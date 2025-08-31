Moldova cere Israelului 2.5 milioane de dolari, până miercuri, dacă vrea pelerinaj la Uman prin Chișinău

Potrivit canalului de știri israelian i24News, preluat de Times of Israel, guvernul Moldovei a prezentat sâmbătă părții israeliene o listă de cereri, mai ales de natură financiară.

„Dacă nu semnăm un acord în două zile, nu vor fi zboruri (prin Chișinău)”, a declarat o sursă israeliană apropiată negocierilor.

Guvernul moldovean discută de mai multă vreme cu israelienii despre trecerea pelerinilor, dar a refuzat să facă publice condițiile pe care le pune pentru a relua „podul aerian” prin Chișinău, cum a fost în 2023.

Anul trecut, Moldova n-a mai permis tranzitul, invocând o datorie neplătită de Israel în 2023, de vreo 200.000 de dolari, iar pelerinii au trebuit să treacă prin țări ca România și Polonia, pe trasee mai lungi și mai dificile.

Înainte de războiul din Ucraina, pelerinii mergeau la Kiev sau Odesa, și de acolo la Uman, locul unde este mormântul veneratului rabin Nachman. Războiul a dus la închiderea spațiului aerian ucrainean pentru zboruri comerciale, complicând inclusiv traseul evreilor.

Potrivit canalului i24News, Moldova cere acum Israelului să finanțeze securitatea și logistica tranzitului, să trimită polițiști israelieni care să mențină ordinea, să asigure indicatoare și semne în ebraică, să ofere mâncare pasagerilor în caz de întârzieri, și să trimită în contul guvernului moldovean 8 milioane de șekeli (2,5 milioane de dolari) până pe 3 septembrie.

Pelerinii ar urma să treacă spre Uman în săptămâna dinaintea alegerilor moldovene, căci Anul Nou evreiesc, care-l prilejuiește, cade anul acesta pe 22-24 septembrie.

Ucraina ridică mari obiecții

Presa israeliană scrie că în afara pretențiilor financiare ale Moldovei, pelerinii evrei se confruntă mai nou cu opoziție din partea guvernului Ucrainei, care invocă temeri de securitate.

Un oficial ucrainean anonim a declarat pentru canalul de știri i24 că Kievul este „frustrat” de lipsa de sprijin din partea Israelului în fața amenințărilor Rusiei și a cerut ca, în cazul în care pelerinajul va avea loc conform planului, Israelul să ofere atât sprijin financiar, cât și prezență fizică a poliției la fața locului, în Uman.

Zeci de mii de oameni călătoresc anual la Uman pentru Anul Nou evreiesc, pentru a se închina la mormântul veneratului filosof hasidic, rabinul Nachman din Breslov, care a trăit la începutul secolului al XIX-lea.

Ziarul Times of Israel notează că discuțiile privind deplasarea la Uman au loc în contextul în care reprezentanții evreilor ultraortodocși fac presiuni asupra prim-ministrului Benjamin Netanyahu și asupra Armatei Israeliene pentru a permite studenților religioși care se sustrag de la recrutare să participe la pelerinaj.

Guvernul Netanyahu, care se bazează pe dreapta reglioasă, a făcut numeroase demersuri în Ucraina și Moldova pentru a permite pelerinajul - inclusiv cu ocazia recentei vizite la Chișinău și Kiev a ministrului de externe Gideo Saar.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te