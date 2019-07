Allin Lyndon: „Corupția a fost, este și va fi cea mai mare amenințare pentru statalitatea R.Moldova”

Allin Lyndon: „Ce se întâmplă în Republica Moldova mi se pare că este clar în sensul că au avut loc schimbări politice, avem o guvernare nouă și, respectiv, sunt foarte mari speranțe că noua guvernare va fi capabilă de a produce anumite schimbări, schimbări care ar restabili încrederea populației în instituțiile de drept și în justiție, pentru că această încredere a fost pierdută.”

Europa Liberă: Faptul că au căzut de acord trei puteri mari – Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană și Federația Rusă – ca să poată această nouă guvernare, formată din două partide care sunt cu poziții diametral opuse – cei din Blocul ACUM și PSRM –, PSRM considerat ca o formațiune pro-rusă, Blocul ACUM, ca promotor al integrării europene; faptul că trei puteri mari au căzut de acord ca ei să ia guvernarea pe următorii patru ani vi se pare un compromis ușor?

Aveți puterea în mâinile voastre...

Allin Lyndon: „Poate anume aici este cel mai scăzut nivel de claritate – de unde a început și până unde va merge acest consens? Pot să vă spun că nici pentru mine nu este totul clar, dar să nu ne gândim atât de mult la participarea sau implicarea puterilor externe. Da, asta este important pentru o țară mică cum este Republica Moldova, mai ales ținând cont de geografie și istoria ei, dar voi aveți posibilitatea de a face anumite lucruri singuri și există această necesitate – să se facă investigații care să fie transparente, obiective, fără reglare de conturi cum s-a întâmplat în anii precedenți. Poate eu nu am un răspuns exact la întrebarea Dvs., dar ceea ce pot să spun, eu fiind din SUA, ar fi următoarele: voi puteți prin acțiunile voastre aici, la Chișinău, să convingeți partenerii străini că într-adevăr mergeți pe calea cea dreaptă, pentru că ați avut doar schimbarea din 2009, când s-a crezut că, iată, aveți povestea de succes, iată, totul merge spre bine, dar, din păcate, ați pierdut drumul corect. Totodată, personalitățile joacă un rol foarte important și eu mă bucur foarte mult să văd că Guvernul de la Chișinău are acum un șef precum este Maia Sandu și așa o echipă de buni profesioniști și, din câte cunosc, majoritatea sunt oameni curați, ceea ce are o importanță enormă pentru această țară. Respectiv, aveți puterea în mâinile voastre și tare sper că acum va fi posibilă curățarea și consolidarea anumitor instituții.”

Europa Liberă: De când a fost făcut acest transfer de putere, PD nu încetează să-i învinuiască pe socialiști și pe cei din Blocul ACUM că intenția lor este să ducă Moldova în zona de influență a Rusiei și că va fi periclitat parcursul european. Iată, dintr-o parte, cum vi se par aceste declarații pe care cu atâta insistență le fac democrații care au ajuns în opoziție?

Guvernarea PD-ului a lipsit simplul cetățean de optimism, de încrederea că instituțiile de guvernare pot acționa așa cum trebuie, că politicienii pot fi oameni de bună-credință...

Allin Lyndon: „Eu înțeleg de ce ei fac astfel de declarații. Pentru că acesta-i un fel de „vor kricit derji vora!” („hoțul strigă prinde hoțul!”), mă scuzați că am spus asta în limba rusă, dar cred că ascultătorii au să înțeleagă. De fapt, guvernarea PD-ului a fost cea care aducea Moldova poate nu în spațiul geopolitic, PD-ul întotdeauna a fost cu lozinci pro-Vest, dar în acel spațiu unde simplul cetățean este lipsit de optimism, este lipsit de încrederea că instituțiile de guvernare pot acționa așa cum trebuie, că politicienii pot fi oameni de bună-credință. Deci, acesta era cel mai dureros proces pe care eu l-am observat în Republica Moldova în ultimii ani și pentru mine anume acestea sunt calitățile care parțial definesc situația care are loc și în Rusia. Respectiv, eu nu prea pot să fiu de acord, eu de mult timp spuneam că, dacă privim geografic, Republica Moldova deja este o parte a Europei. Deci asta e logic. În același timp, influența istorică a Rusiei nu poate fi negată, iarăși socialiștii mereu accentuează „piața rusească” și asta tot își spune cuvântul, deși era cumva negat de guvernările pro-europene care au reușit în același timp să mărească nivelul de schimb economic cu UE și acesta este un rezultat bun.”

Europa Liberă: Ideea care a fost acreditată că „vin tancurile rusești” și că doar PD-ul a făcut ca Moldova să fie aproape de UE a avut suficientă încredere în Vest?

Allin Lyndon: „Evident că anumite cercuri politice au avut încredere pentru o perioadă de timp, însă dacă nu a fost un Guvern capabil să răspundă la cerințele populației, atunci geopolitica nu te poate salva. Când simplul cetățean nu primește feedback, răspuns la acțiunile pe care și le dorește de la guvernare...”

Europa Liberă: De ce nu-i bunăstare, de ce nu sunt salarii, de ce pensiile sunt mici, de ce corupția macină statalitatea Moldovei...

Allin Lyndon: „Mai ales, dna Valentina, da, anume corupția a fost, este și va fi cea mai mare amenințare pentru statalitatea Republicii Moldova. Și aici putem menționa existența Transnistriei ca un fenomen. Fiindcă am lucrat în domeniul reglementării acestui conflict, vreau să fiu politicos în privința colegilor din Tiraspol, dar însuși faptul că avem o entitate nerecunoscută, asta deja crește posibilitățile pentru scheme foarte creative de corupție la care sunt anumiți „meșteri” în Republica Moldova. Dar revenind la „tancurile rusești” – au găsit ce a fost acceptat de către oameni...”

Europa Liberă: ...o scuză.

Actuala guvernare trebuie să fie transparentă...

Allin Lyndon: „Ca o scuză, dar, vedeți, dacă e vorba despre Washington, Republica Moldova este relativ mică și departe și e greu pentru oameni să se documenteze. Respectiv, cum a făcut PD-ul și acestea nu sunt lucruri secrete, astea sunt date publice – au angajat niște firme de lobby și au avut anumite succese în acest domeniu. Iar acum actuala guvernare trebuie să fie transparentă și publică și să vină cu mesaje, înainte de toate, către cetățenii din țară și din diasporă, dar și către partenerii externi, inclusiv către cei din Federația Rusă, din UE și din SUA. Și să vină cu mesaje despre ceea ce fac, ce asistență vor și care sunt domeniile prioritare.”

Europa Liberă: Pentru că cunoscătorii dosarului transnistrean spun că chestiunea transnistreană niciodată nu a fost printre cele cel puțin 10 priorități pentru guvernarea de la Chișinău, Dvs. credeți că trebuie să ajungă să fie o prioritate? Și dacă cândva s-a discutat despre această federalizare pe care unii o blestemă?

Allin Lyndon: „Dna Valentina, referitor la federalizare, acesta e un cuvânt care a fost așa de mult abuzat și nici nu aș vrea să-l comentez. Adică, federalizare înseamnă foarte multe diferite formate și eu îi înțeleg pe cei care se opun acestui cuvânt și acestui concept, pentru că ei au în vedere anume modelul care a fost propus cândva de Federația Rusă prin intermediul emisarului Dmitri Kozak. Asta a fost cu mult timp în urmă. Bine, știm că și dl Dodon a venit cu o propunere destul de similară în 2012, dacă nu mă înșel. În ceea ce ține de prioritizarea chestiunii transnistrene, desigur eu nu pot să zic că eu nu cred că Transnistria și întrebările legate de Transnistria nu trebuie să fie prioritare pentru Republica Moldova, sigur că trebuie, însă în acest moment, în această ferestruică care este destul de mică de oportunitate de a schimba poate profund sistemul care s-a creat, care trebuie schimbat - eu cred că acesta trebuie să fie domeniul cel mai prioritar. Și vă spun și de ce asta este important și pentru dosarul transnistrean.

În acest moment, schimbarea profundă a sistemului trebuie să fie domeniul cel mai prioritar...

Uneori, vorbind cu colegii din Tiraspol, mai ales în anul 2015, când Republica Moldova a avut vreo cinci guvernări, dacă nu mă înșel, vorbești cu oameni care socot că au un sistem politic relativ stabil, care funcționează. Și ei privesc peste Nistru la sistemul politic în care regula este „kidosul” (înșelăciunea), faptul că oamenii nu observă propriile acorduri și se gândesc: „Dar oare de ce noi trebuie să vrem să facem parte din acest sistem?” Respectiv, revenind la schimbările, reformele care s-au pornit, dar care trebuie să aibă o continuare foarte profundă, făcând aceste reforme și aceste schimbări în a întări încrederea populației în Guvern și îmbunătățirea activității instituțiilor, rezultatul va fi scoaterea unor argumente pe care le au transnistrenii împotriva reintegrării țării. Și eu cred că prin prioritizarea reformelor de bun-simț, deci pur și simplu să nu vorbim despre tancurile rusești, ci despre acela cu acela care este corupt și trebuie să stea la dubă, despre faptul că de ce eu merg noaptea prin Chișinău și sunt gropi în trotuare și eu nici nu le văd, pentru că nici lumină nu este. Anume cu situația aceasta eu m-am ciocnit plimbându-mă seara prin centru, că nu-i tare multă iluminație și am nimerit prin gropi.”

Europa Liberă: Deci, Dvs. lăsați să se înțeleagă că partea dreaptă a Nistrului trebuie să ajungă să fie atractivă pentru partea stângă a Nistrului? Lucru despre care se vorbește ani în șir că, dacă lumea va avea un nivel de trai bun în partea dreaptă a Nistrului, cei din stânga Nistrului vor vrea să se reintegreze, pentru că și ei vor o viață mai decentă.

Trebuie să fie un proces foarte transparent în care să fie scoși la iveală oamenii care într-adevăr au participat la crime și să fie pedepsiți conform legii. Foarte simplu!...

Allin Lyndon: „Aceasta este logic, aceasta este, pur și simplu, de bun-simț. Și eu sunt de acord și mă bucur că ați spus că anume prin îmbunătățirea activității instituțiilor, atunci și nivelul de trai crește. Nu exclud, desigur există elementul geopolitic, trebuie să aibă loc negocieri la nivel internațional, fără asta nu ajungem la o soluție, dar eu nu vreau să pun toate responsabilitatea pe malul drept – ca să se reformeze, ca să se facă atractivă –, pentru că fraza aceasta într-adevăr a fost vehiculată foarte mult și uneori a fost cam lipsită de conținut, dar în cazul de față eu cred că într-adevăr cei de la Tiraspol au un argument când spun că: „Dar cum putem face acorduri cu actori politici care – noi am descoperit în anii recenți – își fac acorduri între dânșii și pe urmă le strică?”. E vorba despre încredere și cultură politică. Și astea sunt lucrurile care nu se schimbă peste noapte, mai ales că poate unii reprezentanți ai puterii trecute au plecat din țară, dar foarte mulți au rămas și eu vreau să spun că foarte mulți oameni care au lucrat cu PD sunt buni profesioniști. Eu nu sunt adept al ideii că trebuie să fie o lustrație dură, nu știu ce, nu! Trebuie să fie un proces foarte transparent și lucid, în care să fie scoși la iveală oamenii care într-adevăr au participat la crime și ei să fie pedepsiți conform legii. Foarte simplu!”