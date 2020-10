Grigore Tinică: „Cei care au fost până acum și care sunt în funcții mi-au arătat că n-au reușit să facă nimic”

Este cunoscut drept unul dintre cei mai buni chirurgi cardiovasculari din Europa, efectuând peste 7500 de intervenții chirurgicale cardiovasculare. El a coordonat medical un proiect de suflet, intitulat „100 de inimi pentru 100 de copii". Cu o zi înainte de alegerile prezidențiale el spune cât de important este votul fiecărui cetățean din Republica Moldova, oriunde s-ar afla acesta duminică, 1 noiembrie.

Europa Liberă: V-ați păstrat cetățenia Republicii Moldova?

Grigore Tinică: „Bineînțeles!”

Europa Liberă: Și o să mergeți duminică la vot?

Grigore Tinică: „Cu siguranță!”

Europa Liberă: Pentru ce o să votați?

Grigore Tinică: „O să votez pentru un viitor mai bun. Nu vreau să fac propagandă pentru niciun candidat, numai că cei care au fost până acum și care sunt în funcții mi-au arătat că n-au reușit să facă nimic. Și atunci, trebuie pur și simplu să-i schimbăm.”

Europa Liberă: De ce este important ca cetățenii să meargă la vot? Vă pun această întrebare, pentru că toate sondajele arată că numărul indecișilor este foarte mare.

Dodon, cu tot respectul, ne-a demonstrat că nu este capabil să ducă Republica Moldova spre o bunăstare...

Grigore Tinică: „Da, oamenii nu merg, pentru că s-au plictisit.”

Europa Liberă: S-au dezamăgit...

Grigore Tinică: „Da, sunt dezamăgiți, pentru că ei au înțeles că votul lor nu contează, că se trag sforile cumva, într-un fel nedemocratic. Și o să vă spun de ce. Avem acea mare majoritate a populației din Transnistria care a plecat, de fapt, au plecat în Rusia și marea lor majoritate în Moscova sau în Sankt Petersburg. Acolo vor avea posibilitate să voteze și vor vota, se vor deschide nu știu câte culoare cu Transnistria și vor veni de acolo inclusiv soldații armatei de ocupație și vor vota. Deci, pentru cine vor vota acești oameni? Vor vota pentru Dodon. Dodon, cu tot respectul, ne-a demonstrat că nu este capabil să ducă Republica Moldova spre o bunăstare, nu este capabil să crească nivelul de trai al populației. Este un mic sforar și un om care nu a reușit, cu tot respectul vă spun, că, dacă este președintele unei țări, eu nu pot să zic niciun cuvânt rău despre el, dar constat că nu a fost în stare să aducă niciun beneficiu Republicii Moldova. Și atunci, dacă ar fi un mare patriot, ar fi un om cu simțul răspunderii, s-ar da într-o parte și ar zice: lasă să vină unul care are trecere și la cancelariile țărilor occidentale, și la cancelariile altor țări din fosta Uniune Sovietică, a țărilor baltice, a Georgiei, a Ucrainei cu care suntem vecini și cu vecinii trebuie să avem o relație bună. Deci, cei care stau acasă, practic, îi vor da un avantaj lui Dodon, de aceea toată lumea trebuie să iasă la vot și să voteze pentru altcineva decât pentru Dodon, cei care stau acasă vor suferi, pentru că lucrurile nu se vor schimba într-o formă mai bună, să-i spunem.”

Europa Liberă: Dl profesor, pentru că totuși e această criză sanitară, pandemia de COVID-19 bagă frică în unii oameni. Îi încurajați pe toți să iasă la vot?

Grigore Tinică: „Da! Și vă spun de ce. Pentru că, dacă omul își pune mască, își ia în buzunar un pix de acasă, se spală pe mâini - și eu sper că la secțiile de votare vor fi puși dezinfectanți, așa cum au fost la secțiile de votare la alegerile din România și din alte țări - nu există niciun risc, pentru că se va păstra distanța de 2 metri de la o persoană la alta, acolo se intră într-o încăpere relativ largă și nu intră foarte multe persoane și atunci riscul de contaminare este minim. Dacă două persoane poartă mască, riscul de infectare scade la minimum, sub 1 sau 1,5 la sută.”

Europa Liberă: Pentru Dvs. ce înseamnă astăzi Republica Moldova?

Grigore Tinică: „Pentru mine înseamnă o mare durere Republica Moldova, pentru că eu m-am născut acolo, am trăit jumătate din viața mea acolo și acum vin ori de câte ori am posibilitate, întrucât prietenii mei, rudele mele, toată lumea este acolo. Pentru mine Republica Moldova este patria mea și o mare, o mare durere, pentru că oamenii de acolo nu merită să sufere așa cum suferă ei. Este adevărat că majoritatea mass-media, ziarele și televiziunile sunt aservite unor interese și nu aparțin poporului din Republica Moldova, indiferent de naționalitate, pentru că o duc rău și găgăuzii, și ucrainenii, și rușii din Republica Moldova, și bulgarii, și evreii, și românii moldoveni, și toată suflarea de acolo. Toți cetățenii Republicii Moldova sunt ca într-o cușcă, într-o zonă fără perspectivă.”

Dacă tu nu ești primit nicăieri, dacă tu nu poți intra în nici o cancelarie, cum poți să faci ca țara să fie integrată într-o lume civilizată? Nu se poate!...

Europa Liberă: Dar când ați decis să treceți Prutul pentru totdeauna ca să nu mai reveniți?

Grigore Tinică: „Eu oricând aș reveni acasă, să lucrez acasă. Eu am plecat în 1990 pentru prima dată la niște simpozioane și vizite de lucru, iar în ‘91 am mers la doctorat la Universitatea „Carol Davila” din București.”

Europa Liberă: De la proclamarea independenței încoace, din Republica Moldova au plecat cel puțin un milion de cetățeni și aproape jumătate din cei care au plecat sunt persoane calificate, cu studii superioare. Un stat depopulat ce viitor are?

Grigore Tinică: „Nu are nici un viitor un stat unde scade natalitatea, unde rata mortalității este mai mare decât rata natalității; un stat din care pleacă cetățenii nu are absolut nici un viitor.”

Europa Liberă: Republica Moldova într-un fel este statul donator de oameni instruiți pentru țările dezvoltate care pot oferi un nivel decent de trai.

Grigore Tinică: „Tocmai de aceea, ca să nu se întâmple acest lucru, trebuie să creăm condiții de muncă și de trai în Republica Moldova ca oamenii să nu mai plece. Eu vă dau exemplul României din 2007, când România a intrat în Uniunea Europeană a fost un mare exod al medicilor din România. Odată cu creșterea salariilor – am observat, pentru că sunt director al unei instituții, am peste 500 de oameni în subordine –, nu mai pleacă oamenii, pentru că li s-au creat condiții aici la fel ca în Italia sau în Germania, sau în Spania. Și atunci, această categorie de persoane calificate nu mai părăsește țara.

Există o lege simplă: apa curge la vale, curentul merge unde-i rezistența mai mică, iar omul merge acolo unde îi este mai bine. De aceea când vorbim despre viitorul Republicii Moldova trebuie să ne gândim să alegem niște oameni care au capacitatea de a genera și legislație, și idei, și au posibilitatea de a crește nivelul de trai al populației. Dacă tu nu ești primit nicăieri, dacă tu nu poți intra în nici o cancelarie, cum poți să faci ca țara să fie integrată într-o lume civilizată? Nu se poate! Știți, cu vecinul, oricât ar fi de bogat vecinul tău, dacă nu ești om de calitate și nu poți intra la el în casă, nu vezi ce are omul. El, pur și simplu, nu te primește, dar dacă ești sărac, dar ești cu obraz, așa se spune la noi, că acesta are obraz, acesta e un om cinstit, atunci și vecinul îți zice: intră, măi vecine, pe la mine; uite, îmi mai ajuți asta, te mai ajut și eu pe tine și trăim frumos ca vecinii. Dacă tu te-ai burzuluit la toți vecinii - cu Ucraina Republica Moldova nu are relații bune, cu România Republica Moldova nu are relații bune, cu Uniunea Europeană nu are relații bune, cu cine are Republica Moldova relații bune? Republica Moldova este nici cu Vestul, nici cu Estul; din punctul de vedere al politicii externe, Republica Moldova este în cea mai gravă situație din câte au fost până acum. Dacă unii președinți militau concret pentru o integrare în Uniunea Europeană, alții pentru o situație de independență statală, așa-zișii stataliști, acum vedem că actualul președinte, practic, duce Moldova într-o vasalitate de neacceptat, pentru că nu există niciun beneficiu pentru Republica Moldova prin prisma actualei politici pe care o promovează cârmuitorii de acolo.”