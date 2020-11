Andrei Langa: „Diaspora a dat dovadă de activism și de dorință de schimbare”

Andrei Langa, publicist, critic literar, poet, traducător, dr. în filologie română, este stabilit cu familia în Santander de aproape 20 de ani. El se arata încrezător că migranţii moldoveni pot aduce schimbarea acasă participând la vot pe 15 noiembrie.

Europa Liberă: Vorbim despre miza și importanța acestor alegeri prezidențiale. Cât interes există pentru scrutinul din 15 noiembrie pentru cei aflați în străinătate, pentru că în primul tur s-a zis că ei au avut votul salvator? Se menține entuziasmul celor de peste hotare să meargă și în turul doi la vot?

Andrei Langa: „În ce privește Spania, că aici locuiesc de câțiva ani...”

Europa Liberă: De câți?

Andrei Langa: „De 20 de ani, în orașul Santander, unde îmi aflu reședința și unde a fost deschisă secție de votare pentru primul tur, pe lângă celelalte patru: una la Barcelona, alta la Valencia, a treia la Madrid și a patra la Malaga. Aici, în Santander s-a votat masiv, chiar mai mult decât în 2016, am și date mai exacte, că am avut o persoană cunoscută acolo în biroul electoral și au votat în jur de 1.500 de persoane în Santander. Per total în Spania au votat peste 4.300 de moldoveni și Sandanderul a fost printre fruntașe, pe lângă Madrid, Barcelona, Valencia și Malaga.”

Europa Liberă: Dar în Spania sunt mult mai mulți moldoveni, sunt câteva zeci de mii.

Andrei Langa: „Sunt 80-100 de mii de moldoveni, dintre care în jur de 10 mii sunt aici, în Cantabria, mulți sunt în Catalonia, Barcelona, Madrid și la sud poate-s mai puțini, fiindcă am aflat că la Malaga au votat puțini, adică nu a fost un activism prea mare, dar în general au votat în jur de 4.500, o cifră poate mai mică decât în alte țări, cum ar fi Franța, Italia sau Germania, în special, dar sperăm că numărul lor va crește, însă mai e și problema pandemiei, fiindcă starea sanitară în Spania e gravă, virusul face mari probleme. S-a luat o hotărâre chiar ieri aici, în Cantabria, a fost închis perimetral accesul, ieșirile și intrările în orașele și localitățile rezidenților, respectiv numai în cazul când ai un certificat, un acord, un contract de muncă poți ieși.”

Europa Liberă: Ar putea să fie un impediment pentru cel de-al doilea tur de scrutin să ajungeți la secția de votare, dacă se mai înăspresc măsurile pe timp de pandemie de COVID-19?

Andrei Langa: „Nu știu cât pot să se mai înăsprească, fiindcă deja sunt cam aspre, până în data de 18 noiembrie, aici, în Cantabria, spre exemplu, va fi restricționat accesul în localități, adică deplasarea dintr-o localitate în alta. Dar din câte știu, ambasada emite un permis sau un certificat care ar fi necesar în cazul în care un emigrant sau altul, alegătorii ar dori să vină să voteze aici sau la Barcelona, sau la Madrid.”

Europa Liberă: Ai plecat din Republica Moldova în 2000, da?

Andrei Langa: „În 2002. De fapt, sunt 18 ani, am rotunjit și eu așa, că un an aici ți se pare că e cât doi, așa-i peste hotare.”

Europa Liberă: Acolo îți este întreaga familie. Ce așteptări aveți voi de la cel care va ajunge să fie învingătorul acestor alegeri prezidențiale în Republica Moldova? Ce ați vrea să facă cel care va câștiga mandatul lui de patru ani?

Andrei Langa: „Păi, ce ar vrea și toate lumea, că-i aproape un milion, sunt peste tot – în Europa, în Rusia. Iată, recent am aflat că Dodon le-a promis că îi va amnistia pe cei care votează în Rusia, dar n-a vorbit nimic despre ăștia care suntem aici în Europa sau de cei de peste Ocean. Mai mult ca atât, i-a și denigrat, i-a ponegrit, a făcut ce a vrut, dar să nu uităm că în ultimii patru ani de domnie a lui au plecat din țară peste 140 de mii de tineri; tineri cu familii. Nu știu ce a promis el acolo, dar...”

Europa Liberă: Atât de mult v-a afectat declarația lui?

Andrei Langa: „Da! Recent am auzit declarația lui că deja le-ar da și bani ca să se întoarcă. Deci vrea s-o mai dreagă omul pe final, dar nu e el omul, cei care au înțeles mesajul, au înțeles din prima că au de-a face cu un tip cu suflet negru și nu știu dacă se mai poate de crezut într-un om care are pliscul de hulub, ascuțit, și-i potcovit cu cizme rusești. E greu, e greu să vorbim despre un om sau de o echipă a lui...”

Europa Liberă: Voi, cei din străinătate, cum vă explicați această deosebire a votului celor din diasporă și al celor din Republica Moldova?

Andrei Langa: „Diaspora a fost tot timpul pentru un vot prooccidental, un vot care ar face Moldova mai deschisă către Europa, către Statele Unite, către țările într-adevăr democratice, nu acolo, la Răsărit, unde lucrurile se întunecă pe zi ce trece.”

Europa Liberă: Câte ore ați așteptat să votați?

Andrei Langa: „Practic, coadă mare nu a fost, până în 40, 50 de persoane, lumea nu a stat mai mult de jumătate de oră, fiindcă au venit așa, pe rând, adică nu s-au pierdut multe ore stând în rând.”

Europa Liberă: Și întrebam ce așteptări aveți de la cel care va câștiga mandatul de președinte?

Andrei Langa: „Mizăm pe candidatul care ne reprezintă - Maia Sandu - și în ea ne punem speranțele cam toți moldovenii de aici.”

Europa Liberă: Mai trăiți cu gândul sau mai rămâne a fi un vis revenirea voastră acasă, totuși în familia Langa sunt două tinere care și-au făcut studiile în Spania, și-au găsit acolo un job? Voi, părinții, vă gândiți să reveniți, generația a doua e cu gândul să revină în Republica Moldova?

Andrei Langa: „Mulți din generația lor nu cred că doresc să revină oricât li s-ar plăti și oricine le-ar plăti, întrucât și-au făcut o carieră aici. Alta ar fi ca să vină Moldova în Europa, adică să fie deschise hotarele, să devină parte componentă a Uniunii Europene. Văd tocmai din perspectiva asta lucrurile mai binevenite.”

Europa Liberă: Dar voi v-ați stabilit acolo, în Spania, pentru totdeauna?

Andrei Langa: „Nu neapărat. Aici sunt mai mulți ca noi, din generația noastră, care stau cu gândul să revină, au casele lor, au părinți bătrâni care îi așteaptă. Gândurile sunt acolo și în viitorul apropiat dacă se schimbă politica în țara noastră, adică o schimbăm noi cu toții pe făgașul corect, adică în concordanță cu adevărul istoric, cu dreptatea socială, care nu există nici una, nici alta acolo. Și odată cu alegerea candidatului nostru, Maia Sandu, sperăm că lucrurile vor decurge mai bine. Bine, tocmai diaspora e aceea care a și dat dovadă de activism și de dorință de schimbare, schimbare spre bine.”