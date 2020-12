Ion Leahu: Trupele de menținere a păcii, astăzi, împiedică reintegrarea

Maia Sandu a cerut retragerea trupelor rusești din stânga Nistrului. Ce piedici stau în calea acestui scenariu? Ce pași ar trebui făcuți pentru reunificarea celor două maluri ale Nistrului? Un interviu la acest subiect cu fostul reprezentant al Chișinăului în Comisia Unificata de Control, Ion Leahu.

Ion Leahu: „Problema transnistreană ține de strategia în activitatea statului Republica Moldova, pe când dna Maia Sandu, din moment ce a fost aleasă în funcția de președintă, are să se confrunte permanent cu niște probleme de ordin tactic, nu întotdeauna cu efecte pozitive, cu efecte în genere și eu tare mă tem că pe perioada primului mandat Domnia Sa nici n-o să poată la modul serios să se concentreze asupra acestei probleme.”

Europa Liberă: Dumneaei are ca prioritate să pună capăt schemelor care, în opinia ei, mențin pe linia de plutire această regiune transnistreană.

Ion Leahu: „Mai întâi, dumneaei o să fie afectată de problema consolidării statalității, înainte încă are de confruntat anticipatele sau poate chiar nu anticipatele, dar parlamentarele; are o sarcină primordială foarte importantă ca să aibă în parlament cel puțin 51 de voturi de partea ei. Iar asta are să-i sugă atâtea puteri, are să-i sustragă atâta timp, pentru că, într-adevăr, aveți dreptate, problema schemelor este una importantă, eu nu cred că ea o să reușească să formeze mecanismul care ar putea să combată aceste scheme. Mai ales dacă ținem cont că la noi, în Republica Moldova, misiunile diplomatice utilizează mașinile cu semnul „D”, diplomatic, pentru a efectua acțiuni de contrabandă, ce să mai vorbim despre alte domenii, alte persoane?”

Europa Liberă: În cadrul Consiliului Suprem de Securitate, dumneaei poate să abordeze aceste aspecte ale problemei?

Ion Leahu: „Să abordeze, desigur poate, neapărat...”

Europa Liberă: Și ar trebui să reacționeze instituțiile statului?

Ion Leahu: „Depinde care au să fie aceste instituții. Eu am pornit de aceea că e important că formeze executivul care să împărtășească opiniile și interesele, și ideile dnei președinte, însă asta nu este garantat absolut.”

Europa Liberă: Eventual, dacă stabilește un dialog cu Federația Rusă, ce ar trebui să discute cu partenerii ruși referitor la soluționarea problemei transnistrene – retragerea armatei ruse de pe teritoriul Republicii Moldova? Dumneaei a făcut o declarație în acest sens și a spus că nu s-a referit la nimic altceva decât au spus și predecesorii săi până astăzi, că armata rusă trebuie să fie evacuată din stânga Nistrului, dar ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a calificat drept iresponsabil apelul lansat de Maia Sandu de retragere a trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova.

Ion Leahu: „Deosebirea între ceea ce au spus predecesorii dnei Sandu și ceea ce spune dumneai constă într-un mic element, dar foarte, foarte important. Chestia e în aceea că ei numai spuneau că e cazul de discutat problema referitoare la retragerea trupelor, la evacuarea depozitului, la schimbarea formatului operațiunii de pacificare, numai ca să vorbească. Erau vorbe goale, coordonate cu aceeași Rusie, și Rusia le permitea acest lucru. La adunarea anuală a Consiliului Miniștrilor de Externe din cadrul OSCE, dl Aureliu Ciocoi tot a declarat aceste lucruri, însă nimeni măcar un cuvânt n-a spus în comparație cu valul de critici, valul de lucruri murdare care au fost vărsate peste dna Maia Sandu.”

Reacția extrem de bolnăvicioasă a Moscovei poate fi explicată prin faptul că Moscova a fost printre primii care au felicitat-o pe dna Maia Sandu cu victoria obținută în alegeri...

Europa Liberă: Dar cum vă explicați aceste reacții care au venit din partea Kremlinului, pentru că, vorba Dvs., președinta aleasă Maia Sandu a spus doar că poziția oficială a Chișinăului este și va fi în continuare ca aceste trupe și numiții militare să fie retrase de pe teritoriul Republicii Moldova?

Ion Leahu: „Vreau să-l susțin aici pe dl Alexandru Flenchea, care a declarat că reacția bolnăvicioasă, extrem de bolnăvicioasă a Moscovei poate fi explicată prin faptul că Moscova a fost printre primii care au felicitat-o pe dna Maia Sandu cu victoria obținută în alegeri. Și evident că fiind în această postură de persoane care o susțin, ei, chipurile, se așteptau la o altă reacție a dnei Maia Sandu, care să ia poziția de drepți și în afară de „Executat!” și „Ordonați!” mai mult nimic să nu spună, dar d-nei și-a permis cu totul altceva. Asta-i una. Eu aș adăuga și altceva: în vara anului trecut, aici, la Chișinău se afla un careva Dmitri Kozak, care, chipurile, a contribuit la aceea că de aici a fost scos Plahotniuc și regimul a revenit la normalitate. Și iarăși se așteaptă la mulțumiri, plecăciuni pentru aceste isprăvi care ba au fost, ba nu au fost. Mie mi se pare că aportul dlui Dereck Hogan, ambasadorul Statelor Unite în Republica Moldova, a fost mult mai important decât al lui Kozak, dar eu aș accentua faptul că dna Maia Sandu nu doar vorbește și ea nu este ghidată nici de Moscova, nici de alte structuri, state etc., ea este ghidată de interesele Republicii Moldova și este dispusă de a le realiza. Înseamnă că Moscova conștientizează că odată și odată această doamnă în funcția de președintă a Republicii Moldova în mod serios îi va cere să se așeze la masa de tratative și să înceapă încetișor a le depăna una după alta.”

Europa Liberă: Ați amintit de reuniunea ministerială OSCE, unde șeful diplomației moldave Aureliu Ciocoi a reiterat și el poziția Republicii Moldova ca Federația Rusă să-și retragă armata. Iată acum Guvernul Chicu a publicat planul de parteneriat Republica Moldova-NATO și cu referire la aspectele politico-militare în plan este menționat că Republica Moldova va promova în continuare obiectivul privind retragerea neîntârziată, ordonată și completă a trupelor ruse aflate ilegal pe teritoriul Republicii Moldova, precum și oportunitatea transformării actualei operațiuni de pacificare într-o misiune civilă multinațională cu mandat internațional. De ce tace dl Lavrov?

Ion Leahu: „Republica Moldova are o nevoie extraordinară de susținere materială și financiară din partea Occidentului. Rusia nu poate și nici nu vrea să ne acorde această asistență, ea măcar nu ne acceptă pe piață, ceea ce nu ar costa-o nimic, numai că ar diversifica sortimentul produselor alimentare pe rafturile magazinelor, dar ea nici asta nu vrea să-și permită, pe când statele occidentale ar putea să contribuie cu ceva în situația în care ne aflăm, însă pentru asta este nevoie de anumite angajamente, de anumiți pași. Iată acest pas al dlui prim-ministru eu vreau să cred că este unul sincer, însă în situația în care tace dna Zaharova de la Ministerul de Externe, tace dl Peskov înseamnă că pe dânșii asta nu-i afectează, înseamnă că ei nu văd o urmare oarecare a acestor declarații.”

Europa Liberă: Ce pași credeți că ar putea să întreprindă Tiraspolul în aceste împrejurări?

Minciună, bluf, însă, din păcate, la Chișinău toți tac...

Ion Leahu: „Tiraspolul ca întotdeauna face ceea ce îi este indicat de la Moscova. El accentuează unele lucruri și face ceea ce, în principiu, trebuia să facă Chișinăul. De exemplu, dă explicații. A spus la Moscova că astăzi nu poate fi revăzută operațiunea de menținere a păcii, el explică de ce nu poate fi revăzută, el demonstrează că, dacă s-ar revedea astăzi statutul operațiunii de menținere a păcii, chiar dacă conform acordului din 1992 una din părți s-ar fi retras din operațiune, ce ar însemna lichidarea Comisiei Unificate de Control și retragerea trupelor, situația ar reveni la anul 1992, când a fost semnat acordul. Minciună, bluf, însă, din păcate, la Chișinău toți tac, nimeni nu explică faptul că situația e depășită cu mult față de ceea ce a avut loc în 1992, astăzi noi trăim o cu totul altă realitate și trupele de menținere a păcii nu sunt acelea care asigură pacea, ele, dimpotrivă, împiedică la reintegrare. Asta trebuie în fiecare zi cineva să bată ca cu ciocanul, ca și cu maiul la nicovală, însă o face, doar că cu semnul invers, Ignatiev.”

Europa Liberă: Deci, Tiraspolul și Moscova vor ține morțiș ca aceste trupe de menținere a păcii să rămână așa cum sunt?

Ion Leahu: „Evident! Nici nu se discută! Ei nu că vor ține morțiș, ei insistent vor căuta modalități, forme, metode pentru a le consolida. Da, astăzi ei deja înrolează tineretul local cu pașaport rusesc în trupele ruse. Însă și acolo se termină rezervele, și acolo este exodul populației și într-un timp apropiat ei se vor confrunta cu problema completării cadrelor, dar ei vor găsi modalitatea ca să aducă din Rusia și să aibă permanent aici un efectiv care îi aranjează.”

Europa Liberă: Există acest mecanism, formatul de negocieri „5+2”, la care participă Chișinăul și Tiraspolul, mediatorii și observatorii. Unii experți, unii cunoscători ai dosarului transnistrean critică acest mecanism de negocieri „5+2”, alții spun că doar în acest format se poate ajunge la o soluție politică. Dvs. ce părere aveți?

Ion Leahu: „Situația e foarte problematică din mai multe puncte de vedere, dar principalul e acela că Chișinăul a permis să fie strâns în niște condiții absolut neprielnice. Eu am în vedere mecanismul de consens prin care se iau deciziile, chiar să vrea Chișinăul, să aducă mii de argumente, astăzi el nu poate schimba acest format din simplul motiv că este impus mecanismul de consens pentru adoptarea deciziilor. Așa că trebuie de găsit modalitatea în cadrul acestui format, oricum este el, dar de promovat o hotărâre sau alta.”

Europa Liberă: Cum poate fi identificată această modalitate și care ar fi ea?

Ion Leahu: „Foarte simplă, dna Valentina, foarte simplă. Chișinăul trebuie să aibă agenda sa, el trebuie să aibă punctele de reper foarte și foarte bine argumentate din punctul de vedere al dreptului internațional și al intereselor populației. Și de fiecare dată să nu vină cu o agendă, să spunem așa, care nu costă nimic în ziua ședinței, dar permanent să lucreze cu membrii formatului „5+2”, să-i convingă, să le demonstreze. Iată, din 2021, președinte al OSCE va fi Suedia, țară care nu prea are mare interes în Europa de Sud-Est, care stă foarte bine cu ceea ce face ea pentru dânsa singură și cu partenerii din Europa dezvoltată, însă ea va fi copreședintă, înseamnă că de acum trebuia acolo ambasadorul nostru să facă cărare la Ministerul de Externe al Suediei și să le demonstreze...”

Din păcate, noi ne ocupăm cu aceea că facem revoluții, schimbăm guvernele, așteptăm anticipatele...

Europa Liberă: Deocamdată, Moldova nu are ambasador în Suedia.

Ion Leahu: „Cum nu? Este cel care îndeplinește misiunea...”

Europa Liberă: Însărcinatul cu afaceri...

Ion Leahu: „Însărcinatul cu afaceri, da. Așa că trebuia asta de făcut demult. Din păcate, noi ne ocupăm cu aceea că facem revoluții, schimbăm guvernele, așteptăm anticipatele. E important altceva, să nu facem niște greșeli mari cum s-au făcut anterior, când am investit cu dreptul de partener egal la masa de tratative Transnistria, a fost o greșeală colosală, când am semnat Protocolul „Berlin plus” cu acele probleme din care noi n-o să ieșim, dar Transnistria și Moscova au să insiste asupra acestor probleme. De unde să vedem lumina din capătul tunelului, dacă noi vedem că ne împiedicăm într-o mulțime de „pietre”, majoritatea din care noi le-am creat singuri cu mânuțele noastre.”

Europa Liberă: Despre obstacolul circulației dintr-o parte și în alta. Iată acum administrația de la Tiraspol a mai instalat un post de control. Se transmit mesaje Chișinăului și prin aceste acțiuni?

Ion Leahu: „Evident. Mai mult ca atât, în mod batjocoritor Beleacov, copreședintele Comisiei Unificate de Control din partea Tiraspolului, declară că sunt probleme politizate, că Chișinăul se ocupă de politizarea situației, pe când ei asigură drepturile omului. Instalând post suplimentar, fără măcar a înștiința Comisia Unificată de Control, asta înseamnă că în mod flagrant, absolut inadmisibil încalcă toate prevederile operațiunii de pacificare referitoare la circulația trupelor militare și iată ei declară asta Chișinăului și nimeni nu răspunde într-un mod adecvat. De ce nu vedem la posturile de televiziune în orele de vârf măcar să amintească despre asta?”

Europa Liberă: Și, ținând cont de această situație, credeți că există șansa ca lucrurile să ia o direcție bună pentru a se apropia cele două maluri ale Nistrului și pentru a se ajunge la deschiderea coșului care prevede statutul juridic pentru regiunea transnistreană?

Ion Leahu: „Poate pentru prima dată Republica Moldova, alegându-și un așa președinte, binedispus, cu caracter, dispus de a obține anumite rezultate, în situația în care va apleca urechea la niște sfetnici serioși, deocamdată văd că efectivul de consilieri pare a fi unul serios, spre exemplu, același Veaceslav Negruță cu lux de amănunte cunoaște dosarul datoriei pentru gazele consumate și poate va propune unele soluții eficiente. Dar fără asta, fără rezolvarea problemelor principale despre care am vorbit, eu am în vedere consolidarea puterii de stat, formarea unei majorități în parlament, formarea unui guvern lucrativ, cele mai bune doleanțe, cele mai bune aspirații o să fie ca în poemul acela, au să paveze cu ele drumul în infern.”

Marile puteri la fel trebuie să fie instruite și documentate...

Europa Liberă: Dar se acreditează și ideea că totuși interesele marilor puteri se intersectează și, până când nu vor decide aceste mari puteri ce trebuie să se întâmple cu regiunea transnistreană, nimeni nu va fi capabil și nu va avea putere să propună o soluție?

Ion Leahu: „Marile puteri la fel trebuie să fie instruite și documentate ca și celelalte puteri, mai ales astăzi când ele sunt afectate, în primul rând, de COVID și este nevoie de a face eforturi colosale în lupta cu această maladie.”

Europa Liberă: Deci, marile puteri rămân a fi Rusia și SUA. Pot ele să bată palma pe problema transnistreană?

Ion Leahu: „Degrabă, nu. Sunt mult mai importante probleme care necesită atenția SUA, a Uniunii Europene și a Rusiei. Eu am în vedere Georgia, Armenia, Azerbaidjanul, Ucraina, o durere foarte puternică, Belarus care mâine-poimâine poate să explodeze în altă direcție, așa că rândul nostru e undeva la capăt.”