Angelina Jolie la Herson: „Solidaritatea între civilii ucraineni e copleșitoare”

„Într-o perioadă în care guvernele lumii întorc spatele protecției civililor, puterea și sprijinul reciproc al acestora ne copleșește”, a declarat Angelina Jolie într-un comunicat publicat joi de Fundația Legacy of War, care a organizat vizita sa la Herson și în apropierea orașului Mikolaiv.

„Locuitorii din Mikolaiv și Herson trăiesc în pericol în fiecare zi, dar refuză să cedeze”, a mai spus Jolie.

Fotografiile distribuite de fundație o înfățișau pe Jolie îmbrăcată într-o vestă antiglonț într-un subsol și întâlnindu-se cu copii într-o cameră fără ferestre. Fundația a declarat că ea a vizitat unități medicale și de învățământ mutate în subteran pentru a scăpa de atacurile constante ale Rusiei.

Herson, care odinioară găzduia aproape 300.000 de locuitori, este cel mai mare oraș aflat în raza de acțiune a forțelor rusești de primă linie, ceea ce îl face unul dintre cele mai periculoase orașe din Ucraina. A fost ocupat de ruși din martie 2022, dar ucrainenii i-au forțat să se retragă opt luni mai târziu peste râul Dnipro, de unde atacă și acum.

O anchetă a ONU a stabilit luna trecută că Rusia a urmărit cu drone civilii care locuiesc în apropierea liniei frontului, forțând mii de oameni să fugă, ceea ce constituie o crimă împotriva umanității. Rusia neagă că ar fi vizat în mod intenționat civilii.

Autoritățile locale au declarat că armata ucraineană a doborât aproximativ 2.500 din cele 2.646 de drone rusești lansate pentru a ataca regiunea Herson săptămâna trecută.

„Suntem foarte recunoscători pentru (vizita lui Jolie) și pentru faptul că oamenii vin aici”, a declarat Oleksandr Tolokonnikov, adjunctul șefului administrației regionale din Herson, pentru principalul post de televiziune controlat de stat din Ucraina. „Uneori pare că am fost uitați, dar vedem că nu este așa.”

Jolie a vizitat anterior orașul Lviv, din vestul Ucrainei, în primăvara anului 2022, pentru a se întâlni cu persoanele strămutate de război.

Angelina Jolie a vizitat de-a lungul timpului și alte zone de război, inclusiv în Africa, deschizând centre de ajutorare a victimelor civile ale conflictelor.

