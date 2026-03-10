Mojtaba Khamenei, al doilea fiu al fostului lider suprem, ayatollahul Ali Khamenei - care a fost ucis în urma atacului aerian din 28 februarie, lansat de Statele Unite și Israel - este cunoscut ca un cleric de linie dură. Respectiv, alegerea sa din 8 martie în calitate de lider suprem al Iranului de către organismul clerical - Adunarea Experților - simbolizează continuitatea acestei direcții.

„Mesajul de la Teheran este unul de sfidare: ucideți un Khamenei, vă dăm altul”, a declarat pentru Europa Liberă (RFE/RL) Ali Alfoneh, cercetător senior la Institutul Statelor Arabe din Golf din Washington.

În același timp, alegerea sa a scos la iveală și un sistem aflat sub o presiune internă acută. Potrivit experților, în acest context, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), ramura de elită a forțelor armate iraniene și coloana vertebrală a teocrației țării, a ajuns să înlocuiască clasa politică dominată de clerici, devenind astfel actorul care de facto decide cine ajunge la putere în țara cu aproximativ 90 de milioane de locuitori.

„Conducere ereditară”

Adunarea Experților, formată din 88 de membri, a fost nevoită să se întrunească de la distanță pentru a desemna noul lider suprem, din frica de a nu fi ținta atacurilor aeriene americane și israeliene. Anunțarea deciziei a fost, de asemenea, amânată, existând temeri că numirea unui succesor l-ar transforma imediat într-o țintă.

În culise, IRGC ar fi exercitat presiuni asupra delegațiilor pentru a-l susține pe Khamenei, ceea ce a scos în evidență diviziunile interne din sistem. Prima sesiune de vot desfășurată online a fost contestată din motive procedurale, astfel că a fost necesară o a doua reuniune pentru a finaliza alegerea.

Numirea lui Khamenei riscă să producă nemulțumire internă, în special în rândul principalilor susținători ai republicii islamice, întrucât unele voci au declarat anterior că o trecere la „conducere ereditară” ar trăda însăși rădăcinile antimonarhiste ale Revoluției Islamice din 1979.

„Într-o țară în care o revoluție a fost purtată împotriva unei monarhii, guvernul a devenit acum ereditar”, a declarat pentru Radio Farda al RFE/RL Mehrzad Boroujerdi, de la Universitatea de Știință și Tehnologie din Missouri (SUA).

Lider formal, consiliu informal

Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, nu a ocupat vreodată o funcție publică aleasă. Totodată, faptul că el deține rangul de hojatoleslam - un titlu clerical de nivel mediu, și nu pe cel de ayatollah - statut care conferă liderilor supremi autoritatea lor teologică, rămâne un subiect de dispută. Totuși, după numirea sa în funcție, retorica oficială i-a accelerat rapid promovarea clericală, iar instituțiile media de stat au început să-l prezinte în mod constant ca fiind ayatollah.

Boroujerdi spune că lipsa de experiență a lui Khamenei îl face să depindă aproape în totalitate de așa-numitul „stat profund” al Iranului, dominat de IRGC.

„Nu a fost niciodată într-o funcție aleasă pentru a îndeplini sarcini de conducere”, afirmă el, „doar relația lui strânsă cu agențiile de securitate și informații l-a ajutat.”

Tânărul Khamenei a petrecut două decenii în centrul biroului tatălui său, Beyt, coordonând între clasa clericală și IRGC.

Alfoneh susține că Mojtaba Khamenei, la fel ca și tatăl său, va avea nevoie de câțiva ani pentru a-și consolida puterea. Până atunci, crede el, afacerile statului ar putea fi supravegheate de un consiliu informal de conducere format din președinte, președintele parlamentului, șeful sistemului judiciar și reprezentanți ai IRGC și ai armatei regulate.

Totodată, Alfoneh spune că Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, care a devenit un intermediar cheie de la războiul de 12 zile cu Israelul din iunie 2025, se va număra printre cei care vor ajuta „consiliul informal de conducere”.

Numirea lui Khamenei ca nou lider suprem a provocat imediat un avertisment din partea Israelului, principalul rival al Teheranului. Armata israeliană a declarat că va „urmări fiecare succesor” al lui Khamenei cel vârstnic.

Anterior, președintele american, Donald Trump, a spus că alegerea tânărului Khamenei ar fi „inacceptabilă” și a avertizat că noul lider al Iranului nu va „rezista mult” fără aprobarea americană.

Potrivit lui Boroujerdi, prin această sfidare, Teheranul transmite un semnal clar Casei Albe: „Îi spun lui Trump: «Nu, spre deosebire de Venezuela, noi avem puterea de a decide cine este următorul lider, nu tu»”.

