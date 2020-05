Primăria Chișinău pe timp de pandemie. Un interviu cu primarul Ion Ceban (VIDEO)

Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că a fost respinsă cererea transportatorilor cu microbuze de a permite mărirea tarifelor. El mai spune că CMC a aprobat achiziția a 100 de autobuze noi, că nu s-a luat nicio decizie pentru redeschiderea Pieței Centrale, că este recunoscător medicilor români veniți să combată pandemia și le mulțumește medicilor și personalului medical din municipiu pentru devotament și responsabilitate.

Europa Liberă: Cum vă reușește să gestionați situația aceasta de criză sanitară pe timp de epidemiologie?

Ion Ceban: „Dacă să ne referim la sistemul ocrotirii sănătății în general în capitală, cu toate deficiențele, acesta a fost și este pregătit pentru a face față acestor provocări. Da, există probleme; da, ele nu sunt puține, dar, în același timp, eu vreau să spun un mare mulțumesc tuturor celor care sunt în acest proces integrați - de la medici, asistente medicale, personal auxiliar, care au dat dovadă de responsabilitate maximă.

Pedagogii și medicii sunt cei care, de facto, ar trebui să aibă un statut foarte înalt și un salariu foarte bun în societate

Exact cum se spune, sunt eroii zilei de astăzi, la care toți noi ar trebuie să atragem atenție nu doar azi sau nu în perspectivă de combatere a pandemiei, dar atunci când aceste lucruri se finalizează să regândim, în general, tot sistemul, să reconceptualizăm acest sistem și atitudinea noastră față de acele profesii care creează valoare adăugată la noi în societate. Pedagogii și medicii sunt cei care, de facto, ar trebui să aibă un statut foarte înalt și un salariu foarte bun în societate. Și eu sunt coautorul la mai multe inițiative care țin să aduc acest statut inclusiv la nivelul funcționarului public. Iar ceea ce ține de municipalitate, din start am pregătit instituțiile atât cât am putut, am realocat sursele financiare din fondul de rezervă pentru a dota cu consumabile, echipamente, medicamente, tot ce este necesar, fără a aștepta o asistență suplimentară pentru acele instituții care s-au determinat a fi strategice, dar și pe instituțiile care nu neapărat au fost în prima linie deodată, cum ar fi asociațiile medicale teritoriale, deși eu cred că interacțiunea cu locuitorii municipiului Chișinău a avut și are un grad sporit de risc, indiferent unde se află medicul sau asistentul medical.”

Europa Liberă: Cei mai supărați au fost comercianții, pentru că nici până astăzi nu e deschisă piața. V-ați întâlnit cu un grup de comercianți, ați luat o decizie, se va redeschide Piața Centrală și alte piețe din sectoare? Ați promis că vreți să modernizați această Piață Centrală. Ce le spuneți comercianților astăzi?

Ion Ceban: „În ceea ce ține de termenele stabilite pentru deschiderea piețelor, ar fi data de 1 iunie orientativ, atunci când am putea estima că ar putea să fie redeschise piețele. Acum lucrăm la regulamentele interne, cam cum am putea să acționăm și realizăm această activitate pe teritoriul acestor spații, cum ar fi piețele din sectoare sau Piața Centrală. În paralel, am prezentat acel concept de modernizare a Pieței Centrale, amenajarea parcărilor, depozite, frigidere, patru sectoare foarte importante, cum ar fi legumele, fructele, angro și restul ce ar trebui să se regăsească în Piața Centrală, aspectul estetic și vizual. Am zis că am putea să implementăm acest proiect de la 1, la 3 ani de zile, în funcție de sursele financiare pe care urmează să le identificăm. Dacă surse interne – 3 ani, dacă surse atrase – 1 an, dacă surse cooptate cu cei din piață – 2-2,5 ani.”

Europa Liberă: Când se va redeschide piața?

Ion Ceban: „Depinde totul de nivelul național, pentru că acolo se află...”

Europa Liberă: Autoritățile centrale au promis că piețele de la Chișinău și Bălți se vor redeschide după 1 iunie.

Ion Ceban: „Păi, noi muncim să facem tot posibilul ca să fim pregătiți suficient în această perioadă pentru a face față și a regula fluxul de oameni, de a readuce comercianții etc.”

Europa Liberă: Până atunci, lumea de acolo ar putea să mai vină să protesteze...

Piața Centrală este un loc în care fluxul era de la 15 mii la 30 de mii de oameni

Ion Ceban: „Noi am discutat și ieri cu ei și eu aș vrea să divizăm partea componentă politică, pentru că există și ea, cineva își face capital politic încercând să manipuleze, încercând să influențeze într-un fel sau altul, încercând să supună riscului, pentru că avem și norme...”

Europa Liberă: Dar oamenii aceștia două luni, dacă nu activează, nu au bani?

Ion Ceban: „Dna Valentina, sunt și alte sectoare care sunt foarte afectate. Scopul primordial este sănătatea publică. Or, dacă e să ne referim la Piața Centrală, este un loc în care fluxul de locuitori ai municipiului sau oaspeți ai capitalei era de la 15 la 30 de mii de oameni în perimetrul...”

Europa Liberă: Și ați luat în calcul că poate fi un focar pentru COVID-19?

Ion Ceban: „Nu am luat noi în calcul, este o situație valabilă pentru marea majoritate a statelor lumii și asta este o condiție de care trebuie să ținem cont atunci când luăm o decizie sau alta. Dar, reiterez, acum suntem în pregătirile necesare pentru a restarta activitatea piețelor, ținând cont de faptul că avem foarte multe produse autohtone. Apropo, tot în acest context vreau să vă spun că deja am semnat dispoziția privind organizarea iarmaroacelor în sectoare, unde oamenii se pot deplasa și în locuri autorizate, în locuri unde există acest amplasament să vândă produsele autohtone, începând de la ceapă, ridichi, căpșune, tot ce aveam în piață până la pandemie.”

Europa Liberă: Revolta comercianților se referea și la faptul că în unitățile comerciale fluxul de cumpărători tot este destul de mare, a fost și informație că chiar în anumite unități comerciale și acolo au fost testați pozitiv unii angajați. Și de ce acolo se poate, dar la piață nu se poate?

Am semnat dispoziția privind organizarea iarmaroacelor în sectoare

Ion Ceban: „Decizia privind deschiderea Pieței Centrale, ca și a piețelor din municipalitate, aparține Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. Am discutat și discutăm în continuare cu guvernul, vedem care este dinamica în această privință, ne pregătim în paralel ca să facem față în momentul în care avem decizia de a deschide aceste piețe, comunicăm cu acei comercianți din piață permanent, le spunem și lor cum am putea să facem acest lucru deopotrivă, vedem ce obiecții și ce propuneri au și ei la rândul lor, în paralel lucrăm la conceptul de modernizare a pieței, plus, ceea ce spuneam, am semnat o dispoziție prin care organizăm iarmaroace în toate sectoarele capitalei.”

Europa Liberă: Da, și credeți că prin acest gest îi liniștiți pe comercianții de la Piața Centrală?

Ion Ceban: „Nu am obiectivul să liniștesc sau să nu liniștesc pe cineva, am obiectivul să mă conformez unei situații care este la zi. Cu toții suntem într-o situație mai puțin plăcută și mai puțin confortabilă decât de obicei, asta vizează absolut toate sectoarele, pentru că, de exemplu, sectorul turismului în general este la pământ. Ce facem în alte domenii, unde activitatea e stopată?”

Europa Liberă: Dar ca să terminăm cu comerțul. Ați spus că magazinele care au o suprafață mai mare de 200 de metri vor achita taxe mai mari?

Ion Ceban: „Asta a fost o decizie a Consiliului municipal Chișinău, care a fost aprobată ieri, dar, în același timp, vreau ca să se cunoască că alte categorii, foarte multe categorii, de exemplu, taxa de piață, taxa de amenajare a teritoriilor, taxa de publicitate, multe alte au fost anulate pe perioada pandemică sau diminuate substanțial. Deci, ieri au fost anulate în ședința Consiliului municipal Chișinău taxe și tot felul de lucruri care țin nemijlocit de activitatea agenților economici pe teritoriul municipiului Chișinău în valoare de 30 de milioane de lei, taxe anulate sau diminuate. În ceea ce ține de taxele pe care le invocați Dvs., sunt pentru magazinele de 200 de metri pătrați plus, asta ar însemna pentru rețelele mari care, în mod normal, au avut venituri mai mari în această perioadă, ținând cont de faptul că restul toți au fost închiși. Dacă să punem cumulativ, au fost ridicate taxele pentru articole de tutun, alcool și, iată, pentru magazinele respective. Deci, 30 de milioane nu se încasează, cinci milioane supra ar fi valoarea acestor taxe impuse noi, deși există o problemă.”

Europa Liberă: Care ar fi?

Ion Ceban: „Eu cred că această problemă ține de faptul că avem un vid legislativ și am putea avea în instanță finală contestări pe această procedură.”

Europa Liberă: Și ca să pierdeți în procesul judiciar, dacă se inițiază?

Ion Ceban: „Da.”

30 de milioane nu se încasează, iar cinci milioane ar fi valoarea taxelor noi

Europa Liberă: Ați făcut o evaluare estimativă, cam cât a pierdut bugetul municipal pe parcursul acestor două luni?

Ion Ceban: „Mult, a pierdut foarte mult, n-a încasat foarte mult. Mulți i-am văzut că s-au revoltat când am zis că trebuie să facem licitații funciare. Asta e important, pentru că noi vrem cu toții să avem drum reparat, vrem să avem stradă reparată, trotuar reparat, transport public nou, confortabil, în zona verde să se respecte, să se tundă iarba la timp, să fie plantat, să fie poate irigat, școlile, grădinițele să fie neapărat reparate așa cum vrem noi și să nu scoată părinții bani din buzunare ș.a.m.d. Deci, plecăm de la bugetul anului 2020. Bugetul anului 2020 constituie 4 și… miliarde de lei dintre care avem un deficit bugetar de 360 de milioane de lei real și 240 de milioane de lei deficit bugetar, care a trebuit să fie și trebuie să fie acoperit din tot felul de activități cum ar fi: licitațiile funciare, privatizări deschise, transparente, nu ceea ce s-a întâmplat până acum. Deci, în total 600 de milioane. Avem o datorie de 129 de milioane de lei pe care a trebuit să o stingem în luna ianuarie, începutul lunii februarie.”

Europa Liberă: Datorie pentru?

Ion Ceban: „Datorie pentru ce au făcut guvernările precedente.”

Europa Liberă: Unde s-au dus banii ceia?

Ion Ceban: „S-au dus la tot felul de datorii acumulate, contracte semnate și neplătite. Am achitat și, începând cu luna martie, sfârșitul lunii martie, luna aprilie și luna mai, avem astăzi neîncasări 28-30 la sută. Deci, e o povară foarte complicată pentru municipiu. Ca să înțelegem că în raport cu anul precedent, noi, de obicei, avem plus 10 creștere și anul acesta este minus total de 30.”

Europa Liberă: Ce se întâmplă în transport? Merită să fie achiziționate aceste 100 de autobuze?

Ion Ceban: „Nu că merită, e o necesitate stringentă! Când altele au fost procurate 10 ani în urmă.”

Europa Liberă: De unde - era problema?

Ion Ceban: „De unde ce?”

Europa Liberă: De unde achiziționați?

Deficitul bugetar este de 600 de milioane. Începând cu luna martie, avem neîncasări de 28-30%

Ion Ceban: „Nu m-a convins nimeni că există o soluție mai valoroasă din punct de vedere cost-beneficiu, nivelul de intervenție și crearea valorii adăugate, cum ar fi, de exemplu, o stație de asamblare la noi, la Chișinău, și multe alte detalii care derivă de aici, instrumentele financiare folosite deja ca și rezultat al procurărilor sau al asamblării. Eu continui să cred că cea mai bună și cea mai rațională astăzi investiție pentru noi, inclusiv procurare, este cea cu Belarus. Explic: 121 de mii de euro costă autobuzul asamblat la Chișinău, cu tot felul de componente nemțești și nu văd niciun fel de scepticism în această privință.”

Europa Liberă: Consilierii liberali se pare că v-au învinuit cel mai mult că erau și alternative.

Ion Ceban: „Dar nu trebuie să mă învinuiești. Deci, vii cu alternativele, le pui pe masă: uite, am căutat și am găsit... Noi achităm orice opțiune, astăzi mergem și pe licitații, pentru că ceea ce a aprobat Consiliul municipal Chișinău în această ședință acum câteva zile, acolo mai trebuie corectat un punct, pentru că a fost o scăpare juridică a autorilor, dar o să revenim...”

Europa Liberă: Care e punctul?

Ion Ceban: „Cine, de fapt, creează grupul de lucrul și administrează.”

Europa Liberă: Deci vor fi achiziționate aceste 100 de autobuze?

Ion Ceban: „Noi ne bazăm pe strategia care a fost anterior prezentată, concepția de dezvoltare durabilă la care se lucrează în prezent. Asta ar însemna concepția generală despre transportul din municipiul Chișinău și aici nu avem de 100 nevoie, cum ziceam, dar de 167 de unități avem nevoie doar pentru a acoperi necesitățile suburbiilor. Iată acolo este dezastrul nr. 1. De asta a venit și această scrisoare din partea primarilor de suburbii. Oameni buni, hai, noi avem nevoie de transport azi și acum! Transport public de care vreți – de capacitate mică, de capacitate mare, dar să meargă conform orarului și să ducă oamenii de la localitatea X până la Chișinău.”

Europa Liberă: Și când vor fi puse în circulație aceste autobuze?

Ion Ceban: „Vă spun ce se întâmplă în continuare. Noi am propus soluția și deja în luna iunie ar fi fost aceste unități de transport în Chișinău. Deci, în totalitate s-a votat achiziționarea, asamblarea la Chișinău a peste 340 de unități de transport pe o perioadă de aproape 4 ani de zile. Asta ar acoperi practic toate necesitățile și interconexiunile în raza orașului și suburbiile municipiului Chișinău. Nu vorbesc acum de suburbii intracartier, pentru că în Durlești, de exemplu, avem 120 de străzi, noi vom aranja pe câteva dintre ele ca să ajungă transportul, dar interconectat – nu. Ce putem face astăzi? Până la 31 decembrie 2020, dacă se mobilizează consiliul, soluțiile sunt identificate, prin intermediul licitației pot fi procurate 100 de autobuze noi. Poftim, participă cine vrea, oferă cea mai bună, cea mai puțin riscantă ofertă. Vrea Partidul Liberal - să aducă pe cine vrea; vrea Partidul Acțiune și Solidaritate - să-i aducă pe cei mai buni.”

Putem să avem până la sfârșitul anului 100 de autobuze, dacă nu se pun impedimente

Europa Liberă: Dl Ceban, știți că licitațiile sunt trucate, inclusiv se înțeleg acolo agenții economici ei între dânșii, cine trebuie să fie câștigător...

Ion Ceban: „Propunerea care este, să nu facem nimic?”

Europa Liberă: Să faceți mai multă transparență în toată activitatea. Deci, până la finele anului, 100 de autobuze vor fi puse în circulație?

Ion Ceban: „Conform deciziei planului de achiziție și asamblare, putem să avem până la sfârșitul anului 100 de autobuze, dacă se mișcă rapid grupul și dacă nu se pun impedimente, dacă nu se face prea multă politică în Consiliul municipal Chișinău, 100 de autobuze la sigur. Doi: pot fi asamblate 50 de autobuze începând cu 1 septembrie 2020. Asta ar însemna că există unele procese și atunci noi mergem pe partea cealaltă și putem să facem până la sfârșitul anului cel puțin 50 de autobuze noi asamblate la Chișinău. Mai mult decât atât, 18 troleibuze articulate astăzi intrăm în procesul de discuții pe partea, deci au fost toate prerogativele cedate Regiei Transport Electric. Nu sunt noi, sunt articulate, „Solaris”, ca un „Mercedes” în lumea automobilelor, pe care le putem procura la un preț foarte mic, dar tot la licitație și deja mâine avem ședința grupului de lucru în acest sens, plus 30 de troleibuze, plus 5 troleibuze articulate. Deci, premisele au fost create toate. Noi am lucrat în grup cum am putut, am furnizat toată informația necesară, suntem gata să implementăm orice sistem financiar și instrument financiar valabil în această privință și dacă Consiliul municipal Chișinău nu face politică și aprobă aceste lucruri transparent, atunci 200 de unități pot fi aduse până la sfârșitul anului.”

Europa Liberă: Ce se va întâmpla cu activitatea maxi-taxiurilor?

Ion Ceban: „Vom continua aceste discuții. Noi am zis că nu putem să acceptăm tariful de 10 lei, categoric, nu este vorba și nici nu poate fi. În condițiile în care voi ne șantajați prin asemenea formulă, poftim, căutați-vă în altă parte și ce puteți și cum vreți să faceți. Până la urmă, oricum Consiliul municipal aprobă sau dezaprobă tarifele. Dacă vreți părerea mea, eu cred că toate aceste lucruri trebuie delegate la ANRE.”

Europa Liberă: Dar admiteți că totuși va fi majorat prețul unei călătorii?

Ion Ceban: „Nu văd astăzi cum ar trebui acest lucru să fie gestionat. Până nu avem transport nou, până nu avem condiții noi, până nu avem confort, cum am mers...”

Europa Liberă: În transportul public va fi majorat prețul pentru o călătorie?

Ion Ceban: „Haideți să aducem transportul public în concordanță cu standardele și rigorile... Apropo, am votat și Strategia pe oraș conform tuturor standardelor europene tot ieri. În pofida, repet, în pofida multor disensiuni care au fost în aceste perioade în Consiliul municipal Chișinău, pe mine mă bucură faptul că sunt foarte mulți consilieri care nu fac politică, dar fac administrare și fac ceea pentru ce i-au delegat locuitorii municipiului Chișinău.”

Europa Liberă: Deci, costul unei călătorii în transportul public deocamdată rămâne cel care este?

Ion Ceban: „Rămâne neschimbat.”

Europa Liberă: Dar până când?

Ion Ceban: „Până când nu vom avea condiții noi în transportul public inclusiv.”

Poate nu s-a făcut ceva ce putea fi făcut, dar ilegalități în acest consiliu nu s-au făcut

Europa Liberă: Ați scos corupția din primărie?

Ion Ceban: „Nu, n-am scos-o. E imposibil acest lucru.”

Europa Liberă: De ce e atât de greu?

Ion Ceban: „Pentru că e un sistem creat de ani de zile. Și noi ne ciocnim de rigiditatea acestui sistem în fiecare zi.”

Europa Liberă: De ce ziceți că atât de greu se stăvilește flagelul corupției?

Ion Ceban: „Pentru că a fost cea mai coruptă instituție și n-am calificat-o eu. Cea mai coruptă instituție din țară a fost Primăria municipiului Chișinău, de la Departamentul arhitectură și tot ce a împânzit orașul acesta cu construcții nelegale. Până astăzi avem litigii, avem probleme în diferite sectoare. Mă întrebați la Calea Orheiului. Dar ce, eu am eliberat acolo actele? Sau mă întrebați la Mircea cel Bătrân 13. Eu am eliberat actele? Eu le-am retras și am acum în instanțele de judecată tot felul de lucruri.”

Europa Liberă: Și vor continua aceste construcții ilegale?

Ion Ceban: „Greu de spus. Am dispus acum să fie creat un grup de lucru și până la sfârșitul lunii iunie în frunte cu dl Chironda, viceprimar, responsabil de ramură, să fie toate puse pe o hartă electronică, cum este ArcGIS, unde avem și ambrozia, și multe alte lucruri și să putem urmări toate în regim online și în regim real. Avem probleme, pentru că sunt foarte multe acte eliberate anterior, deci la limita legalității, unele perfect legale, după trecerea timpului.”

Europa Liberă: Nu știu cum se întâmplă că în justiție mereu pierde municipalitatea.

Ion Ceban: „Să vă spun? Noi avem un caz la care vreau să vă atrag atenția. Restaurantul „Doina” din Valea Trandafirilor. Eu nu pot confirma și nu pot infirma acest lucru, nu-l pot proba, nu este treaba mea, dar eu am auzit că acolo cineva distribuie judecătorilor astăzi pentru decizia care trebuie să fie luată în defavoarea municipiului Chișinău apartamente...”

Europa Liberă: Am auzit și noi.

Ion Ceban: „Și vreau să fac un apel către toată comunitatea judecătorească, pentru că marea majoritate a lucrurilor care ni se întâmplă, cele care nu au fost permise în această perioadă de Consiliul municipal Chișinău și, credeți-mă, cu toată pestrițimea reprezentanței în acest consiliu, ilegalități n-au fost făcute până acum. Da, poate nu s-a făcut ceva ce putea fi făcut, dar ilegalități în acest consiliu nu s-au făcut. Chiar luni am avut o discuție foarte dură și cu Departamentul arhitectură și am avut și cu constructorii, și cu tot executivul...”

Europa Liberă: Ați vrut să vă adresați comunității judecătorilor?

Ion Ceban: „Da. Să termine acest lucru, pentru că nu este bine și noi știm unde se află aceste dosare și le vom pune în lumină. Noi știm la cine se află și ce fel de dosare se află. Reiterez, doar restaurantul „Doina” pentru construcția acolo a unei clădiri multietajate în zona de parc, zona pe care cu atâta greu am reabilitat-o am auzit că astăzi se distribuie apartamente pentru judecători, pentru a lua decizii...”

Europa Liberă: Unde mai e deschisă ușa pentru corupție?

Noi știm unde se află aceste dosare și le vom pune în lumină

Ion Ceban: „Atâta timp cât nu vom trece pe platforme digitale, de exemplu, în ceea ce ține de actele permisive m-ați întrebat. Facem. Am început intrările și ieșirile să le facem în format electronic, aud că spun constructorii că este complicat. Nu, nu este complicat. Copilul meu n-a știut să opereze pe calculator, pentru că nu i-am dat această permisiune până acum, dar odată cu implementarea unui alt proiect foarte important, educatieonline.md, un proiect care astăzi are peste un milion de vizualizări cumulative atât pe YouTube, cât și pe tot felul de site-uri, un proiect făcut de primărie...”

Europa Liberă: V-am întrebat unde mai rămâne ușa deschisă pentru corupție.

Ion Ceban: „Acolo unde nu există transparență, acolo unde nu sunt operaționalizate mecanismele, acolo unde nu sunt criterii foarte clare. Deci, orice rămâne la discreția factorului uman ca și proces de decizie, mai ales acelui funcționar care primește 5.000 de lei, iar el trebuie să ia decizii care valorează un milion de euro, credeți-mă că acolo este un factor de corupție foarte mare. Apropo, noi am semnat acum cu CNA-ul și cu ANI-ul două protocoale pe care urmează să le implementăm. Ne-au întrebat: dar ce valoare adăugată? Păi avem și planuri de acțiuni foarte concrete. În primul rând, inspectorii de integritate ca să verifice cel puțin tot managementul. Le-am zis: începeți cu mine, cu viceprimarii, cu șefii de instituții, cu cabinetul primarului. Mă interesează absolut toată lumea. Dacă planează asupra cuiva suspiciuni de corupție, să fie făcute transparente aceste lucruri și publice, deci nu inventate, dar cu tentă reală. Acum pe partea de CNA e exact același lucru. Eu continui să cred că absolut toate subdiviziunile care au în procesul lor de decizie o componentă importantă și risc major de corupție să fie puse sub lupă. Unii spun că sunt date cu caracter personal. Dar de ce la televiziune se poate, dar în primărie nu se poate? Eu sunt de acord. Acum, până nu digitalizăm toate procesele, până nu scoatem factorul uman de la procesul de luare a deciziilor, va fi complicat să spunem că primăria s-a curățat întru totul.”

Europa Liberă: Ați mai spus că există interese și în intrările subterane?

Ion Ceban: „Peste tot există interese, au existat, cel puțin. Noi le scoatem la suprafață și acum miroase urât.”

Europa Liberă: Și cum se manifestă?

Până nu digitalizăm toate procesele, până nu scoatem factorul uman de la procesul de luare a deciziilor, va fi complicat să spunem că primăria s-a curățat întru totul

Ion Ceban: „Iată acum când făceam ședința consiliului a venit o femeie cu mâinile în buzunare, foarte arogantă, foarte vulgară: „Dar de ce, iată, lăsați oamenii fără lucru?”. Deci, ca să înțelegeți, avem 20 de subterane în care nu s-a intervenit cu anii – de la miros a WC, vorbim la propriu, așa cum este, lipsă de lumină, totul distrus, până la oameni care se droghează. Și acolo unde este preluată abuziv, de exemplu, subterana de la str. Ismail este un cetățean care ia 847 de metri pătrați de la municipalitate, nu plătește un leu, un bănuț ani la rând, din 2006-2007...”

Europa Liberă: De ce nu se face ordine, dle Ceban?

Ion Ceban: „Păi de ce nu se face ordine? Încercăm să facem ordine, vine cu protest, vine nenea-judecător, tot ce vreți...”

Europa Liberă: Judecătorul îi dă dreptate acestui nene?

Ion Ceban: „Absolut. Iată acum vrem să-i evacuăm pe ăștia de la Alecu Russo și ne-au venit că e o problemă. Stați, oameni buni, eu n-am venit să-mi fac astăzi interesul, noi vrem să reabilităm infrastructura orașului, fiți buni și eliberați, mai ales că aveți și păcate după voi. 16 milioane datorii din cauză că nu au plătit, mă refer la toate, nu în particular la una sau la alta, și nu vor. „Noi rămânem aici, că noi o să facem...” – Dar de ce n-ați făcut până acum din contul vostru? De ce n-ați plătit la municipalitate? De ce n-ați făcut lucrurile acestea? Și ca răspuns, liniște. Și nu-i doar asta. M-ați întrebat de piață. La piață sunt trotuare privatizate. Mă întrebați de construcții... Cum apar construcțiile în spațiile zonelor verzi? Revenim. Dacă țineți minte, noi am avut o discuție odată cu trasul de urechi...”

Europa Liberă: Da, era ședința Consiliului municipal.

Ion Ceban: „S-au împărțit 825 de terenuri...”

Europa Liberă: Exact!

Ion Ceban: „Și iată acum când mă întrebați...”

Europa Liberă: Dar se mai împart terenuri?

Ion Ceban: „Nu se mai împart, categoric nu se împart. Și acum avem 825 de terenuri doar de la acea ședință, dna Ursu. Doar de la acea ședință, 825! Dvs. mă întrebați: vor fi sau nu vor fi? Eu ce trebuie să vă răspund? Avem executori judecătorești, avem instanțe de judecată, avem pe terenuri de joacă pentru copii, avem în zonele verzi... Într-o singură ședință s-a decis soarta la hectare de pământ din municipiul Chișinău, unde apar sau au apărut construcții ca ciupercile după ploaie. Acum noi încercăm să le blocăm și dacă el a vândut terenul? Iată vă dau un simplu exemplu: Calea Orheiului, unde acum se vrea a fi construită o benzinărie. Este foarte important, s-a încercuit cu un gard și se începe că primăria a luat nu știu ce... Întrebarea mea: din 2016 au fost mai multe tranzacții, inclusiv în offshore și a ajuns să fie vândut de 5-6 ori. Dvs. știți foarte bine: a șasea oară cine este cumpărător? Este cumpărător final, frumos, sincer, curat ș.a.m.d.”

Cum apar construcțiile în spațiile zonelor verzi? S-au împărțit 825 de terenuri într-o singură ședință...

Europa Liberă: Exact!

Ion Ceban: „Deci ajungi la CEDO, nu ai nicio treabă cu el. Plus la asta, mai are și acte de construcție eliberate. Acum noi trebuie să ridicăm tot-tot din urmă, să repunem procesul pe rol, să ne judecăm cu ei. Între timp, el zice: „Dar cu ce drept tu îmi blochezi, de exemplu, una sau alta?”.”

Europa Liberă: Dar poate e nevoie de niște inițiative cu care să mergeți în legislativ și să se facă lumină?

Ion Ceban: „Păi, așa și am… așa de multe inițiative pe domeniul construcțiilor…”

Europa Liberă: Pentru că dacă vorbim de la un an la altul despre aceeași problemă…

Ion Ceban: „Nu, noi o să rezolvăm problema. Exact, încet, cum le rezolvăm pe restul. În oraș e curat? E curat! În oraș e…”

Europa Liberă: V-ați clarificat ce e cu soarta cafenelei „Guguță”?

Ion Ceban: „Este în dosar de judecată.”

Europa Liberă: Dar Dvs. ce ați vrea să se reușească acolo?

Ion Ceban: „Eu aș vrea să se reușească un obiect cultural, exact cum a fost sau de menire socială, cum a fost „Guguță”, cu valorificarea potențialului nemijlocit, cu acele basoreliefuri care sunt în interior, care trebuie păstrate. De ce nu?”

Europa Liberă: Foarte mulți părinți așteaptă răspuns la întrebarea: ce va fi cu redeschiderea grădinițelor?

Ion Ceban: „Noi am făcut toate recomandările către Comisia Națională, către Ministerul Sănătății, avem o discuție și avem o comunicare cu Ministerul Educației în această privință, pe site-ul Primăriei municipiului Chișinău găsiți și toate recomandările. Așteptăm. Decizia urmează să fie luată de comun, noi nu putem unilateral să luăm astfel de decizii, așteptăm ca să avem o abordare comună, noi suntem pregătiți de orice scenariu care ni se va recomanda, insistăm pe câteva din ele, ele sunt publice, deja vom vedea.”

Europa Liberă: Ce nu vă doriți cel mai mult acum?

Ion Ceban: „Nu-mi doresc să se extindă această pandemie, să fie acest val doi despre care vorbește lumea că va fi mult mai complicat pentru toată lumea, vreau să revenim la normal. După părerea mea, în general, viața se schimbă în contextul acestei pandemii, nu ne mai salutăm de mâini, trebuie să purtăm mască obligatoriu...”

În ceea ce ține de ajutor, vreau să spun un mare mulțumesc României

Europa Liberă: Ați reușit să dregeți busuiocul, dacă ne referim la cazul ajutorului care a venit de peste Prut? Ați oferit diplome de gratitudine medicilor, acum am înțeles că Bucureștiul e disponibil să mai trimită medici.

Ion Ceban: „Noi suntem în permanență, dacă vorbim de autoritatea publică locală, de exemplu, eu vreau și pe această cale să mulțumesc foarte mult primarului de Iași, pentru că ne-a acordat asistență, inclusiv financiară în această privință, foarte necesară. Am vorbit cu primarul de Vaslui, colegii noștri, am vorbit cu viceprimarul de București despre situația pe care o au acolo. Noi suntem permanent pe fir, în ceea ce ține de ajutor vreau să spun un mare mulțumesc României, a fost și este foarte necesar, ajutor impresionant, în valoare de 3,5 milioane de euro. Ceea ce ține de medici, personal am fost de câteva ori să ne întâlnim, să discutăm despre experiențele pe care le au aici sau le au acasă la ei, am determinat că Spitalul „Sfântul Arhanghel Mihail” va avea o cooperare foarte frumoasă cu spitalul județean din Arad. Dacă e să ne referim la…”

Europa Liberă: În acest an contați pe atragerea investițiilor, credeți că va fi cu putință să fie atrase investiții?

Ion Ceban: „Niciodată nu am negat faptul că am putea avea și oportunități pe timp de problemă. Vă dau un simplu exemplu: educatieonline.md, deci, un produs care astăzi avem și e-grădinița pe el, e-școala, deci ieri l-am lansat, azi avem 3.500 de cereri, un milion de vizualizări, accesări din diasporă, accesări în limba rusă din zonele Republicii Moldova și de peste hotare, lecțiile video care sunt plasate acolo, sarcinile tehnice, toate manualele sunt în formulă digitală, tot ce avem, toate manualele școlare...”

Europa Liberă: Eu v-am întrebat dacă o să reușiți în acest an să atrageți investiții, ținând cont și de această pandemie, ținând cont că situația nu e ușoară.

Ion Ceban: „Ce vreau să spun? Un proiect de genul acesta, probabil nu ne-ar fi reușit dacă erau alte timpuri, privim problemele ca și oportunități, discutăm, urmează să organizăm un forum urbanistic în regim online în această privință, în octombrie nu am renunțat la Forumul Invest in Chisinau, suntem acum în proces de elaborare a hărții investiționale a municipalității, discutăm pe proiecte investiționale foarte mari atât cu partenerii de business propriu-zis, cât și cu partenerii din domeniul finanțării, cum ar fi BERD, BEI, alte bănci importante. Aici mă refer la proiecte de infrastructură foarte mari, cum ar fi străzile, trotuarele, deci strada Albișoara, Mesager conexiune cu Calea Ieșilor, Mircea cel Bătrân până la Bucovinei extindere, Transnistria-Industrială-Bâcului, strada Albișoara, multe-multe altele. Deci suntem în proces de discuție permanentă, dacă vorbim de partea de infrastructură, dacă vorbim de partea de logistică...”

Sunt mii de funcționari și lucrători care în fiecare zi, inclusiv în situație de COVID, trebuie să facă față provocărilor

Europa Liberă: Întreprinderile din gestiunea care produc pierderi foarte mari și despre care se vorbește că ar trebui și ele modernizate și ca administratorii să aibă un management care să arate cetățenilor că se poate îmbunătăți situația, mă refer și la „Apă-Canal”, și la „Salubritate”, și la celelalte care sunt în gestionarea municipalității.

Ion Ceban: „Foarte bună punctare, doar că cu o mică concretizare: șapte din ele au pierderi, restul sunt astăzi în profit.”

Europa Liberă: Pierderile care au rămas la aceste șapte încă sunt destul de consistente, mari?

Ion Ceban: „Iată ieri discutam… Da, dar 3,5 versus 31 de milioane. În fine, asta mai puțin contează. Ieri am văzut obiecții, inclusiv în cadrul Consiliului municipal că administratorul X sau administratorul Y este într-o situație sau în alta. Atunci, eu îmi pun întrebarea: care sunt criteriile de apreciere la indicatorii economici? Cu certitudine, managementul și indicatorii de performanță care trebuie realizați. Deci nu suntem pe emoții, că nu îmi place mie cum arată nu știu cine sau nu știu ce într-o circumstanță sau alta, există neconcordanță din punct de vedere juridic, legal, altceva, neconcordanță din punctul de vedere al atingerii acelor indicatori pe care ni i-am propus, autosalubritate, nu cunoașteți, dar nu am deloc o relație bună cu administratorul de acolo, dar în schimb astăzi noi știm, la ora 7.45 noi regulăm toate absolut mecanismele de inventariere a ceea ce se întâmplă la nivel de municipiu. Eu nu știu cum a fost administrat municipiul până acum, chiar habar nu am cum se putea administra, pentru că nu-i adunau cu lunile și, iată, anul acesta este în plus cu opt milioane, haideți să vedem, deci, undeva ceva este la mijloc, probabil că este loc de mai bine. Acum urmează să facem acest audit pe mai multe componente, noi suntem... Mă întrebați, de unde cu subteranele avem informație? Am făcut audit. Cu Piața Centrală de unde? Am făcut audit. Deci, facem o evaluare pe fiecare componentă, după care intervenim. Undeva ne reușește mai bine, undeva mai puțin bine, undeva mai încet, depinde de oameni, e o armată de oameni care trebuie gestionată, sunt mii de funcționari și lucrători care în fiecare zi, inclusiv în situație de COVID trebuie să facă față provocărilor care sunt în municipiul Chișinău.”