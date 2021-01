„Am pierdut un patriot”: In Memoriam Mihail Cotorobai (1951-2021)

A murit la vârsta de 69 de ani Avocatul Poporului, Mihail Cotorobai, fost deputat în primul Parlament al Republicii Moldova. Născut la Puhoi (r. Ialoveni), Cotorobai, de profesie magistrat, cu studii în drept la Moscova și Sankt-Petersburg, era Avocatul Poporului din 2015. Președinta Maia Sandu a publicat pe pagina de Facebook a instituției prezidențiale un mesaj de condoleanțe, după ce a fost anunțat decesul Avocatului Poporului. „Cu durere în suflet am primit vestea trecerii în neființă a lui Mihai Cotorobai, Avocat al Poporului, jurist, profesor de drept, deputat în primul Parlament al Republicii Moldova, fost judecător la Curtea Constituțională. Mihai Cotorobai s-a bucurat de-a lungul vieții de cel mai înalt respect din partea colegilor de muncă, studenților și celor care au avut onoarea să-l cunoască. Îmi exprim condoleanțele familiei îndurerate. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, se arată în mesajul șefei statului. „Cu mare durere-n suflet vă spun că astăzi eu am pierdut un coleg și prieten; noi am pierdut un patriot”, a declarat într-un interviu pentru Europa Liberă, Alexandru Arseni, deputat în primul Parlament, profesor universitar, doctor în drept.

Europa Liberă: Despre Mihai Cotorobai trebuie să vorbim deja la trecut. Cum e să ne împăcăm cu această veste tristă?

Alexandru Arseni: „M-ați pălit unde mă doare. Mihai Cotorobai mi-a fost scump prieten și va rămâne, începând cu anul 1978, când eram student la facultate și d-lui a început să ne predea la ore. Un om cu atâta energie pozitivă, cu atâta umor, știa foarte bine să prezinte materia de studiu, să ne unească, să ne stimuleze, să ne provoace de a studia profund ce înseamnă jurisprudența. Era simplu și în timpul orelor, și la pauză își permitea și câte un banc, respectiv cu o anume cultură. Și această prietenie a durat până la ultimele clipe.”

Europa Liberă: Mai mult de 40 de ani ar însemna această prietenie care vă leagă?

Alexandru Arseni: „Da, mai mult de 40 de ani...”

Europa Liberă: Și-a consacrat întreaga viață apărării dreptății, echității, a pledat cu tărie pentru supremația legii; fiind deputat în primul parlament, a votat pentru independență și chiar și-a dorit cu tot dinadinsul ca să fie edificat statul de drept.

Alexandru Arseni: „Da, aceste calități pe care Dvs. le-ați enumerat, și nu numai vin din veacuri dintr-un neam de gospodari de la Puhoi. Nu o singură dată am fost acasă la părinții lui, deja mămica era decedată când noi eram deputați, dar tăticul lui, badea Ion, era un om cu o inimă mare, și anume că dreptatea, demnitatea, cumsecădenia, omenia, frumusețea lucrurilor, aranjamentelor, corectitudinea, toate l-au caracterizat, i-au subliniat personalitatea. Și fiind ambii deputați în parlament, am fost și președinți de comisie, eu – pentru drepturile omului și relațiile naționale, d-lui – pentru autonomia și economia locală. Am avut aceeași anticameră, birourile erau vizavi și multe delegații erau primite ori întâi la dl Cotorobai, Dumnezeu să-l odihnească în pace, ori la mine, și invers. Multe acte normative le-am elaborat în ședințe comune ale comisiilor: reforma administrativ-teritorială, legea cu privire la bazele autoadministrării locale unde s-a pus problema colectivităților locale, a primarului, a consilierilor, a bugetului, a economiei, a dezvoltării, toate au generat de acolo, de la etajul VII, în birourile 714 și 716 din parlament. Și activități, luări de cuvânt și de atitudine în sala parlamentului, unde-i actuala președinție, și activități absolut din toate domeniile care erau caracteristice pentru activitatea parlamentară erau bazate pe o profunzime științifică argumentată și prezentată liber, nu prin impunere, dar printr-o atracție, fiindcă cel care asculta era el însușii atras în discuție și cucerit de această argumentare foarte sinceră și curată.”

Europa Liberă: Nu a făcut niciodată jocuri politice, nu a mers niciodată împotriva convingerilor sale, nu s-a temut niciodată să spună adevărul. A avut și de suferit de pe urma acestor calități?

Alexandru Arseni: „Era o fire deschisă în activități și o fire închisă la suferință, nu știa nimeni ce-i în sufletul lui și nici noi nu insistam, chiar dacă ne cunoșteam din anii studenției. D-lui este cu un an mai în vârstă decât mine, dar nu-i plăcea să developeze problemele pe care le avea, nu, asta era găoacea d-lui. Restul, bucuriile le împărțea cu toți, cu inima deschisă, nu avea nicio reține, dar lucrurile le spunea cert, clar și pe dreptate, în baza legii, argumentărilor științifice și fără să facă, cum ați spus și Dvs., ocolișuri, că aici ar fi bine așa, niște interese meschine sau de moment. Nu, d-lui privea lucrurile în perspectivă și din punctul de vedere al cumsecădeniei și al legii, al supremației legii, al dreptății și adevărului.”

Europa Liberă: Cât și-a exercitat mandatul de avocat al poporului, el a avut păreri destul de tranșante, obiective atunci când au existat inclusiv amenințări pentru drepturile și libertățile fundamentale sau statul de drept și democrația în Republica Moldova. Lucrul acesta l-au spus și colegii pe care i-a avut în cadrul Oficiului Avocatului Poporului.

Alexandru Arseni: „Dar altminteri nu era dl Cotorobai. Asta îl caracteriza ca persoană, își îndeplinea funcția, adică își îndeplinea obligațiile la orice funcție în care a fost, inclusiv când a fost judecător la Curtea Constituțională. Asta l-a marcat ca persoană – să fie corect și clar să-și îndeplinească, că asta ne-a și învățat împreună cu toți profesorii facultății de pe timpul acela când am fost noi studenți, acest lucru – să ne facem datoria, nu că suntem datori să ne facă o bifă, dar o obligație morală, fiind în funcție să dai rezultate pentru oameni, nu să așteptăm să fim lăudați, aplaudați, dar să facem lucrul așa cum trebuie și să mergem mai departe. Așa a fost dl Mihai Cotorobai.”

Europa Liberă: Și viața i-a fost curmată de acest dușman invizibil, COVID-19?

Alexandru Arseni: „Ducă-se pe pustii, da, acesta a fost. Am vorbit cu prietenii, medici în domeniu, care au stat la căpătâiul lui când se trata, acesta a fost parazitul ăsta invizibil și strașnic, care a atacat acest corp care fizic era ca și turnat, era din oțel, nu din fier mort, cum spunem noi, dar din oțel. Dar d-lui multe momente, de asta v-am și spus că el fierbea în sine, se auto-consuma într-un fel pe interior și pe fața lui doar noi, cei mai apropiați puteam citi că la bădița Mihai, că noi așa îi spuneam - bădița Mihai -, ceva s-a întâmplat. Atunci când noi eram studenți au fost Jocurile Olimpice și mascota acelor jocuri a fost ursulețul și noi spuneam în glumă: Iaca vine și ursulețul olimpic. Deci, noi observam că la bădița Mihai ceva nu e în regulă, dar așa, pe față, cei care nu-l cunoșteau îndeaproape nu citeau niciodată că ceva îl frământă pe interior.”

Europa Liberă: Eu cunosc un regret al lui foarte mare, că el nu a reușit să convingă autoritățile să i se ofere un sediu pentru Oficiul Avocatului Poporului, deși toate guvernările i-au promis în acești cinci ani cât a exercitat mandatul de avocat al poporului.

Alexandru Arseni: „Da. Pentru că s-a adresat la persoanele care dețineau funcții de guvernați, dar în fond nu aveau nicio treabă cu interesele naționale și ale poporului. De asta nici nu a reușit și să nu credeți că lucrul acesta nu și-a lăsat amprenta. Bunul Dumnezeu să-l aibă în pază și să-l odihnească în Împărăția Cerurilor!”