Israelul l-a atacat pe un lider Hezbollah „în inima Beirutului” (Netanyahu)

Biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu a confirmat apoi că atacul de la Beirut l-a avut ca țintă pe șeful de facto al statului major al Hezbollah, Haytham Ali Tabatabai.

„Cu puțin timp în urmă, IDF l-a lovit, în inima Beirutului, pe șeful de stat major al Hezbollah, care a condus eforturile de consolidare militară și de înarmare ale organizației”, a afirmat biroul primului ministru, aflat la Ierusalim.

„Primul ministru Netanyahu a ordonat atacul la recomandarea ministrului apărării și a șefului de stat major al IDF”, continuă declarația.

„Israelul este hotărât să acționeze pentru a-și atinge obiectivele, în orice loc și în orice moment.”

La Beirut, oamenii au ieșit în grabă din clădiri, de teamă că vor mai fi atacuri, a declarat un reporter Reuters din zonă.

Cel puțin douăzeci și patru de persoane au fost rănite și transportate la spitalele din apropiere, au declarat surse medicale.

Nu este limpede dacă oficialul Hezbollah „lovit” de atacul israelian a fost rănit sau ucis.

Hezbollah și Ministerul Sănătății din Liban nu au făcut niciun comentariu imediat.

Un înalt oficial american a declarat că Israelul nu a informat în prealabil Statele Unite - principalul său aliat - cu privire la atac, a afirmat duminică un reporter Axios într-o postare pe X.

Oficialul a declarat că administrația a fost informată imediat după atac, iar un al doilea înalt oficial american a afirmat că Statele Unite știau de câteva zile că Israelul intenționa să intensifice atacurile în Liban, se mai arată în postare.

În noiembrie, Israelul a intensificat atacurile aeriene în sudul Libanului, continuând campania de atacuri aproape zilnice care, potrivit declarațiilor sale, are scopul de a bloca „renașterea” militară a Hezbollah în zona de frontieră.

Israelul a acuzat Hezbollah că încearcă să se reînarmeze de la încetarea focului susținută de SUA, de anul trecut. Gruparea afirmă că a respectat cerințele de a-și încheia prezența militară în regiunea de frontieră din apropierea Israelului și de a permite armatei libaneze să se desfășoare acolo.

