar pentru punerea in discutie a demiterii sale in Congres.

Mai exista si o alta varianta despre care se discuta si anume ca vina sa fie data pe colaboratorii presedintelui – seful consilierilor, ambasadorul la Uniunea Europeana sau avocatul personal - sustinindu-se ca acestia au dus actiunea prea departe, dincolo de ceea ce presedintele ceruse.

Pe de alta parte, conform unei relatari de presa, la vremea respectiva, actiunea Casei Albe de blocare a ajutorului militar, autorizat de Congres, pentru Ucraina, a provocat „consternare, daca nu chiar panica la Departamentul de Stat si Pentagon”. Si asta pentru ca autorizatia de finantare primita de la Congres pentru anul in curs expira la incheierea anului bugetar, care in Statele Unite este sfirsitul lui septembrie. De aceea, inainte de data la care presedintele Trump a autorizat in cele din urma acodarea ajutorului, 11 septembrie, Departamentul de Stat a deblocat 141 de milioane de dolari din suma totala de 400 de milioane.

Avocatii Departamentului de Stat au stabilit ca Presedintia si Biroul sau pentru Buget nu au justificare legala pentru blocarea ajutorului pentru Ucraina.

Pe de alta parte, Biroul pentru Buget al Casei Albe sustine ca aminarea ajutorului nu ar fi fost nepotrivita sau ilegala, aceasta fiind o alta linie de aparare, faptul ca tergiversarea nu inseamna anulare.