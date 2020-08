Astăzi, în Moldova și în lume

Moldova marchează la 24 august, cu întârziere datorată pandemiei ziua Victoriei în al doilea război mondial – amânarea sărbătorii tradiționale din luna mai a fost anunțată în aprilie de președintele Igor Dodon. Mai este programată ședința săptămânală a serviciilor primăriei Chișinău.

Din agenda internațională: la Geneva are loc sub egida ONU cea de a treia ședință a Comitetului Constituțional Sirian; mai multe țări reintroduc restricții dure pe fondul prelungirii pandemiei de COVID-19; Ucraina marchează Ziua Independenței; la Viena se întâlnesc miniștrii finanțelor din țărilor germanofone; la Kiev are loc o conferință de presă comună a miniștrilor de externe din Germania și Ucraina; la Atena are loc o ceremonie legată de implicarea Bulgariei în proiectul gazoductului de la Alexandrupolis; în Statele Unite are loc Convenția Națională Republicană, la care Donald Trump va fi nominalizat candidat la alegerile din noiembrie; șeful agenției atomice ONU (IAEA), Rafael Grossi, va vizita Teheranul pentru discuții la nivel înalt despre posibile inspecții la instalațiile nucleare iraniene.