Preşedintele ales Joseph Biden şi-a anunţat cabinetul de securitate

Secretarul de stat desemnat, Anthony Blinken, a povestit la ceremonie despre tatal lui adoptiv, unul dintre doar 900 de copii din scoala lui, din Polonia, care a supravietuit Holocaustului nazist. El a povestit cum, ajuns intr-o zona de padure din Bavaria, tatal a auzit zgomotul unui tanc, dar in loc de insemnul nazist a vazut un steag american. A alergat catre tanc, a ingenunchiat si a rostit singurele cuvinte pe care mama lui il invatase, inainte de razboi: „Dumnezeu sa binecuvinteze America”.

„Acestia sintem” a continuat Blinken, care, la fel ca si alti ministri desemnati de Biden, crede in diplomatia multilaterala si in rolul important pe care Statele Unite il au de jucat pe plan international. „Asta reprezinta America in lume, cu toate imperfectiunile ei”, a spus cel care – daca va fi confirmat – va conduce diplomatia americana.

In afara de Blinken, au mai fost prezentati Alejandro Mayorkas, ministru desemnat pe Securitate Nationala – nascut la Havana, in Cuba; Avril Haines, director desemnat al agentiilor de informatii, prima femeie care poate ocupa acest post; Linda Thomas Greenfield, ambasador desemnat la Natiunile Unite, un diplomat de cariera cu mare experienta; Jake Sullivan, consilier principal pentru securitate nationala, pozitie care nu are nevoie de aprobare in Senat si fostul secretar de stat, John Kerry, trimis special american pentru chestiuni legate de modificarile de clima.

In interventia sa, Mayorkas a spus: „Tatal si mama mea m-au adus in tara asta ca sa scapam de comunism. Au pus pret pe democratie si au fost foarte mindri sa devina cetateni americani, la fel cum am simtit si eu. Am dus cu mine aceasta mindrie in cei 20 de ani in care am servit guvernul american si de-a lungul intregii mele vieti”.

Avril Haines a aratat ca experienta ei precedenta cu Biden ii spune ca el isi va dori ca agentiile de informatii sa ii comunice doar adevarul, indiferent care ar fi acesta.

Thomas-Greefield a declarat, adresindu-se colegilor ei diplomati: „America a revenit. Multilateralismul a revenit. Diplomatia a revenit”.

Maniera in care Biden a descris numirea lui Haines ii exprima viziunea cu privire la intreaga administratie: „In fruntea serviciilor de informatii nu am numit un politician sau o personalitate politica, am numit un profesionist”.