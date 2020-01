Alexandru Slusari: Lipsa unui progres în dosarul devalizării băncilor va fi un semn că justiția e sub influență politică (VIDEO)

Au trecut aproape două luni de la numirea unui nou şef la Procuratura Generală şi una din întrebările care se pun acum este dacă această numire va impulsiona sau nu investigarea furtului bancar din 2014. După o recentă întâlnire cu noul procuror, la iniţiativa acestuia, Alexandru Slusari, cel care a condus ancheta parlamentară pe „furtul miliardului”, a expediat, la începutul acestei săptămâni, procuraturii anexele raportului Kroll II, anexe în care figurează numele beneficiarilor şi despre care procuratura afirmă că nu le-ar avea. Într-un interviu la Europa Liberă, Slusari explică la ce se aşteaptă în continuare de la procuratură.

Alexandru Slusari: „Luni, la prima oră, am expediat ambele anexe în adresa procurorului general.”

Europa Liberă: Ce vă așteptați să se întâmple în continuare?

Mai așteptăm o săptămână-două, dar Procuratura Generală trebuie să livreze rezultate.



Alexandru Slusari: „Progrese. Haideți să mai dăm încă puțin timp pentru procurorul general, pentru că dânsul a explicat că urma să facă controale la Procuratura Anticorupție, urma să vadă ce se întâmplă, urma să se documenteze cu acest dosar. Nu, bine, deja au trecut două luni. Mai așteptăm o săptămână-două, dar Procuratura Generală trebuie să livreze rezultate.”

Europa Liberă: Cu aceste anexe în față, cu raportul comisiei pe care ați condus-o în față ați putea face o sinteză a numelor care apar în aceste anexe și nu au fost atinse în niciun fel de procuratură? De fapt, când Dvs. ziceți „lipse de progrese”, la ce concret vă referiți?

Alexandru Slusari: „Eu mă refer la lucrurile pe care le-am investigat. Noi am dat mai multe nume, noi n-am avut..., la noi asta a fost un subiect colateral să vorbim despre beneficiarii finali, deoarece asta, într-adevăr, trebuie să stabilească ancheta, dar dat fiind faptul că procuratura era absolut impotentă, absolut nefuncțională, noi într-un fel ne-am asumat și această misiune și am numit clanurile, grupările care, potrivit raportului Kroll, sunt beneficiari în furtul miliardului.”



Europa Liberă: Plahotniuc, Șor, Filat?

Alexandru Slusari: „Da, exact! Aceste trei grupări, dar aici sunt mai multe nume din anturajul acestor persoane. Au fost interpuse, au fost doar unelte, urmează să spună ancheta, dar scopul nostru major, scopul nostru de bază a fost să numim politicienii, factorii de decizie din guvern, din Banca Națională, din diferite autorități ale statului care au contribuit la furtul miliardului, lucru pe care noi l-am și făcut. Noi am spus și aceste nume, dar eu, deocamdată, nu le văd în vizorul anchetei, cel puțin, eu nu cunosc. Noi am spus că în 2013, în cadrul unui complot împotriva statului, clasa politică în frunte cu Filat, cu Guvernul Leancă, cu ministrul Lazăr, cu Banca Națională în frunte cu Drăguțanu, cu comisia Reidman au efectuat operațiunea deposedării statului de pachetul de control la BEM și transmiterea acestui pachet grupării Șor, în spatele căruia - și eu aici sunt ferm convins - de atunci se afla Plahotniuc. În 2014 a urmat o acțiune și mai gravă, încununarea operei furtului miliardului, când patru indivizi, patru persoane, factori de decizie, impuși de Plahotniuc, la înțelegerea tacită cu Filat, care deja au pierdut orice interes politic - așa părere mi-am făcut eu -, aceste patru persoane: Drăguțanu, Candu, Leancă și Arapu au acordat garanțiile de stat în sumă de 9,5 miliarde, încălcând mai multe norme legislative pentru a scăpa țara din așa-zisa criză, criză financiară și după asta în trei săptămâni a fost culminarea furtului miliardului, când din aceste trei bănci care, chipurile, erau pe brânci au fost scoase doar în formă de credite 25,5 miliarde lei și până în prezent eu nu am auzit ca Leancă să fie urmărit penal pentru acest lucru, să vină cineva să-i ridice imunitatea lui Candu, să fie arestat Drăguțanu, să fie urmărit Arapu și poate alte persoane despre care eu nu cunosc.”

Europa Liberă: Dacă mai trec câteva săptămâni și nu se va întreprinde nimic în privința numelor pe care le-ați pronunțat, la ce concluzie o să ajungeți?

Alexandru Slusari: „Societatea patru ani și jumătate a așteptat rezultatele. Iată acum când dosarele acestea de bine, de rău s-au pornit, există substanța, există, așa spune dl Stoianoglo, există la dânsul voință să ducă până la capăt, dacă peste câteva săptămâni nu se întâmplă nimic, eu trag concluzia că totuși justiția îi apără, cel puțin Procuratura Generală așa și rămâne sub influența politică și nu se dorește elucidarea circumstanțelor în mai multe dosare de rezonanță.”

Europa Liberă: Dar admiteți că am putea asista la următoarea situație: cazul Morari să fie dus până la capăt, să fie transformat într-un fel de țap ispășitor că n-a anchetat cum se cuvine furturile bancare? Între timp, iese președintele și zice: „anulăm legea miliardului” sau măcar o parte din „legea miliardului” și cu asta?...



Alexandru Slusari: „Ei și ce schimbă asta?... Nu! Asta nu că nu este suficient, asta este o picătură în mare, asta este ceva minuscul. Cu Morari lasă ei să se lămurească și nu doar cu dânsul, doar că eu vreau să vă spun că cel mai rău lucru ar fi dacă doar Morari o să fie țapul ispășitor, deoarece pentru dosarul furtului miliardului a fost responsabilă de la Procuratura Anticorupție Adriana Bețișor. Acest dosar de rezonanță a fost la control, cel puțin formal, la Harunjen și Igor Popa, care recent a fost numit procuror la Ciocana. Și noi dacă vorbim despre procesul de mimare, ar fi nedrept, după mine, să fie pusă toată această vină în cârca lui Morari. A fost o grupare de procurori aserviți lui Plahotniuc, din punctul meu de vedere, este de vină în faptul că ancheta a bătut pasul pe loc și Morari…”

Europa Liberă: În calitate de opoziție parlamentară, aveți cam puține pârghii ca să determinați cumva procuratura să nu mimeze de acum încolo ancheta?

Aliații noștri sunt cetățenii, cetățenii acestei țari, care achită în sumă dublă miliardele furate



Alexandru Slusari: „Asta e situația. Aliații noștri sunt cetățenii, cetățenii acestei țari, care achită în sumă dublă miliardele furate și noi când am propus acest moratoriu, neașteptând când Dodon o să ajungă la această necesitate. El, când a fost în opoziție, făcea și referendum pe acest subiect, iar acum văd că nu-l interesează soarta „legii miliardului”. Noi am propus acest moratoriu reieșind din ancheta efectuată, după ce a fost finalizată ancheta și după ce am văzut că guvernul nu vine cu această abordare de anulare a legii, dar pentru asta noi avem aliații principali – cetățenii, cu care noi împreună am ieșit în 2015. Nu uitați că Platforma DA s-a născut din sânul poporului înfuriat în 2015, care a ieșit în stradă anume după ce a fost furat miliardul.”

Europa Liberă: Apropo, de ce nu ați propus moratoriu odată cu raportul, poate că erați la putere și poate că atunci ar fi fost mai simplu?

Alexandru Slusari: „Stimată doamnă, noi am fost foarte consecvenți și responsabili, noi am avut abordarea juridică corectă. Înainte de a propune, noi am crezut că este necesar să elucidăm toate circumstanțele furtului.”

Europa Liberă: Deci, nu v-a împiedicat nimeni din interior, ca să zic așa?

Alexandru Slusari: „Nu, noi conștient am mers pe această cale, noi știam, am auzit că FMI este împotrivă, că Banca Mondială este împotrivă, dar pe mine asta mai puțin mă interesa. Eu am vrut să fac acest lucru juridic și tehnic corect.”

Europa Liberă: Cum priviți la anunțul Departamentului de Stat american că i-a refuzat dreptul de viză fostului lider democrat, Vlad Plahotniuc? Vă întreb asta, pentru că unii au văzut acest anunț și ulterior probabil ați văzut, dl Hogan, ambasadorul SUA, a publicat un editorial, în care zice: „Statele Unite ar putea întreprinde acțiuni similare și în raport cu alții” și că „Statele Unite sunt în continuare solidare cu Moldova în aspirațiile sale pentru un stat de drept”. Unii au văzut în aceste mesaje următorul lucru: „Dacă voi nu sunteți capabili, noi oricum o să fim consecvenți și o să vă cerem să anchetați până la capăt…”

Alexandru Slusari: „Nu doar pe furtul miliardului, dar și pe alte dosare Statele Unite sunt foarte bine informate. Mesajul politic este foarte clar, în mare parte de acord cu ceea ce ați spus Dvs.: „Voi patru ani și jumătate ați fost impotenți, n-ați putut să faceți, ați capturat justiția, i-ați permis lui Plahotniuc să corupă toate instituțiile statului. Noi, juridic, cunoaștem cine este Plahotniuc; noi, politic, vă transmitem mesajul că lupta împotriva corupției și dosarele de rezonanță trebuie să fie duse până la capăt” și, nu în ultimul rând, mesajul pentru Igor Dodon: „Să nu pățești ca Plahotniuc, și dacă pe Plahotniuc noi l-am mai ținut în Statele Unite, tu ai să cauți pribegie, azil politic în Rostov”. Eu cred că Igor Dodon o noapte nu a dormit după ce a citit această informație de la Statele Unite. Este și un mesaj politic puternic pentru dânsul.”