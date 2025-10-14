Grecii fac din nou grevă generală împotriva zilei de muncă de 13 ore, numind-o „o formă de sclavie modernă”

Mobilizarea condusă de sindicate a blocat serviciile publice și municipale și a paralizat feriboturile și trenurile, dar zborurile nu au fost afectate.



Transportul public din Atena funcționa marți, de asemenea, însă cu program redus.



Poliția a declarat că aproape 10.000 de persoane s-au adunat la demonstrații în capitala Atena și în al doilea oraș ca mărime, Salonic, unde metroul a fost închis, iar proteste au avut loc și în alte orașe importante.

La Atena demonstranții, printre care sunt reprezentanții medicilor și ziariștilor de la mass-media publice, se îndreptau înainte de prânz spre Parlament.

„Acesta este un guvern care, din momentul când a preluat puterea, satisface pe deplin toate cerințele angajatorilor”, a declarat Sofia Georgiadou, o angajată de 29 de ani a unui mare magazin din Salonic.

„Proiectul de lege care prevede zile de lucru de 13 ore este, în esență, o altă încercare de a legaliza sclavia modernă. Vor să ne ducă înapoi cu un secol, să muncim fără drepturi, fără o viață”, a mai declarat ea pentru AFP.

„13 ore de muncă înseamnă că nu am viață. Pur și simplu. Ce se întâmplă în Grecia este distopic”, a declarat la rândul lui Kostas Vasileiadis, inginer de telecomunicații în vârstă de 32 de ani.

„Mai multă flexibilitate”

Guvernul de centru-dreapta condus de Kiriakos Mitsotakis susține că noua lege va aduce mai multă eficiență și flexibilitate pe piața muncii. El amintește că ziua de lucru de 13 ore, care ar urma să fie votată miercuri, este opțională, dar partidele de opoziție și sindicatele susțin că lucrătorii riscă, totuși, concedierea dacă refuză programul prelungit.

O primă grevă generală legată de această inițiativă a avut loc pe 1 octombrie.

„Această (lege) întărește poziția angajaților și facilitează activitatea întreprinderilor”, a insistat marți ministra Muncii, Niki Kerameus, vorbind la Skai TV.

„Ea se referă doar la sectorul privat... poate fi aplicată până la 37 de zile pe an, ceea ce înseamnă proporțional trei zile pe lună”, a mai spus ea, adăugând că ziua prelungită necesită consimțământul angajatului.

Legea va extinde, de asemenea, beneficiile pentru mamele care lucrează și va permite personalului să negocieze o săptămână de lucru de patru zile, a mai spus ministra.

Ziua de lucru legală în Grecia este de opt ore, cu posibilitatea de a efectua ore suplimentare plătite.

Sindicatele au condamnat planul ca o încercare de erodare a drepturilor lucrătorilor. Ele cer în schimb o săptămână de lucru de 35 de ore în locul programului actual de 40 de ore, dar și salarii mai mari.

În ciuda creșterii economice puternice din ultimii ani, Grecia continuă să aibă unele dintre cele mai mici salarii reale din Uniunea Europeană.

Puterea de cumpărare a grecilor se numără printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană, potrivit datelor Eurostat - în urma lor aflându-se doar bulgarii.

Cu informații de la AFP, dpa și Reuters.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te