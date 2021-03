Igor Boțan: Doar 31% dintre moldoveni s-ar vaccina

Despre adâncirea crizelor sanitară și instituțională în R.Moldova, pe fundalul creșterii numărului de cazuri de Covid-19 și al deceselor asociate infecției, Vasile Botnaru a stat de vorbă cu directorul executiv al Asociației Participative pentru Democrație (ADEPT).

Europa Liberă: Dle Boțan, pandemia a oferit argumente taberei care pledează pentru autonomie locală veritabilă, că asta i-ar da mai multă mobilitate, operativitate, dar nu i-ar da și bani. Alții spun dimpotrivă - în condiții de criză sanitară, cel mai eficient este mecanismul centralizat, astfel încât să nu se pulverizeze puținele mijloace pe care le are bugetul de stat. Este sau nu pandemia un test de acest gen și dacă e un argument în plus în favoarea unei autonomii veritabile și chiar a regionalizării Republicii Moldova, astfel încât unitățile teritoriale să fie mobile, operative și să răspundă provocărilor?

În Republica Moldova autoritățile locale s-au simțit întotdeauna văduvite de împuterniciri...

Igor Boțan: „Pandemia a învăluit Republica Moldova și în această situație este foarte important ca autoritățile centrale, în special cele specializate, cum este Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, să coopereze foarte eficient cu autoritățile locale care trebuie să fie pe prima linie pentru a nu admite răspândirea acestui val pandemic. Din păcate, în Republica Moldova autoritățile locale s-au simțit întotdeauna văduvite de împuterniciri și aici vreau să menționez că, începând cu anul 1990, s-a încercat de cel puțin 5 sau 6 ori să se reformeze administrația publică locală și de fiecare dată aceste încercări au eșuat. De aceea ne confruntăm cu o situație bizară când cei de la nivel local, invocând faptul că nu au resurse și împuterniciri, de fapt, nu sunt cei proactivi în regiune pentru a opri acest val pandemic.”

Europa Liberă: Poate doar atunci când situația se agravează mult, vezi Ștefan Vodă și, dimpotrivă, vezi reacția indolentă a autorităților locale când s-au petrecut alegeri pe circumscripția care era un focar?

Igor Boțan: „Este adevărat, dar noi cunoaștem situația din alte țări, unde autoritățile centrale, în special cele specializate pentru lupta cu pandemia, au atribuțiile lor și ca și cum dau un orizont foarte clar ce trebuie să se întreprindă, dar, de fapt, în teritorii autoritățile locale trebuie să implementeze toate aceste măsuri și aici este vorba de cooperarea administrației publice locale cu poliția din regiune, din localități, astfel încât acest val pandemic să fie cumva oprit. Altminteri se invocă în permanență lipsa resurselor, se invocă lipsa împuternicirilor și din această cauză, din păcate, avem această situație alarmantă.”

Europa Liberă: După ce premierul în exercițiu a pledat pentru izolarea totală a învățământului, a rămas în minoritate, înțelegem, dar primarul de Chișinău a insistat ca, iată, de la o luni toate instituțiile de învățământ să treacă în regim online. Este acesta un exemplu de atitudine mai categorică decât până acum?

Igor Boțan: „Părerea mea este că Primăria Chișinău a adoptat o decizie adecvată, pentru că lucrurile trebuie privite în ansamblu. Dacă Republica Moldova a început vaccinarea în masă a cetățenilor, poate are sens pe acest val pandemic pronunțat, într-adevăr să se introducă un lockdown - fie la nivel local, fie la nivel național -, astfel încât așteptăm ca efectele vaccinării să se înceapă a simți, iar oamenii să devină mai încrezători că nu expun sănătatea apropiaților riscului atunci când copiii contactează cu profesorii, contactează între ei, pot aduce acasă acest virus.”

Europa Liberă: În același timp, ați văzut pe rețelele sociale genul acesta de reacții: ce folos că închidem școlile și oprim suveica asta a copiilor, dacă bisericile, iată, în prima duminică din Postul Mare sunt pline, distanță socială ioc? Deci, iarăși un fel de inconsecvență și iarăși fisuri în sistemul acesta de restricții.

Riscăm foarte mult cu sănătatea publică...

Igor Boțan: „În această situație sigur că autoritățile centrale trebuie să fie proactive. În primul rând este vorba de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, dar ne amintim că șeful statului a pledat pentru introducerea unui lockdown și părerea mea e că aceste măsuri sunt totuși necesare. Acest val este cel mai puternic val din cele pe care le-am avut în acest an de zile. Am avut, de fapt, 3 valuri: unul a fost în luna iulie, apoi am avut altul în toamnă, în ajunul alegerilor prezidențiale, care a culminat în luna decembrie, am avut o relaxare în luna ianuarie și iată din luna februarie până acum în martie avem cel de-al treilea val, adevărat val, care este copleșitor și, dacă în această situație nu se întreprind măsurile necesare, riscăm foarte mult cu sănătatea publică.”

Europa Liberă: Expert-Grup a încercat să pună în balanță destul de rațional, la limita cinismului: alegeți, ce vreți – pierderi în economie sau pierderi de vieți omenești, care finalmente tot vor fi pierderi în economie? Asta i-a convins pe cei care totuși continuă să se plângă că piețele nu lucrează decât până la ora 3 sau ați văzut, de exemplu, lideri ai federațiilor sportive care se tânguiesc că, vezi Doamne, nu vor putea desfășura campionatele? Ei se pare că nu sunt foarte alarmați.

Igor Boțan: „Raționamentele celor de la Expert-Grup sunt pertinente. În afara faptului că au venit cu argumentele la care v-ați referit Dvs., ei au venit și cu un șir de explicații cum pot fi redistribuiți banii bugetari astfel încât efectele unui eventual lockdown să nu fie dramatice pentru economia Republicii Moldova și acest lucru merită toată aprecierea. Părerea mea este că e nevoie de un lockdown și e nevoie de o intervenție în forță a autorităților centrale pentru a stăvili acest val pandemic având în vedere că se desfășoară campania de vaccinare, iar eforturile trebuie îndreptate spre depășirea acestei reticențe care există în rândul cetățenilor din Republica Moldova și aici vreau să menționez că în ultima jumătate de an Ministerul Sănătății a organizat 3 sondaje făcute ca la carte, care arată că doar 31 la sută din cetățenii moldoveni sunt dispuși să se vaccineze. Deci avem de lucrat foarte mult și sunt clare direcțiile în care trebuie să activeze atât autoritățile centrale, cât și cele locale și aici nu trebuie să existe niciun fel de discrepanță între eforturile unora și ale altora.”

Europa Liberă: Unii spun că la fel de dăunătoare este încercarea până în ceasul al 12-lea de a băga politică în lupta cu pandemia. Exemplul clasic este Sputnik-ul, promovat cu tot dinadinsul ca un fundal favorabil pentru ulterioara simpatie răsăriteană ș.a.m.d. Oare la asta nu se poate renunța?

Igor Boțan: „Probabil ar fi judicios să se renunțe la această geopolitică a vaccinurilor. Înțelegem cu toții că sănătatea publică trebuie să fie pe primul plan.”

Probabil ar fi judicios să se renunțe la această geopolitică a vaccinurilor...

Europa Liberă: Dvs. spuneți „judicios”, mie mi se pare criminal să folosești subiectul vaccinurilor pentru dividende politice.

Igor Boțan: „Nu știu dacă e criminal, noi înțelegem că forțele politice întotdeauna vor specula anumite lucruri și influențe.”

Europa Liberă: Adică, atâta știu a face?

Igor Boțan: „Nu cred că doar atâta știu a face, dar am văzut foarte clar, pe când dl Dodon era președinte, d-lui a avut o întreagă campanie, a mers la Moscova, ne-a anunțat...”

Europa Liberă: A promis să se vaccineze primul...

Igor Boțan: „Da, că se va vaccina primul și era foarte clar că d-lui a fost ca un camerton care a dat tonalitatea în această direcție. Dacă a dat tonalitatea mai bine de jumătate de an în urmă, acum ieșirea din această situație se pare destul de dificilă.”

Europa Liberă: Din întâmplare, se sincronizează ideal cu Tiraspolul.

Igor Boțan: „Sigur că da, dar există și alte lucruri foarte importante. Ne referim aici la platforma COVAX, Republica Moldova a aplicat, a fost selectată, au început să vină partidele de vaccin, trebuie să măsurăm intenția noastră de a proceda la vaccinarea rapidă și masivă a cetățenilor cu potențialul nostru de a achita acest vaccin. Și atunci, politica trebuie lăsată la o parte, trebuie ca specialiștii să-și dea verdictul în privința eficienței acestor vaccinuri, iar factorul financiar să fie cel care doar ajustează. Mie mi se pare că lucrurile aici sunt foarte clare, dar, așa cum spuneți și Dvs., regret foarte mult că s-a ajuns la politizarea problemei vaccinării.”

Europa Liberă: Nu pot să nu vă întreb tocmai în acest context despre iarăși o mostră de responsabilitate redusă, zvonurile că Mariana Durleșteanu și-ar fi retras candidatura sub influența unor presiuni și discursul acesta public e ținut de ditamai vicepreședintele parlamentului, fără să ofere probe, după care teza este rostogolită cu succes de comentatori politici cu nume, trolli și bloggeri ș.a.m.d. Tot așa se face un întreg eșafodaj conspiraționist în jurul cererii de a fi cercetați doi deputați din grupul Șor, iarăși societatea vede că politicienii, membrii parlamentului, în special, lansează presupuneri și speculații și dau foc la casă cu atâta ușurință, or genul acesta de informații asta înseamnă – să te joci cu chibriturile în preajma unei canistre de benzină.

Igor Boțan: „Înțeleg ceea ce spuneți și în mare măsură împărtășesc, dar dna Mariana Durleșteanu trebuie să recunoaștem că și-a făcut o anumită imagine, un nume și am văzut că a ezitat în momentul în care i s-a amintit de eventualii susținători în parlament.”

Europa Liberă: Dar s-a desolidarizat de ei, trebuie să recunoaștem, din start a spus că nu vrea să fie asociată cu grupul Șor și hoții de miliarde?

Igor Boțan: „Exact! Tocmai acesta a fost argumentul final pe care l-a invocat domnia sa, mai cu seamă venirea în parlament a procurorului general și cererea către forul legislativ de a ridica imunitatea pentru a investiga eventualele crime comise de doi deputați. Eu cred că pentru un om care se respectă în astfel de circumstanțe este absolut corect să facă un pas înapoi, să se retragă până când lucrurile se clarifică.”

Europa Liberă: Dar politicienii îi împing pe cei neinformați și neavizați tocmai spre o concluzie absolut pripită, antistatală, dacă vreți, pentru că subminează și autoritatea procurorului, care și așa este contestat, subminează încrederea în mecanismele de înaintare a candidaților și iarăși pune la îndoială totul, ca și virusul, ca și remediile și tot așa?

Igor Boțan: „De acord și aici cu Dvs., dar trebuie să recunoaștem că așa este în politică. Cei care deservesc interesele politice, cei din anumite medii asta fac, aruncă în spațiul public tot felul de ipoteze pentru a specula că cineva din afară s-ar fi implicat pentru a determina candidatul Mariana Durleșteanu să procedeze de o anumită manieră, astfel încât să creeze spațiu de manevră pentru dna președintă Maia Sandu.”

Europa Liberă: Deci, epoca post-adevăr, da?

Ce înseamnă să fii într-o entitate majoritară cu cineva, dar să insiști că nu ești în coaliție?...

Igor Boțan: „Da, absolut corect, epoca post-adevăr, așa cum a fost introdus în uz acest termen acum câțiva ani. Suntem în epoca post-adevăr și se fac valuri pentru a prinde cetățenii creduli și pentru a le crea o anumită imagine despre lucrurile care se întâmplă în Republica Moldova. Contează ca aceste imagini pe care și le creează cetățenii să fie favorabile unei anumite grupări politice și defavorabile altor, deci, acești oameni nu urmăresc scoaterea în prim-plan a realității. Dar este fapt, este fapt că Partidul Socialiștilor spune că are o majoritate cu Partidul „Șor”, dar spune că această majoritate nu este coaliție și aici apare întrebarea: Ce înseamnă să fii într-o entitate majoritară cu cineva, dar să insiști că nu ești în coaliție?”

Europa Liberă: Asta înseamnă să iei doar smântâna politică.

Igor Boțan: „Da, exact! Asta înseamnă, așa, să-ți pregătești discursul astfel încât să eviți lucrurile neplăcute pentru propria imagine, dar, în același timp, să-ți atingi scopul ascuns. Și acest lucru trebuie să-i deranjeze pe cetățeni mult mai mult decât faptul că dna Mariana Durleșteanu și-a retras candidatura după ce, probabil, a înțeles că există șanse reale ca deputații care au semnat pentru ea să fie investigați de către Procuratura Generală.”

Europa Liberă: Pe Dvs. personal v-ar ajuta dacă ea ar intra în amănunte, ar povesti totuși niște detalii din discuțiile cu Igor Dodon sau același Ștefan Gațcan dacă ar prinde a vorbi totuși care-i situația lui, asta v-ar interesa sau puțin contează?

Igor Boțan: „Sigur că este interesant, numai că asta rămâne la latitudinea dnei Durleșteanu, care, așa cum spuneam, a făcut o carieră excelentă și în business, și în administrația publică, iar faptul că s-a arătat dispusă să ajute țara într-o situație de criză, dar pornind de la circumstanțe a făcut un pas înapoi, arată că dumneaei merită toată stima și respectul.”